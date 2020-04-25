Rabia Yalçın ile kişiye özel tasarım dünyası

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Haute Couture elbise, gelinlik gibi özel tasarımlar yaptırmak istiyorsanız, nelere dikkat etmelisiniz? Bu branşın inceliklerini gelin hep birlikte başarılı moda tasarımcısı Rabia Yalçın’dan dinleyelim.

Rabia Yalçın’ın markalaşma sürecini ve markayı sizden dinlemek isteriz?

Profesyonel meslek hayatım 1996 yılında haute couture yani kişiye özel tasarımlar yapan bir marka kurmamla başladı. Herhangi bir kurumsal destek veya sermaye olmaksızın tamamen şahsi bir teşebbüs olarak Rabia Yalçın markasını inşa ettim. Müşterilerimizin yani dostlarımızın teveccühüyle markamız büyüdü ve 2007 senesinden itibaren global olarak tanınan bir marka haline geldik. Şimdiyse daha geniş kitlelere markamızı ulaştırmak amacıyla R4 markasıyla hazır giyim alanında hizmet vermeye başladık.

Koleksiyonlarınızın ilham kaynakları neler, trendleri takip ediyor musunuz?

Ekseriyetle doğadan ilham alıyorum, elbette doğanın bir parçası olarak insanlardan da. Farklı ruhlar ve farklı karakterle donatılmış bir evren var karşımızda. Dünya trendlerini kendi bakış açımla harmanlıyorum her zaman.

Gelinler ile tasarıma karar verirken ne tarz kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz?

Rabia Yalçın markası için gelin her zaman gelinlikten önce gelir. Tasarıma başlamadan önce gelin adayını yakından tanımak en önemli kriterim. Onun isteklerini anlamak çok önemli. Her gelinlikte standart olarak dikkati tek bir noktaya toplamaya özen gösteririm.Bir gelinlikte ya baş/duvak tasarımı ya da gelinlik önde olmalı. Bu iki parça birbiriyle yarıştığında ikisi de hak ettiği değeri göremiyor.

Kişiye özel tasarımlar için süreç nasıl gelişiyor? Kumaş seçimi ve kaç prova yapılıyor?

Kumaş ve model seçimi bir arada ilerlemesi gereken bir süreç, kumaşın dokusu veya deseni modelle uyumlu seçiliyor ve atölyemiz genellikle tek provayla çalışıyor, bu bizim mesleki uzmanlığımızla alakalı bir durum elbette. Daha önce çalıştığımız müşterilerimizle ise provasız teslimatlar yapabiliyoruz.

Çanta ve ayakkabı gibi farklı disiplini olan tasarımlar da yapıyorsunuz, bunlar nasıl gelişti?

Aslında tam olarak mükemmeliyetçilikten gelişti. Tasarımımı tam olarak tamamlayacak ürünleri bulamadığım zaman tüm imkânları zorlayarak kendi tasarımlarımı ürettirmeye başladım. Tasarımımda kullandığım bir kumaş deseninden mücevher bile tasarlayıp imal ettirdim. Bu da aynı bir ressamın tablosu gibi, bazen mükemmel dokunuş için o parçaya muhakkak ihtiyacınız vardır.

Hem anne olup hem de kariyer yapmanın anahtarı nedir?

Önceliğin her zaman çocuklarınızda olması, koşulsuz sevgi ve zamanı çok iyi kullanma yeteneği

Kariyer hedefinizde ne tarz projeler bizi bekliyor?

İçinde yetiştiğim kültür dünyasına anlamlı katkılarda bulunmak kariyerim için her zaman çok önemli olmuştur. Haute couture alanında yaptığım işler dünyada çok güzel karşılıklar buldu, aynı başarıyı R4moda.com ile dünyadaki diğer kadınlara da ulaştırmayı çok isterim.