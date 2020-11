Oscar gecesinin galipleri kimler olacak?

En iyi film



Alacak Olan: Green Book

Alması Gereken: Roma

Bu yıl 91. kez gerçekleşecek olan Oscar Ödül töreninin en çok konuşulan filmi şüphesiz, 10 dalda aday gösterilen Roma… Ancak adaylık sayısının gecenin galibi olma garantisi vermediğini ve Green Book’un, PGA ve Golden Globe’u aldığını göz önünde bulundurduğumuzda, Roma’nın bu kategoride şansının azaldığını söyleyebiliriz. Fakat bana göre asıl sebep, Roma’nın bir diğer güçlü olduğu kategoride, En İyi Yabancı Dilde Film dalında ödüllendirilecek olmasından kaynaklanıyor. Eğer orada Roma’nın önüne başka bir film geçerse, En İyi Film ödülünün altı boşaltılmış olur. Dolayısıyla bu yılın galibi, kuvvetle muhtemel Green Book olacak. Geçtiğimiz yıl Akademi bizi epey şaşırtmıştı, bakalım bu sene de ödüller sanat için mi yoksa siyaset için mi verilecek?

Kadın ve erkek oyuncu dalları

En iyi kadın ve erkek oyuncu kategorileri bu yıl yine şimdiden aşağı yukarı belirlendi. Glenn Close, The Wife’taki rolüyle tartışmasız favori iken; Erkek Oyuncu’da Rami Malek, Oscar’a yürüyen isim oluyor. Yardımcı Oyuncu dallarında ise; Kadın Oyuncu’da Regina King, If Beale Street Could Talk filmindeki rolüyle öne çıkarken; Mahershala Ali, Green Book’taki performansıyla Erkek Oyuncu Dalında ikinci kez ödüle uzanan isim olacak gibi görünüyor.

En iyi yönetmen

Alacak Olan: Alfonso Cuaron

Alması Gereken: Alfonso Cuaron

Akademi son yıllarda Meksikalı yönetmenleri çok seviyor. İki kez üst üste ödüle uzanan Alejandro G. Inarritu, geçen yıl kazanan Guillermo del Toro ve bu yıl favoriler arasında gösterilen Alfonso Cuaron… Cuaron, 2014 yılında da bu dalda ödüle hak kazanmıştı. Bu yıl da bir sürpriz olmazsa rakiplerinin önüne geçecek gibi duruyor.

Diğer ödüller

Bu yıl En İyi Film dalını belirleyecek olan Yabancı Dilde Film kategorisinde Roma açık ara önde… Ancak ödülü başka bir filme kaptırıp, En İyi Film’i alması gibi “mantıksız” bir ihtimal de var. Animasyonda ise Spider Man: Into The Spider-Verse’ün kazanacağına kesin gözüyle bakılırken ki bence Isle of Dogs almalı; Özgün Senaryo Roma’ya, Uyarlama Senaryo A Star Is Born’a; Kurgu, sırf eli boş dönmesin diye BlacKkKlansman’a, Sinematografi Roma’ya, Görsel Efekt Avengers’a, Kostüm The Favourite’a, Saç ve Makyaj Marry Queen of Scots’a, Film Müziği Black Panther’e, Film Şarkısı A Star Is Born’a gidecek. Başka bir deyişle The Favourite, Black Panther ve A Star Is Born gibi adaylıklarıyla çok konuşulan filmler, teknik dallar dışında eli boş dönecek gibi görünüyor