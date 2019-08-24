Ölüp yeniden dirildiğimiz oyun Sekiro: Shadows Die Twice

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Oyunun ana hikayesinde, yıllarca iç savaşın sürdüğü Sengoku döneminden hemen sonrasına gidiyoruz. Savaşın ülkeyi neredeyse yıkıma sürüklediği bu dönem sonunda yıllarca Shinobi eğitimi gören karakterimizin kontrolü elimize bırakılıyor. Amacımız ise canımız pahasına da olsa korumamız gereken ve Ashina klanı tarafından ele geçirilen The Divine Heir’i kurtarmak.

Sekiro: Shadows Die Twice her ne kadar hikaye anlamında ana hatları çizmiş olsa da detayları keşfetme konusunda oyuncuyu olabildiğince serbest bırakmış. Yani oyunda ne kadar yer keşfeder, ne kadar alan arşınlarsanız hem ana hikaye hem de oyunun dünyası hakkında o kadar bilgi sahibi oluyorsunuz. Yakın dövüş sistemini zenginleştiren en önemli unsurların başında oyun boyunca kazandığınız yeni teknikler geliyor. ilk etapta klasik bir dövüş stiline sahipken daha sonra birbirinden farklı yetenekler kazanıyorsunuz. Üstelik bu dövüş stillerini geliştirmek ve yeni hareketler öğrenmek de mümkün. Oyunun temasına da bağlı olarak bazı alanları sadece gizlilik unsurları ile tamamlamanız bile mümkün. Yani serbest dolaşım kısmında olduğu gibi dövüş anlamında da önemli bir serbestlik söz konusu.

Artılar:

• Serbest oynanış yapısı

• Dövüş sistemi ve yan özellikler

• Bölüm tasarımları ve görsel açıdan muazzam

• Karakter gelişimi ve başarım hissi

Eksiler:

• Oyun mantığına ters düşen hatalar

• Bug ile geçilebilen boss savaşları