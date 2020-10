Pandemide doğru beslenme

Stres, vücudumuza birçok yol ile zarar verir. Stresin arttığı durumlarda vücutta serbest radikaller adı verilen zararlı maddelerin üretiminin arttığı da görülmüştür. Serbest radikallerden korunmak için; vitamin ve minerallerin gücüne sığınabilirsiniz. A, C ve E vitaminleri ve çinko ve selenyum minerallerinden yararlanabilirsiniz. Magnezyum minerali günlük stresi kontrol altına almakta bizlere yardımcı oluyor. Peki hangi besinler bu elementlerden zengin?

A vitamini: Süt ve yumurta sarısı A vitamininden zengindir. Vücutta A vitaminine dönüştürülen öncü maddeleri içeren bitkisel kaynaklar ise ıspanak, yeşil biber, havuç, kayısı, domates ve turunçgillerdir. Her sabah kahvaltıda 1 adet yumurta yer, gün içinde de 2- 2.5 su bardağı kadar süt, yoğurt grubu yiyeceklerden tüketir, öğünlerde bir avuç salata yersek A vitamini ihtiyacımızı karşılar. Strese karşı vücudumuzu güçlendirmiş oluruz.

C vitamini: Maydanoz, asma yaprağı, yeşil biber, çilek, portakal, limon, greyfurt başta olmak üzere meyve ve sebzeler C vitamini kaynağıdır. C vitamini anti stres olmakla birlikte bağışıklık sistemimizi güçlendir.

E vitamini: Bitkisel yağlar, fındık, fıstık, ceviz gibi yağlı tohumlar, tam tahıl taneleri, yeşil yapraklı sebzeler. Her gün bir avucumuzun içi kadar yağlı kuru yemiş yemeliyiz.

Çinko: Et, peynir, badem, ceviz, tam buğday tanesi, bulgur, mantar, kuru fasulye, balık, süt

Selenyum: Deniz ürünleri ve diğer etler, balıklar, sarımsak, soğan, tahıllar

Magnezyum: Kakao, çikolata, ıspanak, yağlı peynir, diğer yeşil yapraklı sebzeler, fındık, fıstık ve ceviz gibi yağlı tohumlar.