Pamukkale: Türkiye'de bir dünya harikası

Denizli’ye 10 km uzaklıktaki tarih ve doğa kenti Pamukkale, yaklaşık 2300 yıllık bir yerleşim yeri. Şifalı suları, travertenleri, tarihi kalıntıları ile her yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.



Pamukkale’ye pamuk ismini veren traverten, kimyasal reaksiyon sonucu çökelme ile oluşan bir kayadır. Buradaki su kaynağı yıl boyunca 35-100 derece sıcaklıktadır.

Termal kaynak antik dönemlerden beri kullanılmaktadır. Bu kaynak suyunun çökelmesi sonucu travertenler oluşmuştur. Ayrıca Hierapolis Antik Kenti’nin kalıntıları Pamukkale’ye tarihi bir derinlik katmaktadır. Hierapolis, Bergama krallarından II. Eumenes M.Ö 197’de kurmuş ve Bergama’ nın kurucusu Telephosos’un karısı Hiera’nın ismi şehre verilmiştir.

Kalıntılar arasında yer alan pazar yeri, mezarlar ve antik tiyatro özellikle görülmeye değer mekanlar arasında yer alır.

UNESCO’nun Doğal ve Kültürel Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Pamukkale’de son 20 yıl içinde bakanlık ve belediyenin çalışmaları sonucu doğal güzellikler daha korunaklı olmuş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Pamukkale’nin güzelliklerinin muhafaza edilmesi gelecek nesillere aktarılması ve turistlerin ziyareti için önem arz etmektedir.

Bu aylarda Pamukkale ziyaretinde travertenleri görmenin yanı sıra en önemli etken, yanı başındaki Karahayıt Köyü’nün kırmızı şifalı sularıdır. Aslında buranın suyu Pamukkale termal sisteminin bir parçasıdır.

Karahayıt kaplıcaları, Pamukkale’nin suları ile aynı etkidedir ve birçok hastalığa iyi geldiği tespit edilmiştir. Yılın her zamanında 60 derece çıkan Karahayıt’ın kırmızı renkli şifalı termal suyu ve termal çamuru sağlık turizmi için de önemli bir yer kaplamaktadır.

GEZİLECEK YERLER

Pamukkale’de ziyaret listenizde Hierapolis Antik Kenti , travertenler, Antik Havuz, Laodikya Antik Kenti ve Karahayıt mutlaka olmalı ve kentin içinde travertenlerin hemen üst tarafında antik çağlardan kalan eşyaların sergilendiği bir müze de bulunuyor. Burası da ziyaret listenize eklenebilir.

Pamukkale’nin içine motorlu araçla giriş yasak. Kentin doğu ve batısında araç park yerlerine araçlar parkediliyor ve yaya olarak veya kiralanan elektrikli araçlarla kentin her tarafı gezilebilir.

PAMUKKALE'DE KONAKLAMA VE YEMEK

Pamukkale’de Karahayıt köyündeki 5 yıldızlı ve butik otellerde veya pansiyonlarda konaklama yapılabilir. Bunların dışında 10 km uzaklıktaki Denizli’de de konaklama için daha fazla seçenek bulunabilir.

Pamukkale’de yemek bulma şansınız yok denecek kadar az. Sadece hafif sandviç tarzı yiyecekler bulabileceğiniz sınırlı sayıda büfe bulunuyor. Yemek işlerini Denizli’de yapmak daha mantıklı bir yol gibi görünüyor. Denizli’de ise kuyu kebabı veya Denizli pidesi tercih edilebilir.

Hediyelik eşya almak isterseniz, tekstil konusunda Türkiye’nin sayılı kentlerinden olan Denizli’den tekstil ürünleri özellikle havlu, bornoz, çarşaf, Buldan bezi ürünleri kullanım ve hediyelik için alınabilir.