Özünü kaybeden bir uyarlama: Gloria Bell

Hollywood uyarlamalarını bilirsiniz, orijinal hikâyenin hissiyatını veyahut fikrini neredeyse tamamen yok ederek bambaşka bir filmle seyircisinin karşısına çıkar; çoğunlukla da hayal kırıklığı yaratırlar. Bu konuda en yakın örnek, benim de fanatizm derecesinde hayranlık duyduğum Dario Argento’nun Suspiria filminin remake faciasıydı ve uyarlama adı altında filmin özü tümüyle yok edilmişti. Hollywood’un uzunca bir süredir yaşadığı hikâye sıkıntıları sebebiyle önceleri klasiklerle başlayan ancak daha sonra orijinalinden hemen birkaç yıl sonra yeniden çekilen filmlere değin uzanan bu remake furyasına 2013 tarihli Gloria da dâhil oldu. Berlin’den ödülle dönen Paulina Garcia’nın muhteşem performansıyla ve sıra dışı karakteriyle çok sevdiğimiz Gloria, yine Sebastián Lelio tarafından farklı bir yorumla filmleştirildi. Julianne Moore’un başrolünde yer aldığı film, tıpkı orijinalinde olduğu gibi 50’li yaşlarında, eşinden boşanmış ve özgürlüğünün tadını dans pistlerinde çıkaran bir kadının öyküsünü merkezine alıyor. Ancak bu kez Gloria’yı, Gloria yapan tüm özelliklerden arındırılmış olarak… Amerikan toplumu için uyarlanan filmlerin karakteristiğidir; politik yanlar törpülenir, filme alabildiğine soft ve sıkıntısız bir biçim kazandırılır. 2013 tarihli Gloria, apolitizm kisvesi altına saklanmış politik duruşuyla sevdiğimiz, askeri bir diktatörlüğün izlerini toplum ve bilhassa kadın üzerinde sürebildiğimiz ve en önemlisi mizah duygusuna hayran kaldığımız bir filmdi. Şimdiki Gloria ise onu muadillerinden ayıran tüm yanlarını kaybetmiş, orta yaş bunalımı yaşayan alelade bir kadının, bir o kadar alelade hikâyesi olarak karşımıza çıkıyor. Muhtemelen orijinal yapım böyle olsa, hiç kimsenin ilgisini çekmeyecek ve uyarlanması düşünülmeyecekti.



GÖSTERİŞTEN UZAK

Yeni Gloria, işte bu dikkat çekmeyecek filmlerden biri olarak unutulup gitmeye mahkûm ne yazık ki… Julianne Moore’un rolü için elinden geldiğini yaptığını söylemeye gerek yok. Her zaman olduğu gibi gösterişten uzak fakat ortalamanın üzerindeki oyunculuğuyla karakterine hayat veriyor. Ancak yeni Gloria o kadar düz ve derinlikten uzak bir karakter ki seyircide özdeşlik yaratacak en ufak bir hissiyat yaratmıyor ve mesafeli yaklaşımıyla puan kaybediyor. Uyarlama olduğunu düşünmeden ve orijinal filmi göz önünde bulundurmadan izlerseniz, Gloria Bell keyifli bir izle unut filmi olabilir. Aksi halde hayal kırıklığı yaratacağı konusunda uyarmalıyım.