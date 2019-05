Oruç tutarken de sağlıklı beslenmelisiniz

nil@nildiyet.com

Oruç tutarken de sağlıklı beslenme kuralları paralelinde gitmek; hem rahat oruç tutmamızı sağlar, hem de sağlığımızı korur ve geliştirir.

Sağlıklı beslenmenin önemli adımlarından bir tanesi yeterli miktarda su içebilmektir. Oruç tutarken su içmek çok önemli ve hassas bir kondur. Ancak oruç tutarken en çok problem olan nokta da yeteri kadar su içememektir.

Sahurda iftarda sürekli su için özellikle iftardan sonra yanınıza su alın, yudum yudum, az az tüketin. Sahur ve iftar sofraları dengeli olsun.

TATLI YEMEYİ ATLAMAYIN

Sağlıklı beslenmenin dengesi; sofranızda mutlaka altı besin grubu yiyeceklerden olmalı. Birinci grup et grubu; et, balık, tavuk, yumurta, peynir bu gruba dahildir. İkinci grup; ekmek grubu; ekmek, pilav, makarna, börek bu gruba dahildir. Üçüncü grup süt ve yoğurt, kalsiyum içeren yiyecekler. Dördüncü grup sebze. Beşinci grup yağ grubu; iyi yağları kullanmalısınız, salatalarınız mutlaka zeytinyağlı olsun. 4-5 adet zeytin yiyebilirsiniz. Altıncı grup meyveler, meyve tatlı ihtiyacının temel olarak karşılamamız gereken besindir. Özellikle yemeğin hemen üzerine meyve yemek tatlı ihtiyacını en sağlıklı karşılamanın yoludur. Sahurun sonunda bir meyve, iftar yemeğinin üzerine taze bir meyve besin örüntüsünü zenginleştirir.

Oruç tutarken sahur çok önemlidir. Sahurda amaç gündüz tok tutacak, enerjik olmanızı sağlayacak dayanıklılığınızı artıracak şekilde beslenmek olmalıdır. Sahur yemeğiniz sizi tok tutmalı ancak ağır ve yağlı olmamalı. Çünkü aynı zamanda sahurda sindirim sistemi problemi yaşamamak sabaha kadar rahat uyumak için de hafif yememiz gerekiyor yani sahurda hem hafif yemeliyiz hem de bizi tok tutacak güçlü bir öğün tüketmeliyiz. Bu amaca yönelik en iyi beslenme kahvaltı şeklindedir.

SAHURDA SÜT TÜKETİN

Eğer seviyorsanız sahur içeceğiniz süt olsun. Yoğurt , kefir yada az tuzlu ayran da sahur alternatif içeceği olabilir. Sahurda ana protein kaynağı; yumurta ve peynir olmalı. Tam yağlı beyaz peynir, dil peyniri, labne peyniri, lor peyniri, kaşar krem peynir tarzı peynirler de olabilir. Tam tahıllı ekmek savur için çok iyi bir alternatiftir bütün gün sizi tok tutması açısından tam tahıl tam buğday ekmeği yemelisiniz ve en az 3- 4 dilim olmalı.

SÜTLÜ TATLI SEÇİN

Sahurun üzerine taze meyve yemek metabolizmanızı hızlandırır. İftarımızı açarken çorba ile başlamalısınız. Çorbayla yemek arasında zaman koymayın. İftarda eti kızarmış, kavurma ve yağlı olarak yememeliyiz. Et yemeği sebze tüketmek yerine sebzeli pişmiş et, haşlamış et, ızgara et olabilir. Yanına ekmek grubundan; bulgur pilavı, pirinç pilavı makarna yada tam tahıllı ekmeği yemelisiniz. İftar tatlımız, dondurma, güllaç, sütlaç, muhallebi gibi sütlü tatlılar olsun.