Online etkinlikler, online kültür sanat

EVİN CAZ HALİ



30. Akbank Caz Festivali Akbank Sanat Instagram sayfasında “Evin Caz Hali” konserleri ile devam ediyor. Program; 5 Haziran Cuma Sanat Deliorman & Her JazzBros, 19 Haziran Cuma günü ise Can Tutuğ& Aytaç Aydoğdu Duo ile sürecek. Sanat Deliorman, piyanist Baturay Yarkın ve kontrbasçı Enver Muhamedi’nin önceden yapmış olduğu kayıtlar üzerine solo vokal performans sergileyecek.Konserler 20.00’da Akbank Sanat Instagram hesabında canlı izlenebilecek.

YAŞAR KEMAL’İN YAŞAMINA YOLCULUK



Yaşar Kemal Vakfı, 28 Şubat 2018 yılında aramızdan ayrılan Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Yaşar Kemal’i iki sanal sergiyle anıyor. Yaşar Kemal Vakfı Arşivi’ne armağan edilen fotoğraflardan bir seçki olan “Yiğidin İyisi Sözünden Olur” ve fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın’ın Yaşar Kemal’in edebiyat dünyasına yaptığı yolculukları fotoğrafladığı “Çukurova Bayramlığın Giyerken” sergileri vakfın sitesinde erişime açıldı. Yaşar Kemal Vakfı’nın Karacaoğlan’ın “Yiğidin İyisi Sözünden Olur” dizesi ile adlandırdığı sergide vakfa armağan edilen fotoğraflardan bir seçki ile yazarın hayatından kesitler sunuluyor. Ağrı Dağı’ndan Bodrum’daki sünger avcıları teknelerine Kemal’in hayatından kesitler sunan sergide ayrıca yazarın Cumhuriyet gazetesi günleri, edebiyat buluşmaları, mahkemeler, ödül törenleri ve çocukluk arkadaşlarıyla buluşmaları da yer alıyor.Çukurova Bayramlığını Giyerken sergisinde ise Lütfi Özgünaydın, Yaşar Kemal’in edebiyat diliyle kurduğu dünyaya yaptığı yolculukları fotoğraf diliyle bir anlatıya dönüştürdü.

İŞ SANAT’TA EDEBİYAT GÜNLERİ DEVAM EDİYOR



Uzun yıllardır edebiyatımızın usta isimlerinin şiir ve hikâyelerini izleyicilerle buluşturan İş Sanat’ta çevrim içi “Edebiyat Günleri” başladı. Bugün ve yarın devam edecek etkinlikler, İş Sanat’ın sosyal medya hesapları Instagram, YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden takip edilebilecek. Program kapsamında, Sait Faik Hikâye Armağanı sahibi Pelin Buzluk, Kemal Varol, Ethem Baran, Yalçın Tosun ve Melisa Kesmez hikâyelerini seslendirirken; Cevat Çapan ve Haydar Ergülen şiirlerini okuyacak. Ayrıca duayen yazar Doğan Hızlan sevdiği şiirleri okurken oyuncu Esra Bezen Bilgin ve Serhat Tutumluer William Shakespeare’in Hırçın Kız adlı eserinden bir bölümü seslendirecek.

MÜZİĞİNİ HERKES DUYSUN



Yeni nesil sanatçıları destekleyen RedBullWarmUp bu yıl tamamen dijital bir formatla sürüyor. Kendi bestelerini ve performanslarını bir video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılar, 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresinden projeye başvurabilecek.