Oruç ve cilt sağlığı

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Sahur ve iftarda aşırıya kaçılmadığı takdirde temel beslenme kuralları bozulmadığında, oruç tüm vücudumuz ve cildimiz için de bir detokstur aslında. Burada en çok dikkat edilmesi gereken husus, susuz kalınmamasıdır. Gün içerside içilemeyen su, aynı zamanda terlemeyle kaybedilen su en az 2 litre olacak şekilde iftar ve sahur arasındaki sürede telafi edilmelidir. Su tüketimini yeterli düzeyde sağlayamıyorsanız şekersiz taze meyve kompostoları, açık çay ve sodalarla takviye edebilirsiniz. Yine domates ve domates suyu da cildi besleyen iyi bir antioksidan yiyecek ve içecektir. Sahurda mutlaka 1 adet yumurta yemeyi de ihmal etmeyin hem protein yapısıyla hem de biotin içeriğiyle cilt ve saç sağlığımızın vazgeçilmezi olan yumurta tokluk sağladığı için uzun süren açlık ile mücadelede size yardım edecektir. Pirinç ve beyaz ekmek gibi saf karbonhidrattan ve nişastalı sebzelerden kaçının. Bunun yerine, size gençlik parıltısı verecek somon balığı ve avokado gibi omega 3 ve yağ asidi açısından zengin yiyecekler tercih edin.

Ancak cildin nemini korumak ve suyu hücrelerde daha fazla tutabilmek için sadece su içmek yeterli olmaz. Hücrelerde meydana gelecek hasarı da önlemek gerekiyor. Güçlü formüllü yoğun nemlendirici özellikte, cildin gün boyu nemli ve yumuşak kalmasını sağlayan ürünler kullanılmalıdır. Bu anlamda cildiniz yağlı ise bile nemlendirici ihtiyacı vardır. Cildin nem ile yağı ayrı kavramlardır. Yağsız su bazlı nemlendiriciler yağlı ciltlerde kullanılabilir. Nemlendiricilerin içeriğinde doğal su tutma kapasitesi ve anti aging özelliği olan hyaluronik asit içeren ürünler tercih edilebilir. Bu mevsimde gündüz kullanılacak nemlendiricilerin mutlaka güneş koruyucu özellikte olmasına dikkat edin. Çünkü güneş de tek başına cildi kurutan diğer bir sebeptir. Ramazan sıcak aylara denk geldiği için bu aylarda cildi hem güneşten hem susuzluktan korumak için güneş koruyucu içeren nemlendiriciler kullanıp cildi ekstra kurutan uygulamalardan uzak durmak gerekir. Sıcak suyla yıkanmak da cildi kurutan başka bir nedendir. Yine sabunla sık sık yıkamak da kuruluğu artıracaktır. Özellikle kuru cilt yapısına sahip bireyler banyo sonrası kurulanmadan hemen önce saf zeytinyağı veya doğal yağlar kullanarak cildin su tutma kapasitesini artırabilirler.

CİLDİNİZİ SUDAN MAHRUM ETMEYİN

Ciltte kuruluk arttıkça cilt matlaşır ve kırışmaya başlar. En iyi ve en ucuz anti aging sudur. Vücudumuzdaki su oranının yeterli olup olmadığını test etmenin en kolay yolu el bileği veya el sırtınızdaki deriyi kaldırıp 3 saniye bekleyin geri bıraktığınızda deri hemen eski halini alıyorsa sorun yok kısa süre de olsa katlantı kalıyorsa vücudunuz ve cildiniz susuz kalmış demektir ve hemen tedbirler alınması gerekir. Bu durum yaşlı ve çocuklar da daha önemlidir. Özellikle ishal gibi çok hızlı su kaybedilen durumlarda bu test acil müdahale için de bir veridir.