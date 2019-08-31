Para kazanma koşulları zorlaşacak

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Çalışıyorsanız var olan işinizde görevleriniz artabilir, iş arıyorsanız yeni iş görüşmeleri gündeme gelecektir. Spora başlayabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilere yardım etme isteğiniz yükselecektir.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Sevgiliniz varsa, bu dönem aşırı eleştirel tavrı, huysuzluğu takıntılı davranışları artabilir. Sevdiği için yaptığını düşünerek konuyu uzatmayın. Çocuklarınız varsa onların eğitim planlaması gündeme gelebilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran)

Tüm enerjiniz ve dikkatiniz, ev ve aile konularına kayabilir. Yanı sıra kendi evinizde adeta bir bahar temizliği operasyonu yapabilirsiniz. Bazı değişiklikler gündeme gelmiş. Tadilat tamirat gerektiren işler var.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Bir süredir görüşmediğiniz ilkokul ya da mahalle arkadaşlarınızla haberleşerek program yapabilirsiniz. İş yaşamınızda internet üzerinden yapacağınız işlerde bir artış olacaktır.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Para konularında daha çok çalışmanız gerektiğinin farkındasınız. Bazıları için işlerinde yoğun olacakları bir dönem olurken, bazılarınız yeni iş başlangıçları yapacaktır. Bu dönem para kazanma koşulları daha zorlaşabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Yaşamınızla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız yeni ilişkilere başlayabilir, bazılarınız için çok çalışacağı ama kendini göstereceği bir dönem bu. Fiziksel değişiklikler için uygun bir dönem.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Bilinçaltınız bu dönem gayet renkli. Rüya kanalınız çok açık ve kanal bilgisi adeta size geliyor. Gereksiz endişe zihninizi hasta edebilir. Özellikle meditasyon gibi teknikleri kullanarak enerji çalışması yapabilirsiniz.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Sosyal yaşamınızda bu dönem bayağı hareketlenmeler var. İş yemekleri davet ve organizasyonlar artabilir. Bu ortamlarda tanışacağınız kişilerle yakınlaşabilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Meslek ve kariyer yaşamınız için önemli bir dönemdesiniz. Yeni bir iş, terfi, yükselme ya da emekli olma gibi başlıklar gündeminizi oluşturabilir. Bazılarınız başarılı projelerle adından bahsettirecek.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Yurtdışı veya yabancılarla bağlantılı yapacağınız işlerde yeni anlaşmalar gündeme gelebilir. Bu anlamda seyahatleriniz de artabilir. Bazılarınız için iş bağlantılı taşınmalar olabilir.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Bu dönem kendi özgürlüğünüzden biraz ödün vererek, çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bu kadar çok çalışmak ruhsal anlamda sizi krize soksa da, para kazanacağınız ve başarılı olacağınız kesin. Huysuzluklara dikkat.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Ortaklı iş teklifi alabilirsiniz. Ortağınız çok eleştirel ve takıntılı biri olsa da, yine de çok iyi ve pratik bir partner olacaktır. Bazılarınız için yeni bir ilişkiye başlama zamanı.