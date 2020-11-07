Orhan Bahtiyar'dan Vecihi Kara Tehlike

Milli Mücadele dönemi ve Türkiye havacılık tarihinin tartışmasız en önemli değerlerinden biri olan Vecihi Hürkuş’un sıradışı hayatı Vecihi Kara Tehlike adlı kitapla okurun ilgisine sunuldu. Yarı-belgesel bir nitelik taşıyan Vecihi Kara Tehlike, uçma tutkusunun insanları nereye getirebileceğine, yokluklar içinde nasıl tayyare yapılabileceğine dair anılarla dolu. Türk havacılık tarihinin mihenk taşlarından Vecihi Hürkuş’un hayatının bir kısmının anlatıldığı bu roman, Orhan Bahtiyar’ın kaleminden okurlarla buluşuyor. Vecihi Kara Tehlike, savaş dönemi “Kara Tehlike” adıyla bilinen Hürkuş’un, Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği sayısız fedakârlığı gözler önüne seriyor. Orhan Bahtiyar’ın kaleme aldığı belgesel niteliğindeki roman, Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı olan, ilk yerli uçağı üreten, pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş’un azim ve inançla dolu yaşam öyküsünü kayıt altına alıyor. Orhan Bahtiyar’a Vecihi Kara Tehlike ile ilgili merak ettiklerimi sordum.

AKLIMDA HEP YAZMAK VARDI

Bahtiyar ile sohbetimize geçmeden önce kendisini daha yakından tanıyalım: “Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi mezunuyum. 12 yaşımdan 22 yaşıma kadar yüzme sporuyla uğraştım. Sonra iş hayatı başladı. 1998-2010 yılları arasında ulusal ve uluslararası firmalarda satış, pazarlama ve eğitim departmanlarında çalıştım ve yöneticilik yaptım. Ama hangi işle uğraşırsam uğraşayım aklımda hep yazmak vardı. 2010 yılında radikal bir karar alarak tüm kariyerimi bir kenara bıraktım ve yazmaya başladım. Bu süreçte benden desteğini esirgemeyen ve cesaretlendiren hocam Sunay Akın’a buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İlk romanım İdeon- Tanrıların Yolu 2011 yılında yayımlandı. 2013 yılında Elohim’in Çocukları, 2016’da Ateş Kırmızısı, 2017 yılında Yılmaz Vural’ın anlatımıyla kaleme aldığım İnadım İnat’ın ardından 15 Ekim 2020 tarihinde de Vecihi Kara Tehlike raflardaki yerini aldı. Ayrıca 2015 yılında Sunay Akın’ın kurduğu Ataşehir Belediyesi Düştepe Oyun Müzesi’nin de müdürlüğünü yapmaktayım.

ONU DAHA ÇOK KİŞİ TANIMALI DİYEREK YOLA ÇIKTIM

Vecihi Hürkuş hakkında bir kitap yazma fikri nasıl doğdu?

Vecihi Hürkuş’u ilk kez Sunay Akın’dan dinlemiştim. Daha sonra yazdığı kitaplarda da rastladım. Duyduklarım karşısında hem çok şaşırmış hem de üzülmüştüm. Vecihi Bey’i daha çok kişi tanımalı diyerek yola çıktım. Kızı rahmetli Gönül Hanım ve torunu Alp Bey ile de tanışarak çok geniş bir araştırma yaptım. Hatta romanla aynı anda bir de çocuk kitabı yazdım onunla ilgili. Onu yetişkinlerden daha çok çocukların tanıması gerektiğini düşünüyorum. Zira Vecihi Hürkuş da çocukları çok sever, onlara havacılık sevgisi aşılamak için türlü yollar denerdi. Kadıköy Kalamış’ta kurduğu uçak fabrikasının bahçesine kimse giremezken, sadece çocuklar girebilirdi. Hatta sırf çocuklar gelip uçaklara yakın olsunlar, havacılığa merak salsınlar diye, fabrikanın bahçesine bir de çocuk parkı yaptırmıştı.

ONUNLA BİRLİKTE TÜM BU DUYGULARA ORTAK OLACAKSINIZ

Bu kitabınızda Hürkuş’u hangi yönüyle, nasıl ele alıyorsunuz?

Vecihi- Kara Tehlike, 1.Dünya Savaşı’nda Vecihi Bey’in Bağdat Cephesi’ne gidişiyle başlayıp Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasına kadar geçen dönemi anlatıyor. Bu kitap için, Kurtuluş Savaşımızı onun tayyaresinden izleyeceksiniz de diyebiliriz aslında. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında telgrafçıların ve tayyarecilerin büyük pay sahibi olduğunu söylemiştir. Kitabımda Vecihi Bey’in yerden 3 bin metre yüksekte, vatan savunması esnasındaki duygularını, düşüncelerini, acılarını, sevinçlerini ve kayıplarını görecek, onunla birlikte tüm bu duygulara ortak olacaksınız.

Aynı kişi hakkında daha önce yazılmış kitap veya çekilmiş filmlerden sizin eserinizi ayıran şeyler nelerdir?

Vecihi Bey’in yayınlanmış kendi anıları var zaten. Benim yazdığım roman Vecihi Bey hakkında yazılan ilk edebi eser olma özelliği de taşıyor. Kitabımı Vecihi Bey’in anılarından yola çıkarak yazdım. Fakat romanı farklı kılan; yan hikâyeler ve bu yan hikâyelere hayat veren kahramanlardır. Türkiye’de maalesef tarih okunmuyor. Bu sebeple de tarihi kurgu yapan yazarlara büyük iş düşüyor kanımca. Bizim görevimiz okunmayan tarihi okunur kılmak, entelektüel bir sezgi yaratabilmektir diye düşünüyorum. Vecihi Hürkuş ile ilgili yapılan bir sinema filmi de mevcut. Ama onu anlamaktan ve anlatmaktan öylesine uzak ki, konu etme gereği dahi duymuyorum.

MUHSİN ERTUĞRUL’U YAZDIM

Yeni kitap çalışmalarınız da tarihi kişilikler üzerine mi olacak?

Ağustos ayında yeni romanımı bitirip İnkılap Yayınları’na teslim ettim. Muhtemelen 2021 yılının ilk yarısında okurla buluşacaktır. Bu romanımda Muhsin Ertuğrul’un hayatından bir kesiti romanlaştırdım. Edebiyat severler Cumhuriyet Dönemi Türk sinema ve tiyatrosunun kuruluşuna ve yükselişine şahitlik edecekler. Öyle enteresan, öyle ruha dokunan öyküler buldum ki, kitaba gelecek tepkileri şimdiden çok merak ediyorum doğrusu. Bir yandan da yeni romanımı yazmaya başladım. Ama o da sürpriz olsun diyerek noktalayayım konuyu.

BENDEKİ KARŞILIĞI AZİMDİR

Vecihi Hürkuş’un zihnimdeki karşılığı vatan sevgisi, azim, cesaret ve çalışkanlıktır. Her şey bir yana önemli bir mucit ve girişimcidir. Esir olduğu Hazar Denizi’nin ortasındaki adadan kaçıp yurda dönmek için üç ay boyunca yürüyen biri için hangi sıfat yeterli olabilir ki? Askeri kahramanlığı kadar sivil havacılıkta gösterdiği başarılarıyla da Türk Havacılık Tarihini şekillendiren önemli insanlardan biridir.