Orantısız yağlanmaya çare liposuction

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Vücudumuzun genetik ve yapısal nedenlerden dolayı yağ yakma oranı her birey için farklılık gösteriyor. Bazılarımız beslenmemize biraz dikkat edip günlük egzersizlerle ideal oranlara sahip olurken, maalesef bazılarımız bu kadar şanslı değil. Metabolizması yavaş çalışan bireylerde ne kadar diyet yaparsa yapsın, ne kadar spor yaparsa yapsın bazı bölgelerindeki yağlardan tamamen kurtulamaz. Bu yapıdaki insanlarda karın, bel, basen, bacaklar ve kollarda orantısız yağlanmalar meydana gelir. İşe tam bu noktada artık devreye ‘liposuction (yağ aldırma ameliyatı)’ giriyor.

Liposuction’ı kısaca vücuttaki fazla yağların alınması yöntemi olarak adlandırıyoruz. Ancak bu ameliyatta en can alıcı nokta liposuction’ın bir zayıflama yöntemi olmadığını bilmemiz gerektiğidir.

LAZERLE VAKUM İŞLEMİ

Liposuction uygulaması nasıl yapılıyor?

Hastaya belirli aletler aracılığıyla değişik enerji kaynakları kullanılarak vücuttaki yağların eritilip vakumla çekilme işlemi yapılır. Bu işlemi lazer ya da ultrasonik yolla yapıyoruz. Vakum işleminde uygulanan bölgedeki fazla yağlar emilerek vücuttan alınıyor.

Bu uygulama kimlere uygulanabiliyor?

İşlem yapılacak hasta fazla kilolu olmamalıdır. Fazla kilolu hastalarımıza önce belirlediğimiz kiloya inmesi tavsiyesinde bulunuruz. Birçok kişi bu uygulamayı zayıflama yöntemleriyle karıştırıyor. Buradaki amaç vücut kontörünün ideal şekilde sağlanması olduğunu unutmayalım. Hastanın genel muayene sonrası fazla yağlanma olan bölgelerini tespit edip bu noktalara işlem yapıyoruz. Lipo distrefik alanlar dediğimiz fazla yağın biriktiği alanlar hem şekil bozukluğuna sebebiyet verirken vücudun genel dengesini de bozar. Lipo distrefik alanlarda fazla yağı olan kişiler başta elbise seçimi olmak üzere günlük hayatta birçok alanda zorlanır. Bu bölgedeki yağ fazlalığını aldığınız zaman normal bir kontör sağladığınız için daha güzel bir görüntü elde edilmiş olunur. Diz içi yağ fazlalığı bacakları yamuk gösterip yürüyüş bozukluklarına neden olur. O bölgedeki fazlalığı aldığınız zaman bacaklar normal görünümüne kavuşur. Yine aynı işlemi kollarda da uygulayabiliriz. Kadınlarda sezaryen sonrası bu bölgedeki yağ fazlalığının ameliyat çizgisine kadar inmesi hastaya fiziki açıdan rahatsızlık veriyor.

MİKTAR BELİRLENİYOR

Ne kadar yağ alınıyor?

Liposuction için uygun hasta seçildikten sonra ameliyat ve alınacak yağ miktarı planlanır. Hastanın durumuna göre maksimum 10 kilogram ya da 15 kilogram gibi volümler söylenir. Ama riskli olabilir. Gereğinden fazla yağ alındığında vücutta travmaya yol açabilir.

Zayıflamayı bekleyemeyen hastalara ise küçük lamlarda az miktarlarda Liposuction işlemi uygulanır. Yine hastanın zayıflaması içim beklenir. Böylelikle bu bölgelerde daha hızlı incelme olur. İncelen bölgeler tekrar yağlanmaz. Yağ hücreleri küçülür ama çoğalmazlar. Siz zayıfladığınızda küçülürler, kilo aldığınızda büyürler ama hiç bir zaman çoğalmazlar.

Ameliyat kaç saat sürüyor?

Ameliyat 1.5 -2 saat arası sürüyor. Ameliyat sonrası hastaya korse giydiriyoruz ve 1 hafta ya da 10 gün kullanılmasını ilk 2 ya da 3 gün ise yatak istirahati tavsiye ediyoruz. Operasyon sonrası bol bol su içmeli, doktorunun verdiği diyete mutlaka uymalıyız.