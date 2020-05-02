Ramazan'da ruhunuzu kitapla doyurun

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İslam alemi için en kutsal zaman dilimlerinden biri olan Ramazan-ı şerif tam da huzura, endişelerden sıyrılıp ferahlamaya ihtiyaç duyduğumuz günlerde çıkageldi. Zor günlerden geçerken bir teselli rüzgârı estirdi. Belki bu Ramazan’da bazı şeyler eksik kalacak, ama yine de bu mübarek günleri dolu dolu geçirmek bizim elimizde. Evde kaldığımız bu süreçte en yakın arkadaşımız kitaplar oldu. Ramazan ayında da okumaya ve ruhumuzu doyurmaya ihtiyacımız var. Ramazan ayında Kur’an okumak ve dinlemek de en kıymetli ibadetlerden. Evlerde veya camilerde devam ettirilen mukabele geleneği Ramazan ve okuma arasındaki köklü ilişkinin en somut göstergesi değil mi? Uzun yıllardır bir gelenek haline gelen kitap fuarları da yine Ramazan ayının hem oruç hem de okumak için güzel ve anlamlı bir fırsat olduğunu gösteriyor. Bu yıl kitap fuarlarından mahrum kalsak da mutlaka geçen senelerde alıp da okumaya fırsat bulamadığımız ya da uzun zaman önce okuyup yeniden o lezzeti hatırlamak istediğimiz eserler vardır. Bu anlamda insanın kendini bulacağı, bu günlerin hikmetini kavrayacağı kitaplar arasından hem çocukların hem de yetişkinlerin okuyabileceği bir liste hazırladık. Göz atmaya ne dersiniz?

ESKİ RAMAZANLARI HATIRLAYACAĞIZ



Manevi açıdan tazelenmeye, kendimizi hesaba çekmeye vesile olması gereken Ramazan ayında birçok insanın başucu kitapları arasında kuşkusuz Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevi’si ve Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ı vardır. Bunlar dışında Ramazan’da okuma menünüze ekleyebileceğiniz birkaç eseri derledik.

Ramazan Sohbetleri - Ahmet Rasim: Edebiyatın ve gazeteciliğin duayen ismi Ahmet Rasim, 1913 yılının Ramazan ayında yayımlanan bu yazıları, birbirinden güzel hikâyecikler ve tarihi anekdotlardan oluşuyor. Muzaffer Gökman’ın 1967’de yeni yazıya çevirip dipnotlarla zenginleştirdiği Ramazan Sohbetleri, hem eski Ramazan kültürümüzü hatırlamamızı sağlayacak hem o günlerin siyasi hayatına ışık tutacak.

Güldeste - İskender Pala: Şiir, görülmez; ancak kalbe doğabilir. Kalpleri titreten de, çizik çizik eden veya süsleyen de bir hissin ilhamıdır genellikle; bir zamanın akışı, bir ruh sıkıntısı yahut bir hazzın coşmasıdır. Sanata dönüşüveren bu küçük kitap, edebiyat dünyasında ünlü olmuş simalara ait, orada burada rastladığımız küçük anekdotların derlemesinden ibaret.

KUTLU’DAN TOPÇU’YA ÖNEMLİ YAZARLARIN KİTAPLARI...

Kalbin Sesi Bir Hicret Risalesi - Mustafa Kutlu: “Gün gelir hakikate giden yola barikatlar kurulur. Bu defa sorulan soru şudur: ‘Ne yapmalı?’ Önce niyet edeceğiz, ardından kalbin sesine uyarak sonsuzluğa yöneleceğiz. Üç hakîmin hükmünde hata aranmaz: Kalbin, kaderin, ölümün.” diyor büyük usta. Tam da şimdilerde okunması, tefekkür edilmesi gereken bir kitap.

Kalbin Aklı - Savaş Ş. Barçin: Kalp ile akıl arasındaki dengeyi bulamayan modern insanın sıkışmışlığına medeniyet ve kendilik üzerinden çare arayan bu eser, Savaş Barkçin’in yıllar içinde yayınladığı yazılar ve mülakatlardan oluşuyor. Kalp ve akıl üzerinden bir perspektif oluşturmaya çalışan kitabın ana ekseni “medeniyet” ve “kendilik“ kavramı.

Ermişlerin Sohbeti - Ahmet Kabaklı: Bu eserde İslâm âleminin büyük velilerinin, dünya çapındaki Allah erlerinin, insanlığa insanlığı öğretmiş o ermişlerin resmi geçidini göreceksiniz. O yol göstericilerin bilgelik dağarcıklarından derlenmiş gönül açan ve kalbe huzur veren mânevî incilerle karşılaşacaksınız. O hikmetleri okudukça neleri kaybettiğimizi, nerelerde tökezleyip hata ettiğimizi ve nasıl davranırsak istikamet üzere olacağımızı öğreneceksiniz.

Var Olmak - Nurettin Topçu: O ruh bize kaybolan benliğimizi bulduracak. Kendimizi nerede bulalım? Cemiyeti yoğuracak ruh, eski Asya’nın hikmetiyle Kur’an’daki ilhamı kendinde birleştirdiği halde, Garb’ın dört asırlık ilmine, zihniyetine sahip, felsefesine aşina olacak Anadolu dervişinin ruhudur.

Mekkeye Giden Yol - Muhammed Esed: Avusturyalı Musevi asıllı Leopold Weiss’in gazeteci olarak çıktığı doğu seyahatinde yakından tanıma imkânı bulduğu İslâm aleminde yaşadıkları... Hidayete erip, Muhammed Esed ismini alışı... İslâmiyet’i keşfeden Avrupalı yazarın, Müslümanların yaşayışında karşılaştığı ayrı dünya görüşü ve Batı dünyasına karşı bu insanların imanlı hayat tarzları karşısında büyülenişinin romanı.

OKUMAK EN GÜZEL İBADET

Tezkiretü’l Evliya- Feridüddin Attar (Çeviri, Prof. Dr. Süleyman Uludağ): Asırların eskitemediği bu eserde Allah dostlarının hayat hikâyeleri, ibret verici menkıbeleri yer alıyor. Tasavvufî ve ahlâkî bilgiler ansiklopedisi niteliğindeki bu eser Ehl-i sünnet’in temel tasavvuf kaynaklarından.

Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri - Dr. Necdet Subaşı: “80’lere daha varmamıştık. Henüz yeni yetme bir üniversiteliydim ve iftarı herkes gibi ben de kendi evimde, ailemle birlikte yapardım. Yer sofrasında olurduk, kapıyı çalan lafı uzatmazdı, gelir sofraya otururdu. ‘Tanrı misafiri’ diye bir şey vardı ve iftar yemeğinin varsa bir lezzeti, biraz da o gelenin dualarıyla teşrif ederdi.” Gündelik hayatı kayıt tuttuğu yazılarıyla yaşadığımız toplumsal değişimleri kayıt altına alan Subaşı, Türkiye’nin yakın dönem Ramazanlarına kişisel penceresinden bir bakış atıyor.

ÇOCUKLAR RAMAZANLA TANIŞIYOR



Biz büyükler Ramazan ayını büyük bir coşkuyla karşılarız. Çünkü biliriz ki mübarek Ramazan ayı Müslümanlara rahmet ve mağfiret getirir. Peki ya çocuklar? Çocuklar için “Ramazan” ne ifade ediyor? “Oruç tutmak” ne demektir?Çocuklara dini hayatı ve Ramazan’ın önemini eğlenceli bir dille anlatan kitaplardan küçük bir seçki yaptık.



Manilerle Ramazan - Rukiye Oklan: Kitap, “eğlendirerek öğretme” ilkesinden hareketle, bir yandan Ramazanla ilgili temel dinî kavramları çocuklarımıza öğretmek, bir yandan da kültürel değerlerimizle tanıştırmak gayesiyle hazırlanmış.

Bizim Evde Ramazan - Nurdan Damla: Bizim Evde Ramazan, bir ailenin Ramazan boyunca yaşadıklarını, duygularını o aileye mensup bir çocuğun gözüyle anlatan tatlı bir roman. Aynı zamanda bir Ramazan günlüğü. Ayrıca kitapta her Ramazan günü için bir dua yer alıyor.

Posta Kuşunun Kanadında Ramazan Mektupları -Nurefşan Çağlaroğlu: Ramazan Mektupları, Ramazan duyarlılığını ince ince işleyen, şiir tadında mektuplardan oluşuyor. Mektupları okurken bir çocuğun dilinden, sahurun cennet havasını, iftar vaktinin tatlı heyecanını yaşayacaksınız.

Ramazan ve Çocuk - Esra Korkmaz: Sevgili ebeveynler, hep birlikte oruç ibadetini merak eden çocuklarımıza Ramazan ayının önemini anlatalım. Ramazan ve Çocuk kitabı, samimi anlatımı, sıcacık çizimleri, eğlenceli – öğretici etkinlikleriyle çocuklara onbir ayın sultanı Ramazan ayını anlatmanıza yardımcı olacak.

Ramazan Çocukları- Nur Dombaycı: Emir ve arkadaşları da ilk ramazanlarını yaşıyor. Ramazan adetlerini, iftarı, sahuru, teravih namazını, Kadir Gecesi’ni ve mukabelelerin manevi güzelliklerini hepimiz gibi çocukluklarında öğreniyorlar. Oruç tutmanın verdiği manevi huzuru birlikte tadıyorlar.

Güneşe Yolculuk - Ayşe Sevim: Güneşe Yolculuk, küçük bir kızın Peygamberimizin hayatına yaptığı yolculuğu anlatıyor. Küçük kız, yolculuğun sonunda Kâinatın Güneşi’ni tanıyor ve O’ndan daha önemli bir bilgi, O’ndan daha kıymetli bir insan olmadığını öğreniyor. Hz. Muhammed’in (s.a.v) sevgisiyle tüm kötü huylarından kurtulup yeni bir kimlik kazanıyor.