Pedro Almodovar'ın görmeniz gereken 10 filmi

MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS (1988)



Almodovar’a uluslararası arenada şöhret kazandıran film, bir sosyo-politik taşlama barındırıyor ve sevgilisi tarafından terk edildikten sonra yalnız kalmaya çalışan bir kadının, yavaş yavaş sinir krizinin eşiğine yaklaşmasını eğlenceli bir dille anlatıyor.

TACONES LEJANOS (1991)

Bir anne ve kızı arasında geçen hikâyesini esrarengiz bir cinayetle süsleyen Tacones Lejanos, Almodovar’ın klasikleşen filmlerinden… Filmde, annesinin eski sevgililerinden biriyle evlendiğini öğrenen Rebeca’nın başına gelen trajikomik olaylar ele alınıyor.

CARNE TREMULA (1997)

Liberto Rabal, Javier Bardem ve Francesca Neri gibi isimlerin yer aldığı filmde yönetmen, İngiliz yazar Ruth Rendell’ın kitabını serbest bir şekilde beyazperdeye uyarlıyor.

TODO SOBRE MI MADRE (1999)

Yönetmenin bu Oscar’lı yapıtı, yalnız bir annenin genç yaşta oğlunun hayatını kaybetmesinden sonra, onun babasını aramaya koyulmasına ve bu süreçte yaşadıklarına tanıklık etmemizi sağlayan dokunaklı bir hikâye…

HABLE CON ELLA (2002)

Yine Oscar ve Altın Küre ödüllü bir film daha… Farklı cinsler arasındaki iletişim zorluklarına değinen yönetmen, bu kez gözlerini erkek dünyasına çeviriyor ve kadınlara farklı bir noktadan yaklaşmaya çalışıyor.

LA MALA EDUCACIÓN (2004)

Senaryosuyla Almodovar sinemasının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen film çocukluk, arkadaşlık, aşk, cinayet vb. temalar üzerine etkileyici bir deneyime ortak ediyor.

VOLVER (2006)

Almodovar’ın fetiş oyuncuları Penelope Cruz ve Carmen Maura’yı birlikte izlediğimiz Volver, kadın dünyasını ve onların içinde bulundukları koşullarda verdikleri tepkileri samimi bir dille anlatıyor. Oscar adayı olan film, Penelope Cruz’un muhteşem oyunculuğuyla hafızalara kazınıyor.

LOS ABRAZOS ROTOS (2009)

Başrolünde yine Penelope Cruz’u gördüğümüz Los Abrazoz Rotos, görme engelli bir yazar ve âşık olduğu evli bir kadın üzerinden akılalmaz bir hikâye anlatıyor ve öyküsünü, 14 yıllık bir zaman diliminde geriye dönüşlerle kurguluyor.

LA PIEL QUE HABITO (2011)

Fransız polisiye yazarı Thierry Jonquet’nin aynı adlı romanından uyarlanan ve Almodovar’ın Antonio Banderas’la yıllar sonra bir araya geldiği filmi, kızına tecavüz eden bir adamdan intikam almaya çalışan saplantılı bir plastik cerrahın, gerilim dolu hikâyesini ele alıyor.

JULIETA (2016)

Yine bir kadının yaşadıkları etrafında şekillenen film, 50’li yaşlarını süren Julieta’nın karşılaştığı başka bir kadının ona hatırlattıkları üzerinden değişen hayatını merkezine alıyor.