Pandemi döneminde sarımsak tüketimi

Pandemi döneminde neden sarımsak tüketmek gerekir?

Virüsler çok dayanıklı olup, antibiyotiklere cevap vermediğinden ve diğer birçok uygulamaya da dirençli olduğundan, sarımsağın anti bakteriyel özellikleri kadar, antiviral özelliklerinin de bulunduğunu bilmek önem taşımaktadır. Laboratuvar çalışmalarında sarımsağın gerek influenza B ve gerekse herpex, simplex virüslerine karşı etkili olduğu gösterilmiştir. Enfeksiyon ister bakteriyel ister viral olsun sarımsak immün sistemi mobilize ederek, vücudun kendini enfeksiyöz organizmalara karşı savunma kabiliyetini güçlendirmektedir. Sarımsak, tıbbi özellikleri binlerce yıldır bilinen bir bitkidir. Orta çağda bilhassa salgın hastalıklar (kolera, veba) ile mücadelede kullanılmıştır. Yapısında bulunan aktif maddeler bağışık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. Doğal antibiyotik olarak kabul edilir. Mikroorganizmaların vücuda yerleşmesini engeller. Bu sayede virüslere karşı savaşmamızı ve korunmamızı da desteklemektedir. Ben kesinlikle kendi danışanlarıma öneriyorum bu süreçte.

Kimler bolca sarımsak tüketmemeli?

Sarımsağı sınırsızca tüketmek sağlık açısından olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Çünkü sarımsak, baklagiller, lahana, turp ve soğan gibi gaz oluşturucu bir bitkidir. Fazla tüketim, aşırı gaz oluşumu ve karın ağrısını tetikleyebilmektedir. Ayrıca fazla sarımsak tüketimi alerjik etkiye sebep olabilir.

Aynı zamanda tansiyon düşürücü etkisi sebebiyle düşük tansiyon problemi yaşayanlarda da tüketimine dikkat edilmelidir. Aynı zamanda karaciğer ve safrakesesi rahatsızlığı olanlarda da dikkatli kullanılmalıdır.

Sarımsak tüketim sıklığı ne olmalı?

Günde 1-2 diş kadar çiğ sarımsağı tüketmeniz yeterlidir. Eğer her gün sarımsak yiyemem diyenlerdenseniz en azından haftada iki kez tüketebilirsiniz.

Çiğ mi pişmiş sarımsak mı?

Sarımsağın sağlık üzerindeki faydaları özellikle uçucu yağından kaynaklanmaktadır. Tükettiğiniz sarımsağın çiğ olması önemlidir çünkü sarımsak piştiğinde antibiyotik etkisini yitirmektedir. Bu durumda sarımsağın parçalanması ve işlem görmesi bu bileşiklerin kaybına neden olabileceğinde çiğ ve parçalandıktan (ezildikten-havanda dövüldükten) hemen sonra tüketilmelidir.

Sarımsak yutulur mu?

Sarımsağı ezme, çiğneme gibi işlemler sonucunda allinaz enzimi aktifleşir ve sarımsakta bulunan aliin adlı sülfür bileşiğinden “allicin” isimli sarımsağın aktif öğesi oluşur. Bu nedenle hap gibi sarımsak yutmanın bir anlamı yoktur. Sarımsağın faydalı özelliklerinden yararlanmak için diş yapısı bozulmalıdır. Çiğ olarak yemeklere eklenmeli (yüksek ısıya maruz kalmamalı) ve çiğnenerek doğranarak ya da ezilerek tüketilmelidir.

Uzak doğu ülkelerinde sarımsak çok fazla tüketiliyor. Pandemi’nin diğer ülkelerde devam ederken uzak doğuda etkisini kaybetmesinin sebebi bu olabilir mi?

Sarımsak yüzyıllardan beri özellikle uzak doğu olmak üzere dünyanın her tarafında kullanılmaktadır. Uzak doğu ülkelerinde sarımsak saat fark etmeksizin tüketilmektedir. Uzak doğu ülkelerinin uzun yaşam sırlarından biri de sarımsak olsa gerek!

SARIMSAĞIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR...



Allium sativum diye adlandırılan sarımsağın ve dünyada üç yüze yakın çeşidi vardır. Dünya’da üç yüze yakın çeşidi bulunan sarımsağın ana vatanı Asya ve Hindistan olarak bilinir. Dünyada bütün iklim ve topraklarda yetişebilen nadir bitkilerden biridir. Otuz üç çeşit kükürtlü birleşik ve on yedi çeşit aminoasit, potasyum, selenyum ve çinko minerallerini içermektedir. Bilimsel adı Allium Sativum olan sarımsak, sağlık açısından birçok olumlu etkiye sahiptir.

Sarımsak güçlü bir antiseptik olduğundan vücuttaki tüm toksinleri temizler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Sarımsak bakterileri, mantarları, parazitleri öldürmektedir.

• Sarımsak ayrıca kanser riskini de en aza indirir.

• Obezite ve insülin direncine karşı savaşmaktadır.

• Sarımsak C ve E vitamini açısından da oldukça zengindir.

• Kan şekerini dengelemede önemli bir etkiye sahiptir. Bu da diyabet hastalığının önlenmesinde etkili olmaktadır.

• Kan seviyesini düzenler ve kan akışını da dengeler. Damar duvarını da güçlendiren bir etkiye sahiptir. Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.

• Sarımsak, karaciğerde sentezlenen trigliseritleri ve kötü kolesterolü azaltıcı etkiye sahiptir.

• Sarımsağın faydaları arasında yüksek enerjiye sahip olmasa da yer alır. Özellikle günümüzde artan hava kirliliği ve iş temposu yüzünden aşırı yorgunluk hissetmekteyiz.