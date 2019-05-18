Ramazan'da su içmeye özel önem gösterin

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Su çok önemli bir besin maddesi, başlıca yaşam kaynağımız. Vücudumuzda ki bütün kimyasal tepkimeler su varlığında olur. Canlılığımızın devamı ve metabolizmamızın çalışması için su temel maddedir. Yemek yerken ağzımıza aldığımız ilk lokmadan itibaren çiğneme başladığında su işlev göstermeye başlar ve sindirim sisteminde çözücü olarak görev alır. Vücut ısısının dengelenmesi su ile sağlanır. Su terleme ile ısı dengesinin sağlanmasında da çok önemlidir. Kanımızın %90’ı sudur, dolayısıyla kan dolaşımında suyun hayati önemi vardır. Zararlı atıkların vücudumuzdan atmak için de suya ihtiyacımız vardır, idrarımızın % 97 si sudan oluşur.

Oruçluyken spor yapmayın

İftardan başlayarak sahura kadar sürekli su için. Ancak aşırı zorlayıp mide bulantısı raddesine getirmemeye özen gösterin.

Vücudumuzun her zaman her koşulda ve sürekli suya ihtiyacı vardır. Vücudumuzda alınan ve atılan su dengeli olmalıdır. Besinlerin yapısında bulunan ve sıvılarla aldığımız su ve metabolizmamızda üretilen su, ile su alınımı sağlarız. Vücudumuz da su kaybı ise; idrarla atım, solunumdan nefes yolu ile ve deriden terleme yolu ile olur. Oruçken akşama kadar su almadığımız için özellikle hava da sıcaksa terleme yolu ile su kaybı çok olur. Yoğun egzersiz ve enerji kaybında da su kaybı çok daha yüksek olur. Onun için özellikle bu yoğun su kaybına istinaden oruçluyken spor yapmamalısınız.

Suyun yanılsamaları

Genellikle içtiğimiz bütün sıvıların günlük su ihtiyacımızı karşılamakta etkili olabileceği gibi bir yanılgıya düşebiliriz. Ancak sıvı oldukları halde; çay, kahve, asitli içecekler ve alkollü içecekler sıvı ihtiyacını karşılamaz. Aksine vücuttan su atımını hızlandırdığı için susuzluk oluşturmada etkilidir. Bu nedenle bu tür içecekleri iftar sonrası aşırı tüketmemeye özen gösterin ki yeterli su içebilmeye fırsat olsun.

Su dışında su kaynakları

Vücudumuza su içmek dışında içecekler ve yiyecekler yoluyla da su alırız. Su kaybını destekleyecek içecekler; ayran ve taze sıkılmış meyve suları, limonata, açık bitki çayları gibi içeceklerdir. Yiyecek olarak su ihtiyacını destekleyecek alternatifler ise taze sebze ve meyvelerin yapısındaki sudur. Ne var ki oruçluyken çoğu insan salata, meyve ve sebzeyi yemekte zorlanıyor.