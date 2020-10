O ikinci bölümünde çıtayı en üste çıkardı

2017 yılında, ilk iki filmin de ötesinde bir şiddet gösterisiyle karşımıza çıkan O: Bölüm 2 (It: Chapter Two), ikinci filmde çıtasını daha da yukarıya taşıyor ve seyircisini, üç saatlik bir dehşet senfonisinin içerisine bırakıyor. Tıpkı eski seri gibi iki bölüm halinde beyazperdeye aktarılan eser, ilk bölümde serüvenlerini anlattığı Ezikler Kulübü’nün üyelerini, bu kez 27 yıl sonra yeniden ortaya çıkan bir lanetle karşı karşıya getiriyor ve ilk uyarlamada izlediğimiz tüm karakterleri nokta atışı bir kast seçimiyle hikâyesine eklemliyor. Jessica Chastain (Bev), James McAvoy (Bill) gibi isimlerin dâhil olduğu kadro, öylesine doğru bir karakter dağılımıyla karşımıza çıkıyor ki film, daha en başından izleyicisini kazanmayı başarıyor. Orijinal eserdeki gibi, her bir karakterin geçmişindeki travmalarına uzun uzadıya yer veren ve bu sayede, esere büyük oranda sadık kalmayı başaran film, bu noktada yaptığı sürpriziyle de aldığı desteği kanıtlıyor. Üç saatlik süresi sebebiyle bir parça sarkan öykü anlatımına ve düşen heyecan düzeyine rağmen bilindik bir hikâyeyi sonuna dek izletmeyi başaran yapım, finaliyle de tatmin edici olmayı başarıyor. Eğer çocukluğunuzun korkulu rüyasıyla yeniden yüzleşmeye hazırsanız, “O” yeniden sinemalarda…



FESTİVAL FİLMLERİ AÇIKLANDI

Bu yıl, 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu. On iki eserin jüri karşısına çıkmaya hak kazandığı festivalde; Barış Atay’ın yönettiği “Aden”, Burak Çevik’in yönettiği “Aidiyet”, usta yönetmen Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan “Bağlılık-Aslı”, Serhat Karaaslan’ın yönettiği “Görülmüştür”, Nihat Durak’ın yönettiği “Kapı”, Eylem Kaftan’ın yönettiği “Kovan”, Pelin Esmer’in yönettiği “Kraliçe Lear”, Ali Aydın’ın yönettiği “Kronoloji”, Kıvanç Sezer’in yönettiği “Küçük Şeyler”, Cenk Ertürk’ün yönettiği “Nuh Tepesi”, Köken Ergün’ün yönettiği “Şehitler” ve Cihan Sağlam yönettiği “Uzun Zaman Önce” gibi yapımlar festival boyunca seyircisiyle buluşacak.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 GELİYOR

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın birlikte üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever filminin ikinci halkasının çekimlerini tamamladı. “Aşk Tesadüfleri Sever 2” ekibi, setin bitişini Beykoz Kundura’da kutladı. Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı film, Ocak 2020’de gösterime girecek.