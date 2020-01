Oscar için geri sayım başladı!

basakbicak@gmail.com

Bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri için aday listeleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. 11 dalda aday gösterilen Joker, 10’ar daldaki adaylıklarıyla 1917, The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood bu ödül sezonunun yıldızları haline geldiler.

Evet; nihayet 2019 senesinin, son birkaç yıl göz önünde bulundurulduğunda epey verimli geçtiğini ve iyi filmlerin ödül sezonunda öne çıkabildiğini söyleyebiliriz. Her sene Oscar töreni öncesinde kaleme aldığım yazılarda, zayıf filmler arasından en iyisini belirleme halinden yakınıyor ve bol keseden dağıtılan adaylıklardan o yılın en iyi filmlerinin neden pay alamayacağını yazıyordum. Neyse ki bu yıl, durum daha da vahimleşmedi ve Akademi, senenin mühim filmlerine hak ettikleri adaylıkları verdi.

Peki, gözden kaçırılan veyahut haddinden fazla değer gören yok mu? Elbette var ve bu yılın bana göre balonu -ne yazık ki- Joker filmidir. Evet, bu seneki en iyi filmler listemde salt J. Phoenix’in akılalmaz performansı sayesinde kendisine yer buldu ancak izlediğim ilk anda da not düşmüştüm; Joker film olma haliyle iyi bir eser değil, oyuncu performansıyla öne çıkan bir yapımdır. Phoenix’in enfes yorumu olmasa, ne giriş sekansında karakterin dönüşümüne sözde hizmet eden o zekâ yoksunu fikirle ne de diğer maddi hatalarıyla bu filmin öne çıkması söz konusu olabilirdi. Bu sebeple Joker’e, sırf 11 dalda aday gösterildiği diye daha fazla anlam yüklemeye gerek yok; birkaç teknik dal ve Phoenix’in mutlak zaferi dışında, Joker’in ödül kazanmasını öngörmüyorum. Benim için yılın en iyi filmi olan -henüz 1917’yi izleyemediğimiz için- Parasite, neyse ki En İyi Film olmak üzere birkaç dalda adaylığa hak kazandı ancak ben Parasite’ın, En İyi Film yerine Yabancı Dilde Film dalında heykelciğe uzanacağını düşünüyorum. The Irishman ise 1917 ve OUTH ile birlikte onar dalda adaylıkla geceye hazır fakat burada, Akademi’nin online platformlar için üretilmiş filmlere karşı sevimsiz duruşunu sürdüreceğini ve The Irishman’i büyük oranda görmezden geleceğini tahmin ediyorum. Asıl çekişme, yönetmenlik de dâhil olmak üzere OUTH ile 1917 filmleri arasında geçecek ve En İyi Filmi kazanan kanaatimce, 1917 olacak. Yönetmenliği, filminin finalindeki imzası sebebiyle Q. Tarantino’ya vereceklerini düşünüyor; bir ihtimal Sam Mendes de öne çıkabilir diye tahmin ediyorum. Performans kategorilerinde bu yılın, erkek adaylar arasında hakkı yenen iki ismi Adam Sandler ve Willem Dafoe oldu. En İyi Erkek Oyuncu dalında Leonardo DiCaprio yerine bu iki isimden biri aday gösterilebilirdi. Y. Erkek’te, Brad Pitt yerine Robert Pattinson yer alabilir; Kadınlarda, Margot Robbie ve Charlize Theron’un abartılan performansları yerine, sevdiğim filmler olmamalarına rağmen oyuncu performanslarıyla görmezden gelemeyeceğim Us ve Midsommar’dan, Lupita Nyong’o ile Florence Pugh aday gösterilebilirdi. Aynı şekilde The Lighthouse, En İyi Film dalında aday gösterilecek kadar güçlü bir filmdi fakat ne yazık ki o da, bu senenin hak ettiği ilgiyi bulamayan yapımlarından oldu.

Özetleyecek olursak Joker, kanaatimce adaylıklarına rağmen beklediği ilgiyi göremeyecek ve bu senenin en iyi filmi 1917 olacak