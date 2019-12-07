Özgürlüğün simgesi akıllı baston

Sivaslı olan Kürşat Ceylan, polis olan babasının görevi dolayısıyla Ankara, Diyarbakır ve İstanbul’da büyümüş. Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nü bitiren Ceylan, 2011’de mezun oldu. Ağabeyi de görme engelli olan Ceylan, değişim programıyla ABD’ye gitti. Üniversitede okurken bir sivil toplum kuruluşu olan Young Guru Academy’ye (YGA) yenilikçi görme engelli teknolojilerinin geliştirilmesi için seçilen 50 şanslı kişiden birisi oldu. Ceylan’ın YGA bünyesinde ekibiyle birlikte ürettiği akıllı baston, New York Ulaştırma Dairesi ve Helen Keller Görme Engelliler Merkezi tarafından desteklendi. Projenin Brooklyn Belediye Sarayı’nda tanıtılması büyük yankı uyandırdı. Projenin Birleşmiş Milletler’de örnek proje olarak sunulduğunu anlatan Ceylan, dünyadaki 253 milyon görme engellinin hayatını kolaylaştıran projesini AKŞAM Cumartesi’ye anlattı…



Yüzlerce insanın hayatını kolaylaştırmak nasıl bir duygu?



Tarifsiz bir mutluluk… Bir yandan da çok büyük sorumluluk. Çünkü sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Bugün WeWalk Amerika’dan Japonya’ya kadar çok farklı ülkelerde görme engelliler tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanında geliştirmeler yapmaya, bu geliştirmeleri farklı ülkeler için adapte etmeye ve bunun için sürekli kendimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu konuda da büyük bir heyecanla çalışmaya devam ediyoruz.

TELEFONA BAKMAYA SON

WeWalk projesinin ortaya çıkış hikâyesi nasıl oldu?

Engelli çocuğu olan aileler, çok koruyucu davranabiliyorlar. Ama bu durum aslında bireyler için engel teşkil ediyor. Benim en büyük şanslarımdan birisi annem ve babamın gerçekten beni çok özgür yetiştirmesiydi. Birçok aile çocuklarının baston kullanmasından bile utanıyor. Oysaki beyaz baston görme engelliler için çok sembolik bir anlama da sahip. Çünkü özgürlüğü de sembolize ediyor. Beyaz bastonun erken yaşlarda kullanılmaya başlanması çok kıymetli. Günümüzde ‘teknoloji’ diye bir gerçek var. Akıllı şehir çözümleri gerçekten her geçen gün daha fazla gelişiyor. Görme engellilerin bütün bu teknolojilere erişebilmesi için aslında sürekli olarak telefonlarını kullanmaları gerekiyor. Ancak tek elinizde beyaz baston varken diğer elinizde telefona ulaşmak, bilgiye erişmeye çalışmak gerçekten de ciddi bir çaba gerektiriyor. Biz bütün bu teknolojileri görme engellilerin bilgiye erişimini zaten ellerinde tuttukları beyaz baston üzerinden yapabilmelerini hayal ettik ve şu anda da evet WeWalk ile engelleri algılayabiliyoruz bunun yanı sıra navigasyon olarak da kullanabiliyoruz.

WeWalk’u anlatır mısınız? Nasıl kullanılıyor?

WeWalk öncelikle yolda yürürken baş hizasındaki engelleri algılıyor ve titreşimle kullanıcısına haber veriyor. İkinci olarak akıllı telefonlarımızla eşleniyor. Kullanıcının bastonun üzerindeki dokunmatik alanı, mikrofonu ve hoparlörü aracılığıyla iletişime geçiyor olması görme engelliye yürürken çok daha bağımsız olabilme deneyimi sunuyor. Bir diğer özelliği ise aslında WeWalk her geçen gün yeni özellikler kazanabiliyor. Çünkü bugün görme engelli bir kişi WeWalk sahibi olduğunda üç ay sonra bizim yayınlayacağımız yeni bir güncellemeyle yepyeni özelliklere sahip olabiliyor.

WeWalk, Time dergisi tarafından en iyi icatlardan birisi seçildi...

Evet, Time dergisi tarafından yılın en iyi icatlarından birisi olarak seçildi. Harika bir gelişme bizim için. Daha öncesinde birçok ödülü ülkemize getirdik. BM’de en iyi örnek proje olarak anlatıldı. Edison Vakfı tarafından verilen Edison ödüllerini ilk defa Türkiye’ye WeWalk ile getirdik. Çok daha fazlasını yapacağımızdan hiç şüphemiz yok. Her geçen gün bu aşkla çalışıyoruz.

"Engellilerin günde 4 saat yürüdüklerini düşündüğümüzde, şarj edilerek çalışan bastonun, şarj ömrü 5 gün."

BİN 990 TL’YE İNTERNETTEN SATIN ALINABİLİR

Bastonu satın almak isteyenler nereden temin edebilir ve fiyatı nedir?

WeWalk şu anda Türkiye’de web sayfamız üzerinden bin 990 TL’ye satılıyor. www.vivork.io bu adres üzerinden satılıyor. Yurtdışında ise şu ana kadar 20’den fazla ülkeye bastonları gönderdik. Piyasaya çıkalı daha çok yeni oldu. WeWalk’un Türkiye’de üretilmesi için Vestel Zorlu ailesi bütün fabrikalarının kapılarını açtılar. Gerektiğinde mühendislik desteğini verdiler ve Türkiye’de tamamen yerli bir ürün olarak WeWalk’u ürettik. Umuyoruz ki 2020 yılı içinde on binlerce görme engelliye WeWalk ulaşacak. Türkiye’den çıkan ileri teknoloji ürünü olarak, ülkemizi bu şekilde tüm dünyada temsil etmiş olacağız.