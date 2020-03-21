Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor...

İlçede Sancar ailesinin yaşadığı 3 katlı ve 36 odalı tarihi konağın bir bölümünün restore edilerek müze haline getirilmesi çalışmaları tamamlandığında Prof. Dr. Aziz Sancar’a ait oda, çalışma odası olarak tasarlanacak, diğer kısımlarda da Sancar’ın bilimsel çalışmaları sergilenecek ve 2015 yılında Nobel ödülünü almasını sağlayan çalışmaların süreciyle ilgili görseller dijital olarak izlenebilecek. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, tarihi konağı müzeye dönüştürme projesini Sancar ailesi ile karara bağladıklarını anımsattı. Çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yaman, “Konağı, Savur ilçemize gelen misafirlerimizin istifadesine sunmuş olacağız.” dedi.