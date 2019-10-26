Oğlaklar hayallerine kavuşmaya hazır!

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Aile veya eşle ilgili ortak paylaşımlarınız bu dönem gündeminizi oluşturabilir. Bazılarınız için boşanma üzerinden mal paylaşımı yapılabilir. Kararlarınızın karşı tarafın elinde olması sizi güçsüz hissettirebilir.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Yalnızsanız tutkulu bir ilişki hızla başlayabilir. Devam eden ilişkilerinizde dengeler beklemediğiniz şekilde değişebilir. Bu değişkenlik günlük yaşamınızdaki ritminizi veya sağlığınızı etkileyebilir.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

İş veya günlük yaşamınızla ilgili konularda bu dönem hareketli günler yaşayabilirsiniz. Bilinçaltınızdaki hareketlilik uykuyla aranızda sorun yaşamınıza neden olabilir. Bazı sabit alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Yaratıcılık gerektiren konularda hisleriniz size yol gösteriyor. Hamile kalmak isteyenler için sürpriz durumlar olabilir. Sosyal yaşamınıza tanışacağınız biri ani bir şekilde yaşamınıza girebilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Aniden emekliye ayrılmak veya iş değişikliği gündeme gelebilir. Bazılarınız için aile meseleleriyle uğraşmak, kendi iş yaşamındaki ritmi bozabilir. Boşanma veya evlilik konuları gündeme gelebilir.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Çevrenizde yeni tanışacağınız kişilerle derin paylaşımlar içine girebilirsiniz. Yakın çevrenizle yeni eğitimlere katılabilirsiniz. Gündeminizin yoğun olacağı bu dönem yaşam felsefenizde değişebilir.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Parayla ilgili kriz yaşadığınız bir durum varsa çözülüyor. Bazılarınız taşınmaz mülklerini satabilir veya yatırım yapmak isteyebilir. Bu dönem çok hareketli bir tempoda olacağınızdan sağlığınıza dikkat edin.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

İlişkilerle ilgili yeni bir döneme hazır olun. Kendinizi ifade edeceğiniz ve göz önünde olacağınız bu dönem ilişkilerinizden çok şey öğreneceksiniz. Fiziksel görünüşünüzle ilgili değişiklik yapabilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Tutkuyla bağlandığınız ve atamadığınız şeyleri şifalandırabilirsiniz. Derinlerinizde ne kadar korku varsa bu dönem kendini size hatırlatarak onları dönüştürmenize hizmet edecektir. Platonik ilişkilere çekilebilirsiniz. Eğer varsa ortaya çıkabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Bazılarınız hayallerini gerçekleştirmeye yaklaşıyor. Sosyal yaşamınızda hareketli bir dönem. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bazılarınız var olan ilişkilerinde ani duygu değişiklikleri yaşayabilir. Birden soğuyabilir veya derinden bağlanabilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Toplumsal imajınız bu dönem bir hayli önem kazanıyor. Evlenmek, ayrılmak, iş kurmak veya mesleğinizde öne çıkmak bu konuların başlıkları. Yeni kararlar almaya çok yatkınsınız. Hırslarınızı kontrol edin.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Yaşama bakış açınız derinleşiyor. Bazı şeylere tutkuyla bağlanabilirsiniz. Boşanma aşamasındaysanız süreç netleşiyor. Haberci mesajlara çok açıksınız. İlahi kanaldan mesajlar alabilirsiniz.