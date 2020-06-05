Online hayat... İstanbul Bienali haziran ayı seçkisi

İstanbul Bienali, daha önce İstanbul Bienallerine katılan sanatçılarla işbirliği yaparak her hafta iki sanatçı filmini yedi günlüğüne ücretsiz olarak dijital erişime açmaya devam ediyor. Seçki İstanbul Bienali’nin web sitesinden ve İKSV Vimeo hesabı üzerinden izlenebiliyor. Her cuma iki yeni sanatçının filmlerinin dijital erişime açıldığı seçkide Haziran ayında sanatseverlerle buluşacak filmler şöyle: 12 Haziran; Eski Bir Şey, Yeni Bir Şey-SongMing-Ang (14. İstanbul Bienali), Orada Olmayan Kış-VajikoChachkhiani (15. İB), 19 Haziran; Bir Aşk Hikayesi-AmarKanwar (13. İB), Sanatçılar Cumhuriyeti’nin Çöküşü-Pelin Tan ve AntonVidokle (14. İB), 26 Haziran; Monokrom-Ozan Atalan (16. İB), Alpler-Armin Linke (16. İB).

PANDEMİ GÜNLERİNDE FOTOĞRAF

İstanbul Modern’in “Pandemi Günlerinde Fotoğraf” adlı yeni çevrimiçi sergisi 43 sanatçının pandemi günlerinde gerçekleştirdikleri yeni çalışmalarını izleyiciye sunuyor. Fotoğrafik imgenin “şimdiye” tanıklığının ötesinde gelecekle olan güçlü ve sarsılmaz bağını hatırlatan sergi, 15 Kasım’a kadar müzenin web sitesinde görülebilir.

“FİLMİMİN HİKÂYESİ” İÇİN BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK Vakfı tarafından bu sene ilk defa çevrim içi olarak gerçekleştirilen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen “Filmimin Hikâyesi” yarışmasına başvurular devam ediyor. Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile gerçekleştirilen festivalde genç sinemaseverlerin yarışacağı “Filmimin Hikâyesi” yarışmasına Türkiye genelindeki tüm 8-13 yaş arasındaki çocuklar başvuru yapabilecek. Yarışmanın başvuruları https://cocukfestivali.tursak.org.tr/cocuk adresinden 12 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecek. Yarışma kapsamında yazılacak hikâyeler arasından jüri üyeleri tarafından seçilecek 50 hikâye bir kitaba basılacak. Kitaba basılan hikâyeler arasından birinci seçilen hikâye ise kazanan tarafından yönetmenler eşliğinde filme çekilecek.

EVDE FESTİVAL VAR!

Pandemi nedeniyle ertelenen 18. Uluslararası Filmmor Kadın Filmleri Festivali 12-22 Haziran tarihleri arasında “Hak Odaklı Sinema” temasıyla online olarak yapılacak. Festival 12 Haziran 21.00’de, yeryüzünün dört yanından festivali mümkün kılan kadınlarla birlikte, online canlı yayınla açılacak. Filmmor web sitesinden izlenebilecek festivalde, online panel, söyleşi ve atölyeler de yapılacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL ATÖLYELER AKBANK SANAT’TA

Akbank Sanat Çocuk Atölyeleri sanat eğitmeni Barış Karayazgan’ın yürütücülüğünde çocuklarınevdeki malzemelerle, kendi kendilerine veya ebeveyn desteği alarak gerçekleştirebilecekleri atölyeler Akbank Sanat Youtube kanalından cumartesi günleri yayınlanacak. Ayrıca haziran ayı boyunca ise her cumartesi, Akbank Sanat Dans Atölyesi eğitmeni dansçı ve koreograf Bengi Yörük tarafından verilecek 4-6 Yaş Mini Egzersiz Serisi Akbank Sanat Youtube kanalından paylaşılacak.