Pandemide doğru beslenme
Günlük yaşantımızda yoğun olarak yer alan stres, pandemi döneminde boyut değiştirerek devam ediyor.
Stres, vücudumuza birçok yol ile zarar verir. Stresin arttığı durumlarda vücutta serbest radikaller adı verilen zararlı maddelerin üretiminin arttığı da görülmüştür. Serbest radikallerden korunmak için; vitamin ve minerallerin gücüne sığınabilirsiniz. A, C ve E vitaminleri ve çinko ve selenyum minerallerinden yararlanabilirsiniz. Magnezyum minerali günlük stresi kontrol altına almakta bizlere yardımcı oluyor. Peki hangi besinler bu elementlerden zengin?
A vitamini: Süt ve yumurta sarısı A vitamininden zengindir. Vücutta A vitaminine dönüştürülen öncü maddeleri içeren bitkisel kaynaklar ise ıspanak, yeşil biber, havuç, kayısı, domates ve turunçgillerdir. Her sabah kahvaltıda 1 adet yumurta yer, gün içinde de 2- 2.5 su bardağı kadar süt, yoğurt grubu yiyeceklerden tüketir, öğünlerde bir avuç salata yersek A vitamini ihtiyacımızı karşılar. Strese karşı vücudumuzu güçlendirmiş oluruz.
C vitamini: Maydanoz, asma yaprağı, yeşil biber, çilek, portakal, limon, greyfurt başta olmak üzere meyve ve sebzeler C vitamini kaynağıdır. C vitamini anti stres olmakla birlikte bağışıklık sistemimizi güçlendir.
E vitamini: Bitkisel yağlar, fındık, fıstık, ceviz gibi yağlı tohumlar, tam tahıl taneleri, yeşil yapraklı sebzeler. Her gün bir avucumuzun içi kadar yağlı kuru yemiş yemeliyiz.
Çinko: Et, peynir, badem, ceviz, tam buğday tanesi, bulgur, mantar, kuru fasulye, balık, süt
Selenyum: Deniz ürünleri ve diğer etler, balıklar, sarımsak, soğan, tahıllar
Magnezyum: Kakao, çikolata, ıspanak, yağlı peynir, diğer yeşil yapraklı sebzeler, fındık, fıstık ve ceviz gibi yağlı tohumlar.