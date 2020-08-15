Özlem Erkan ile tasarımın derin detayları

Türkiye’nin bence en başarılı ve çalışkan moda tasarımcılarından Özlem Erkan’ın tüm çalışmalarını yakından takip eden bir moda yazarı olarak, bu hafta kendisini köşemde konuk etmek istedim. Naif ve üretken ruhunu, ilham aldığı noktaları koleksiyonlarına özel dokunuşlar ile yansıtan Özlem Erkan ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Özlem Erkan markasını bize kısaca anlatır mısınız?

Her sezon kadın giyim üzerine koleksiyonlarını hazırlayan ve güncel moda trendlerinin yanı sıra kendi tarzını ortaya koyan bir markadır. Son dönem de yaşanan dünya olaylarında marka yeni hedefler ve projeler için çalışıyor.

MBFW İstanbul’da yer alan bir tasarımcı olarak bu platformun faydalarını sizden dinlemek isteriz.

Moda haftaları dünyada olduğu Türkiye içinde moda adına öncü olmaya ve tasarımcılara dünyaya sesini duyurabilmek adına başarılı bir platformdur. Tasarımcılar için iş disiplini ve sürekliliği sağladığı aşikar ama son dönemlerde yaşananlar bu platformlarda da yeniliklere ihtiyaç duyuyor ve bu sezon bu farkı hep birlikte göreceğiz.

Koleksiyonlarınızda ön plana çıkan imza niteliğindeki parçalarınız nelerdir?

Aslında koleksiyonlarımda sadelikten yana oldum hep geometrik kesimler ve halat detaylar markanın imzası oldu diyebilirim.

Hem anne hem de moda tasarımcısı olarak özel bir denge kurduğunuzu biliyoruz, peki size neler güç katıyor?

Anne olmak bir kadın için hediye gerçekten. Bir kadın girişimci olmak hem de ilgili bir anne olmak oldukça zor ama bir birey yetiştirmek en büyük tasarım hedefi benim için.

EİB (Ege İhracatçılar Birliği) Moda Tasarım Yarışması’nın bu yıl ki kreatif direktörü olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Eib tasarım yarışması geçmişte benim de yarışmacı olarak içinde bulunduğum benim için değerli bir organizasyon. Bu sene ilk kez sürdürülebilirlik ilkesinin de yarışma kriterlerine alınmış olması yarışma için çok önemliydi bu bağlamda Global Compact Türkiye ile iletişime geçtim ve eib artık bu kuruluşun üyesi oldu ve bize ilham verdi diyebilirim. Yarışmacıların bu konuda ortaya koydukları işler oldukça başarılı pandemi sebebi ile defile ileri tarihe erelendi ama bu yıl içerisinde gerçekleşecek.

Danışmalık verdiğiniz markalara bir danışman moda tasarımcı olarak nasıl beslediğinizi düşünüyorsunuz?

Bir marka sizinle yola çıkıyor ve yön vermenizi bekliyorsa öncelikle pazardaki yeri, markanın konumlanması üzerine hem stratejik hem de kreatif planlar yapmanız ve sunmanız gerekiyor.

Bu süreçten sonra artık sizin kendi tasarım disiplininiz ile firmanın gücü harmanlanıp sonuçlar almaya başlıyorsunuz. Marka tasarımcı iş birliği her zaman doğru planlama ve disiplinli çalışma ile oluyor.

En yakın zamanda hayata geçireceğiniz projeler nelerdir?

Şu an hazır giyim sektöründe eşarp ve şal ürün kategorilerinde Pazar lideri olan Tuğbay tekstil bünyesindeki Levidor markası İçin kadın giyim koleksiyonu için çalışmalara başladık önümüzdeki günlerde marka giyim kategorisi ile müşterileri ile buluşacak.

BU İŞTE BAŞARISIZ ÇOK KİŞİ VAR



En büyük moda projesi hayalinizi dinlemek isteriz?

Aslında benim için bu pandemi döneminde de iyice netleşen hedefim bir Karadenizli olarak kendi coğrafyamdaki kenevir ipi ile yapılan feretiko kumaşlardan yapılan bir koleksiyon ve bunun devamında life style önerileri ile bir konsept yaratmak bunun tohumları atıldı ve ileriye dönük planda hayata geçecek.

Renkli dünyanızın diğer yüzü zorluklar ile dolu genç tasarımcı adaylarına ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?

Bu meslek son dönemde popüleritesini arttırdı ama işin ışıldayan tarafına bakıp içine girince başaramayan çok kişi var. Öncelikle bu bilinci cebe koymak, gereklerini yerine getirmek ve öğrenmeye hep aç olmak gerekiyor.