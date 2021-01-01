Pandemide bunalan astrolojiye sarıldı

Astroloji uzmanı Özlem Recep, “Dünyada 2020 yılının sonlarına doğru birçok kişi astrolog olma yolunda ilk adımlarını atarken, yatırımcılardan eğitimcilere kadar birçok profesyonel kritik kararlarını yıldızların hareketlerine göre almaya başladı” diyor. Özlem Recep “Kristal satışları yüzde 50, eğitimlere olan talep yüzde 900 artarken, astrolojinin meslek ve danışma kaynağı olarak hızlı yükselişi dünya basınına da konu oldu” şeklinde konuştu.

MÖ. 6. yüzyılda Babilliler döneminden günümüze dek, gezegenlerin ve yıldızların hareketlerine bakarak insan ve toplumların bugünü ve geleceğine ilişkin öngörülerde bulunan astrolojiye duyulan ilgi, hayatın tüm normallerinin değişerek gelecek kaygılarının arttığı günümüzde zirveye taşındı.

Özellikle 2019 yılında astrologların pandemi sürecinin yaşanacağını önceden haber vermesinin ardından, astroloji yatırımcılardan eğitimcilere kadar birçok profesyonelin kritik kararları öncesi önemli bir danışma kaynağı haline geldi. Birçok kişi geleceğe dair bilgilenme ihtiyacını gidermek üzere astrolog eğitimleriyle profesyonelliğe adım atarken, astrolojinin hem danışma kaynağı hem meslek olarak hızlı yükselişi dünya basınına da konu oldu.

Astrolojinin popülerliğini artırmasını değerlendiren Astroloji uzmanı Özlem Recep, tüm dünyada savaşların, ekonomik krizlerin, deprem, felaket ve salgınların, siyasi ve toplumsal olayların yıldızları yorumlayarak önceden öngörülmesinin, ilgiyi bu alana yönelttiğini söyledi.

Özlem Recep “İnsanlar dünyaya geldikleri andan itibaren birer “gökyüzü anı”nın parçası olduklarını fark etmeye başladılar. Bu nedenle avantajlı ve sıkıntılı gökyüzü anlarını önceden bilmenin kıymeti anlaşıldı.

ASTROLOJİ EĞİTİMLERİNDE TALEP PATLAMASI

Özellikle 2019 yılında astrologların dile getirdiği öngörüler, 2020 yılında gerçekleşince, astrolojiye duyulan güven ciddi artış gösterdi. Daha önceden sadece danışan olarak astroloji ile ilgilenenler, eğitim alarak yıldızları kendisi yorumlamaya başladı. Kritik kararlarını buna göre vermeye çalıştı. Ayrıca astroloji ile profesyonel olarak ilgilenmeye başlayanların sayısı da azımsanamayacak kadar arttı.” dedi.

Astroloji uzmanı Özlem Recep’e göre, astroloji eğitimlerine potansiyelin 3 katı talep geldi. “Bireyler kendi kişisel haritalarını, aile bireylerinin haritalarını yorumlayıp, gelecekte yaşanabilecek göksel pozisyonlara göre hayat akışlarına ışık tutmak istiyorlar. Hatta yatırımcılar, emlak ve arazi alım satım yapanlar, finansal süreçler, hisse senetleri ile borsa da yatırım yapmak isteyenler de artık yatırımlarını astrolojiye göre yönlendiriyor”

Yıldızları yorumlayan astrolojinin yıldızının günümüzde ışıldaması, dünya basının da gündemine yerleşti. The lily.com haberine göre pandemi döneminde çeşitli ülkelerin astrologların işlerinde büyük artışlar yaşandı. Ünlü İngiliz Astrolog Penny Thornton web sitesinde yüzde 20 ve e-mail bazlı danışmanlıklarda yüzde 33 artış görüldüğünü belirtirken, Amerikalı Astrolog Maurice Fernandez kişisel danışmanlıklarda yüzde 20 eğitimlerde yüzde 30 artış yaşandığını açıkladı.

ASTROLOJİK APLİKASYONLAR KÂRLI BİR PAZAR

Pandemi döneminde Kanadalı astrologlar göksel korunma sağlayan kristal satışlarının %50 arttığını belirtirken, sosyal ortamdan uzak olma ve finansal güvensizlik, duygusal problemlerden çıkış aranmasının danışanların ilişkiler ve kariyer alanındaki bilgilenme ihtiyacını artırdığını anlatıyor. Kanada’da Astroloji organizasyonun direktörlüğü yapan Donna Young pandemi döneminde eğitim alan öğrenci sayısının 100’den 900’e çıktığını anlatıyor.

South China Morning Post haberine göre; Hintli Astrologlar bu süreçte ev hanımlarından ünlülere, Harvard mezunlarından politikacılara kadar geniş bir yelpazeye hizmet verdiler.

Livemint sitesinin haberine göre; Hintli Astrolog Sanjay Sharma, pandemi nedeniyle insanların gelecekleri ile ilgili korkularının olduğunu ve bunun astrolojiye çok büyük bir ilgi doğurduğunu belirtti. Hindistan’da Astroloji sektörü yüz milyonlarca dolar gelir elde etmekte ve tek soruluk danışmanlık 1,5 USD ücretten başlayıp yüzlerce dolara kadar çıkabilmektedir.

Sharma’ya göre bu ilgi şu ana kadar işlerde yüzde 40 artışa neden oldu.

Business Insider haberine göre; astrolojideki popülerliğin bu kadar artmasının nedeni astrolojik aplikasyonlarda oldukça karlı bir pazarın oluşması. IBIS World kaynaklı bilgilere göre tarot, doğum haritası ve yıldız haritası okuma gibi içeriklere sahip mistik servisler 2.2 Milyar dolar bir değere sahipler. Kte Sessor Tower adlı aplikasyon ve medya takip firması, 2019 yılında astrolojiye yönelik aplikasyonların gelirinin 40 milyon dolarlık bir değere ulaşarak yüzde 64 büyüme gösterdiğini, 2020 ve 2021 yıllarında bu artışın pandemi etkisi ile katlanmasının beklendiğini açıkladı.