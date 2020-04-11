Parlayan şehir: Gümüşhane

lokmandag@gmail.com

Tarihin gizli tanığı

Medeniyetlarin darphanesi

Kendi küçük, geçmişi büyük şehir

Mutlu insanlar memleketi Gümüşhane’deyiz.

Yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda kentte yerleşik hayat, M.Ö. 3000 e kadar uzandığı biliniyor. Hititler zamanında buradaki gümüş yatakların işletilmesi ile ayrı bir öneme sahip olan şehir o günden sonra her medeniyet için adeta parlayan bir yıldız gibiydi…. Evliya Çelebi’nin deyimi ile Gümüşşehir’deyiz. Üç gün boyunca sizin için güzel yerler keşfettim.

KARACA MAĞARASI



Torul’un Cebeli Köyü sınırlarında bulunan Karaca Mağarası şehir merkezine sadece 17 kilometre uzaklıkta. İçinde bulunan rengarenk sarkıtlar, dikitler damlataşlar adeta bir görsel şölen oluşturuyor. Denizden yüksekliği 1550 metre olan bu şahane magara adeta bir klima görevi görüyor. Bu doğal manzarayı gezmeye ve fotoğraf çekmeye doyamayacaksınız. Aynı zamanda bu muazzam mağaranın astım hastalarına da iyi geldiği biliniyor. Bence herkesin görmesi gerektiği önemli yerlerin başında geliyor.

SATALA (SADAK) ANTİK KENTİ



Kelkit İlçesinin 26 km Güney-doğusunda bulunan Sadak Köyü Meşe içi dağlarının doğu eteğinde kurulmuş olan antik kent aynı zamanda fırat sınırını muhafaza amacıyla kurulmuş bir karakol kentidir. Roma devri özelliğini taşıyan buluntular yok denecek kadar azdır. Yüzeyde görünebilenler birkaç mezar steli hamam, su kameri ve kale surlarıdır. Ancak asıl kent üzerinin büyük bir bölümüne bugünkü yerleşim alanı konulmuştur. Köyün 2 kilometre kadar güneyinde ise su kemerleri bulunmaktadır. 47 göz olduğu söylenen su kemerlerinden bugün ancak 4 gözü kalmıştır.

AYDINLAR KİLİSESİ



Merkez ilçeye 27 kilometre mesafede, Torul Atalar Köyü, Aydınlar Mahallesi’nde bulunuyor. Duvarları kesme taştan ve molozlardan yapılmış. Üzeri ise beşik çatılı olarak inşa edilen kilise, tüm görkemi ile günümüze sağlam bir şekilde gelmiş. Kilisenin tavanlarında ve duvarlarında fresk tekniği ile yapılmış resimler bulunuyor. Sütunları birbirine bağlayan orjinal gergileri de olduğu gibi duruyor. Kesinlikle gitmeniz ve görmeniz gereken yapıların başında yer alıyor.

TOMARA ŞELALESİ’NDE HUZUR



Şiran İlçesi’nde merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunnan Tomara Şelalesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Muhteşem doğa manzarası ve vadi içerisinde akan suyun çıkardığı sesler adeta bir doğanın bir senfonisi gibi… Son zamanlarda yapılan büyük yatırımın ardından bir cazibe merkezi haline geldi. Eğer cam terasa çıkacaksanız şelaleyi farklı bir açıdan görme şansı da bulacaksınız. Huzur bulmak ve doğanın verdiği muhteşem konseri dinlemek istiyorsanız kesinlikle uğramanız gereken yerlerin başında geliyor.

KOV KALESİ



Kov Kalesi il merkezine 21 kilometre mesafede Gümüşhane – Erzincan Devlet Karayolu üzerinde bulunuyor. Kale ve civarı Arkeolojik Sit Alanı’dır. Kov Kalesi, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin halen ayakta duran en görkemli kalelerden biridir. 3. Aleksios tarafından 1361 yılında yapıldığı tahmin edilen kalenin, Selçuklu Dönemi’nde kullanıldığı bilinmektedir. Atatürk Üniversitesi tarafından kale içi ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında Ortaçağ ve yakın döneme ait keramik parçaları bulunmuştur.

Bir şehir elbette bir yazı ile bitmez şimdilik bu kadar, tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.