Rakip gerçek dövüş hayali

Koronavirüs salgını hayatın tüm alanlarını olduğu gibi sporu da derinden etkiledi. Amatörler, profesyonel sporcular, milliler, sporu hayatının bir parçası yapan herkes için pandemiyle birlikte farklı bir dönem başladı. Dövüş sporlarında da buna bir çözüm bulan sporcular, karşılarında rakipleri olmaksızın hayali dövüş tekniği kullanarak müsabakalara hazırlanıyor. Tekvando sözkonusu olduğunda bunun adı pumse, karatede kata, judoda ise gölge uchikomisi oluyor. Ama amaç aynı; çalışmak ve müsabakalarda rakipleri alt ederek madalyayı kazanmak.

Tarihler 11 Mart 2020’yi gösterdiğinde Türkiye’de ilk covid 19 vakası tespit edildi. Ardından hepimiz hayatın tüm alanlarında, caddelerden, sokaklardan, meydanlardan işimizi, gücümüzü, uğraşlarımızı ve sosyal hayatlarımızı geride bırakarak çekildik. Bu süreçte tüm sektörlerde ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Spor, özelde ise dövüş sporları da o alanlardan biri.

Hocam antrenman ne olacak?

Yaprak Avcı; Tekvando İstanbul Hakem Kurulu Başkanı, yaklaşık 25 yıllık antrenör. Spora 8 yaşında futbol antrenörü ve hakemi olan babasından ilhamla başlayan Yaprak Avcı, önce milli sporcu, ardından antrenör, 10 yıldır da milli hakem olarak görevini sürdürüyor. Yaprak Avcı’nın 7 yaşından beri çalıştırdığı Mustafa Kerem Öztürk ise, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünde okuyor. Tekvandoda milli sporcu; Türkiye’de, İstanbul’da ve bölge maçlarında dereceleri var. Salgın döneminde yasaklar başladığı zaman ilk olarak öğrencisinden “Hocam antrenman ne olacak?” mesajı aldığını belirten Yaprak Avcı, “Tamam bu iptal dedik, ikincisi de, ardından üçüncüsü de iptal oldu. Bir müddet sonra öğrencim bundan sonra antrenman yapamayacak mıyız, müsabakalar olmayacak mı endişesini yaşamaya başladı” sözleriyle ilk dönemi anlatıyor.

HAFTANIN 6 GÜNÜ ÇALIŞIYOR



İlk olarak Mustafa’ya evde hareketsiz kalmamasını, her gün yarım saat esneklik antrenmanı yapmasını söylemiş. Bu da bir süre devam etmiş. Sürecin uzayacağını anladıktan sonra öğrencisi “Hocam müsabakalara nasıl hazırlanacağız?” diye sormuş. Daha sonra yasakların yavaş yavaş kalkmasıyla birlikte açık hava kondisyon antrenmanlarına başlayarak süreçteki tedirginliği bir nezbe atmışlar. Temmuz ayında ise salon çalışmalarına başlamışlar. Yaprak Avcı, şu anda haftada 3 gün büyüklerle, 3 gün de gençlerle antrenman yapıyor. Mustafa 6 gün de geliyor, yükleme antrenmanı adı altında planlı olarak esneklik, çabukluk ve dayanıklılık antrenmanı şeklinde çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası 30 Ekim-13 Kasım arasında yapılacak. Normalde 6 gün süren müsabaka 14 güne yayıldı. Bu müsabaka, pandemi sonrasında bir nevi deneme amacı taşıyor. Eğer sıkıntısız geçerse sırayla gençler ve büyükler müsabakalarına devam edilecek. Mustafa da büyüklerde yarışacak.

HER GÜN YENİ ŞEYLER ÖĞRENİYORUZ



Pandemi süreci tüm dünyayı ve tüm sektörleri etkilediği gibi spor sektörüne de ciddi bir darbe vurdu, derinden etkiledi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yaprak Hoca ve Mustafa’nın ilk başta çok tedirgin, korkarak başladıkları antrenmanlar yeni normal ile birlikte gittikçe rayına oturuyor. Her gün yeni şeyler öğrendiklerini ve bunu da uyguladıklarını belirten Yaprak Avcı, “Her şeyin başı sağlık, yeter ki sağlıklı olalım. Zaten spor da sağlıklı olmak için yapılan bir şey değil mi?” diye soruyor. Sporu ciğerlerini güçlendirmek için bir yol olarak gördüklerini ve bu sebeple hastalığa yakalansalar bile daha kolay atlatabileceklerini söylüyor. Bu süreçte salonların kapasitelerini düşürüp seanslarını artıracaklarını, her seansta daha az öğrenciyle çalışacaklarını ve hijyene kat be kat dikkat edeceklerini kaydeden Avcı, “Tüm dünyada nasıl ilerliyorsa biz de adım adım aynı şekilde devam ediyoruz. Tüm dünya ile birlikte yeniliklere uyuyoruz” diyor.

PUMSE DEYİP GEÇMEYİN



Yasakların başlamasıyla birlikte özellikle müsabık sporcuların evde esneklik antrenmanı ve temel teknik antrenmanı yaptıklarını aktaran Yaprak Avcı, 3 ay sonrasında ise açık havada küçük gruplarla kondisyon antrenmanlarına başladıklarını söylüyor. Daha sonra da salon antrenmanlarına pumse şeklinde başlamışlar. Pumse, karşısında biri varmış gibi tamamen belli hareketlerden oluşan bir dövüş. Bu hareketler hiç bilmeyen bir kişi için değişik gelse de hepsinin zihinde bir karşılığı var. 1. pumseden 17. pumseye kadar pumseler mevcut, her kuşağınki ise birbirinden farklı. Bu sporla birlikte denge, odaklanma, koordinasyon, disiplin, nefes kontrolü gibi davranışlar gelişiyor.

SPORDAN KOPMADIK



Pandeminin başlangıcında ilk defa böyle bir şey yaşadıkları için tedirgin olduklarını anlatan milli sporcu Mustafa Kerem Öztürk, yavaş yavaş antrenmanlara başlayınca o tedirginliğin azaldığını söylüyor. Mustafa sözlerine şöyle devam ediyor: Biz bu süreçte hiç kopmadık spordan. Aşama aşama bu dönemi atlattık. Şu anda haftanın dört günü salonda çalışıyoruz. Bizim temel amacımız maçlara girip madalya kazanmak olduğu için bizi çok etkiledi. Sadece antrenman bir yere kadar. Maçların olması, bunun için de hastalığın azalması ve federasyonun şampiyonayı duyurması lâzım. Benim 2017’de Türkiye dördüncülüğüm, 2018’de Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası’nda da ikinciliğim var. Şimdi hedefim ilk olarak Türkiye’de derece yapıp Avrupa şampiyonasına gitmek.

GÖLGE UCHİKOMİSİ TEMEL TEKNİĞİMİZ

Cüneyt Yeşilnur (Judo Antrenörü)

Bizim spor dalımızla ilgili çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı başlattı ancak aileler çekiniyor, bu sebeple daha az kişi geliyor. Gelen gençlerimizle genelde kondisyon, kültür-fizik ve lastikle çalışmalar yapıyoruz. Gölge uchikomisi yapıyoruz; rakipsiz olarak bir kişi çalışıyoruz. Gençlerin kondisyonları azalmasın diye çalışmalarımıza farklı tekniklerle devam ediyoruz. Halterle kuvvet çalışması yapıyoruz. Türkiye’de henüz müsabakalara başlamadık. Uluslararası düzeyde deneme amaçlı müsabakalar başladı. Prag’ta yapılan müsabakalardan sonra bekleyip sonucu göreceğiz.

RAKİPLERLE ÇALIŞMAYI ORTADAN KALDIRDIK

Yavuz Kurt (Öncü Spor Kulübü Başkanı)

Biz, 58 ilde 14 branşta faaliyet gösteren bir kulübüz. Bu süreçte sporcularımızın antrenmanlarına devam etmeleri için ailelerinin de onayı gerekiyor. Dolayısıyla aileler de tedirgin oldukları için ciddi kısıtlamalar var. Özellikle profesyonel sporlarda idman eksiğinin oluşmaması gerekiyor. Biz bu noktada şunu yapmak istedik; mücadele sporlarında rakiplerle çalışmayı ortadan kaldırdık, sporcularımız sadece komutlarla ve koronavirüs için ürettiğimiz özel kum torbalarıyla idmanlarını devam ettiriyorlar. Salona gelen her sporcuya bir kum torbası vererek rahatlıkla çalışıyorlar. Bu kum torbaları bir sembol olacak. Müsabakalar başlıyor, bu şekilde süreci yürüterek sporcularımıza, gençlerimize katkı sağlayacağız. Pandemi döneminde de her türlü tedbiri alarak yolumuza devam edeceğiz.

KUMİTEYİ KUM TORBALARIYLA YAPIYORUZ

Hüseyin Akdemir (Karate İstanbul Hakem Kurulu Başkanı)

Girişte çocukların ateş ölçümü yapılıyor, maskeleriyle çalışmaları yapıyorlar. Mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Bizde, karşıda rakip olmadan yapılan temel teknikler var; Khon diyoruz buna. Temel teknik çalışmalarını herkes kendisi bireysel olarak ileri ve geri dönüşlerle yapıyor. Bir de kata var; temel tekniklerin birleştirilerek birkaç yöne dönerek uygulaması. Bunu da sporcular tek başına yapıyor. Eşli ve karşılıklı bir çalışma yaptırmıyoruz çocuklara. Yakın dövüş tekniği olan kumiteyi de kum torbalarıyla yaptırıyoruz. Pandemi döneminde iki şampiyonamız kata disiplininde yapıldı. Dövüşlerini, tek başına sergiledi gençlerimiz. 29 Ekim’de Cumhuriyet Kupası İstanbul Karate Şampiyonası’nı yapacağız. Kata tekniği uygulayacağız burada. Henüz kumite ile ilgili herhangi bir tertip olmadı.