‘Yıllar Sonra’ teklisiyle heyecanlı bir süreçte olan Kıvılcım Ural, ilişkisi için söylenenler hakkında, “Olmak istemediğim bir ben yaratıldı. Kimsenin canını yakmak istemedim. O yüzden birilerini mahkemeye vermekten ziyade Allah’a sığındım” diyor.



‘Yıllar Sonra’ şarkınız hayırlı olsun. Eserinizin ortaya çıkış hikâyesini anlatır mısınız?

Beş yıl önce yaptığım albüm daha akustikti. Bu böyle daha orkestra düzeyi zengin bir iş oldu. Beş senede insanın dinledikleri ve zevkleri de değişiyor. Zamanın da gerisi de kalmak istedim. Beş senede dinlediğim şeylerle gelişen bir şarkı oldu.

Nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz?

Eleştirmenlerden, beni dinleyen kemik kitlemden güzel tepkiler aldım. İyi gidiyor şuan için. Her şey, yolunda…

DAHA YOLUN BAŞIMDAYIM

Kendinizi müzik piyasasında nerede konumlandırıyorsunuz?

Yolun henüz başımdayım. Daha çok yapmak istediğim şeyler var. O yüzden disiplinli bir şekilde çalışıp, istikrarlı bir şeyler yapmak lazım.

Kariyer planlarınız arasında ne var?

İkinci şarkım için çalışıyorum. Onun yanı sıra albüm yapıp, konserler vermek istiyorum. Reklam, dizi ve film müzikleri yapmaya da devam ediyorum.

Sizin için iyi müzik kriteri nedir? Alkışlanmak, tıklanmalar…

Artık her şeyin sahteliği çok fazla… O yüzden kıstas tıklanmalar değil. Daha çok aslında şarkının ne kadar kalıcı olduğuna bakmak lazım…

Sizin için en iyi şarkı hangisi?

Zor bir soru oldu. Çok fazla vardır ama Sezen Aksu’nun şarkıları diyebilirim. O bir usta… Mavi Işıklar var. Onun dışında Kaan’ın yaptığı şarkılara da bayılıyorum tabii.

ANNEMİ ARTIK DAHA İYİ ANLIYORUM

Anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti?

Çok şey değişti. Önce ben değiştim bir kere… Hayatım değişti. Daha duygusal oldum. Annemi daha iyi anlamaya başladım. Çok daha düşünceli oldum. Her şeyin daha fazla değerini biliyorum. Kızımın geleceğini düşünüyorum. Çok güzel ve mucizevi bir duygu…

TV’DE BENİ KONUŞTUKLARINDA KANALI DEĞİŞTİRDİM

Eşinizle yaşadığınız ilişki ilk başlarda çok konuşuldu. Bu durum sizde ne gibi etkiler bıraktı?

Ben o dönemde çok yanlış anlaşıldım. Kendimi ifade etmek istedim ama ifade etme olanaklarım da kapatıldı. O durum beni üzdü, kırdı ama bir yandan da mutlu ve iyimserdim. Olmak istemediğim bir ben yaratıldı. İnsanlar da onu tanıdı ama hâlbuki o ben değildim. Haksızlıklara karşı en çok Allah’a sığındım. Birilerini mahkemeye vermekten ziyade Allah’a sığındım. Kimsenin canını yakmak istemedim. Televizyonda birileri benim hakkımda konuştuğunda onları dava etmek yerine kanalı kapatıp hayatıma devam etmek istedim.

GEREKEN PATLAMAYI HENÜZ YAPMADIM

Müzik anlamında gereken patlamayı yaptığınızı düşünüyor musunuz?

Hayır, daha yapmadım. Zamanla olacak bir şey… İstikrarlı bir şekilde yapmaya devam edersem kendi yerini bulur…

Size göre bir şarkıcı eğitimli olması lazım mı?

Hayır gerekmiyor. Benim bahsettiğim eğitim, tamamen bu yeteneği kullanabilme tekniğiyle ilgili… Bende konservatuvar çıkışlı değilim. Oyunculukta güzel olmak önemlidir belki ama şarkıcılıkta zor. Çünkü sesin olmazsa yapamazsın…

Eşinizle bir gün düet yapar mısınız?

Evde şarkı söylediğimiz anlar oluyor ama bunu düet haline getirmek gibi bir planımız olmadı. ‘Sorma Ne Haldeyim’ şarkısını Mahsuni Şeref, Âşık Mahzuni gibi daha derin şarkıları evde okumayı seviyoruz. Kaan beni derin dünyayla tanıştırdı. Evde türkü söylemek bizim için değişik ve keyifli oluyor.

Güzel şarkı söylemenin yanı sıra ninnileriniz de kızınızı uyutur musunuz?

Hayır, yapamıyorum. Çok komik geliyor gülesim geliyor ve bebek uyanıyor. Ninni konusunda hiç iyi değilim. (Gülüyor)

KARINCA BİLE İNCİTMEYEN ECDADIN TORUNUYUZ

Türkiye 10 gün önce sınır ötesinde Suriye Demokratik Güçleri›nin silahlı gücüne karşı Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattı. Ülke olarak kritik bir süreçten geçiyoruz. Siz, Barış Pınarı için ne düşünüyorsunuz?

Mehmetçiklerimiz bizim huzurumuz için oradalar. Yaklaşık 700 yıl boyunca bütün dünyada karıncayı bile incitmeden dünyaya hükmetmiş bir ecdadın torunlarıyız. Mehmetçik ne yapması gerektiğini bilir. Askerlerimizin yanındayız. Biz burada huzurlu olalım diye mücadele ediyorlar. Onlara saygı duyuyorum. Minnet borçluyuz… Gönlümüz, kalbimiz, aklımız Mehmetçiğimizle…

“Prodüktörler sanatçıların özgürlüklerini kısıtlıyor”

ŞİRKET YÜZÜNDEN 5 YILIMI KAYBETTİM

Peki, müzik kariyerinize neden 5 yıl ara verdiniz?

İlk albümümü yaptığım şirketle sözleşme tarihimin bitmesini bekledim. Onlarla hâlâ davamız devam ediyor. Ama kariyerimde bir 5 yıl kaybım oldu diyebilirim.

Müzik prodüktörleri sanatçıyı kısıtlıyor diyebilir miyiz?

Müzikte özgürlüklerimiz kısıtlanıyor. Üretimimiz yapabilmemiz gerekirken o özgürlük kâğıtlarla, sözleşmelerle elimizden alıyorlar. İyi olanda var tabii. Ben şarkımın dağıtımını bu kez DMC’ye verdim ve bir sorunum olmadı çok şükür.