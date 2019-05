turevuludag@hotmail.com

Reçel bizim kültürümüzün vazgeçilmez bir değeridir. Reçel denilince akla çilek, vişne, karadut, kiraz gibi klasik meyveler aklınıza gelebilir. Ancak Osmanlıda reçelin önemi çok büyüktü. Hatta öyle ki sırf reçel ve tatlı yapmak için reçel haneler vardı. Verimli topraklara sahip olan Anadolu da her bölgenin kendine has bir karakteristlik meyvesi veya sebzesi var. Portakal demek Adana demek. Hatta portakal Adana’ da o kadar önemli ki Portakal Çiçeği festivali bile yapılır. Bu topraklarda narenciyenin önemi büyük. Portakal, turunç, limon, mandalina, greyfurt yani C vitamini deposu olan birçok meyvenin üretildiği önemli noktalardan birisi Adana. Hal böyle olunca bende size narenciye reçeli tarifi vermek istedim.

Malzemeler:

- 10 adet portakal

- 2 adet limon

- 3 adet greyfurt

- 700 gr toz şeker

- 2 çubuk tarçın

- 1 çay bardağı su

Portakalın, limonun ve greyfurtun kabuklarını soyun ve halka halka doğrayın. Derin bir tencerede üzerine şeker ekleyin 1 gece bekletin. Üzerine bir tülbent örtmeyi unutmayın. Sabah olduğunda tencereyi orta ateşte yavaş yavaş pişirin. Tahta kaşık yardımıyla tek yöne doğru karıştırın. Eğer meyveler yeterince suyunu bırakmadıysa 1 çay bardağı su ekleyebilirsiniz. Pişirmeye devam ederken üzerinde oluşan köpükleri tahta kaşık yardımıyla alın. Bir taşım kaynadıktan sonra içerisinde çubuk tarçını ekleyin. 5 dakika daha kaynatmaya devam edin. Aynı bir aroması olacaktır.

Tam bir C vitamini deposu olan Narenciye reçeli hazır. Afiyet olsun.