Pandemi döneminde ağız ve diş sağlığı

Pandemi döneminde ağız ve diş bakımı nasıl yapılmalı?

Covid-19 kuru öksürük ve yüksek ateşle seyreden, solunum sistemini tutan ve zincirleme birçok hastalığa sebep olan virüs kaynaklı bir hastalıktır. Enfeksiyon hastalıklarının tamamında olduğu gibi enfekte olduğumuzda bağışıklık sistemimiz düşer ve diğer başka hastalıklara yatkın hale geliriz. Olası bir koronavirüs durumunda hastada mevcut dişeti iltihabı varsa şiddetlenecek, mevcut çürükler hızla ilerleyerek ağrı ihtimalini artıracaktır. Bunun önüne geçebilmek adına ağız ve diş sağlığına maksimum önem gösterilmelidir. Günde 2 kez en az 2 dakika boyunca dişlerin tüm yüzeyleri fırçalanmalı, ara yüz temizliği için fırçalamadan önce günde 1 kez muhakkak diş ipi yapılmasını tavsiye etmekteyiz. Gün içerisinde tuzlu suyla ağız ve boğaz gargarası hem virüse karşı hem de dişeti sorunlarına karşı etkili bir koruma sağlar. Yüksek tansiyona sahip bireylerin tuzlu su yerine ağız bakım sularını tercih etmesini öneriyoruz.

Virüs endişesi ile diş hekimine gitmeye korkan hastalar ne yapmalı?

Diş hekimliğinde kullandığımız maske, eldiven, gözlük, yüz siperi, hasta ve hekim önlükleri bizim her hastada zaten kullandığımız standart korunma yöntemlerimiz. Bu süreçte buna ek olarak temas ettiğimiz tüm yüzeyler tek kullanımlık bantlarla sarıyoruz. Tüm aletler sterilizasyon işlemlerinden geçiyoruz. Odaları ultraviyole ışınlarla sterilize ediyor ve havalandırıyoruz. Tüm bu önlemlere rağmen dünya sağlık örgütü tamamen güvenli bir yönteme dair tanımlama yapamıyor. Virüslerin çoğunun vücuda giriş yolu en sık ağız, burun ve gözden meydana geliyor. Tüm diş tedavileri sırasında bu üç bölgenin tehdide açık olduğu aşikâr. Hastalara verilebilecek en sağlıklı tavsiye şudur: Diş hekimliğinde acil tedavi olarak tanımlanan ertelenmesi pek mümkün olmayan ağrı gibi tedavileri olabilecek en pratik şekilde bitirilmeli ve tedavisi gerçekleşmelidir.

Diş hekimleri açısından pandemi döneminin nasıl zorlukları vardı?

Covid-19 hakkında neredeyse hiçbir kesin bilgi olmaması ilk zamanlar biz diş hekimlerini korkuttu. Mesleğimizi artık hiçbir zaman eskisi gibi yapamayacak olmamız biraz sıkıntı yaşattı. Ama yeni döneme ve koşullara çok kolay adapte olduk diyebilirim. Bu anlamda eski bir muayenehane hekimi olarak kurumsal bir kliniğe geçtiğim için kendimi şanslı hissettim.

Pandemiden korunmak için diş hekimleri hangi özel tedbirleri aldılar?

Pandemi boyunca randevu sistemimizi değiştirerek sadece acil tedavi gerektiren durumlar neticesinde kliniklerimizi açık tuttuk. Ayrıca ‘DentGroup Online Acil Destek’ sistemini geliştirdik. Böylece sadece acil hasta kabulü yaparak süreç içerisinde hem hastalar kendini riske atmamış oldu hem de bizler kendimizi ve personelimizi korumuş olduk.