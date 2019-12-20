'Müzik kabuk değiştiriyor, bu geçici bir durum'

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Hande Yener’in “Rap, pop müziği öldürdü” açıklaması geçtiğimiz hafta müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aleyna Tilki, “Rap, popu öldürmedi. Popçular şarkı yapmadı” dedi, ortalık daha da kızıştı. Biz de bu savaşı müzik prodüktörlerine ve rapçilere sorduk. Müzik adamları bu durumun geçici bir durum olduğunu savunurken, rapçiler her şeyin daha yeni başladığını söyledi.

ALİ ÇETİNKAYA-SONY MUSİC TÜRKİYE A&R MÜDÜRÜ: RAP VE POP BERABER BÜYÜYOR

Öldürmüyor, ama onun akıl payına ciddi anlamda ortak oluyor diyebiliriz. Öncelikle pop müziği doğru tanımlamak ve anlamak gerek: Pop müzik, “aranjman” da denen, adı üstünde aranjman bazlı, popüler olabilecek izler ve tarzları benimseyen müzikler demek. Rap müzik de gerçek anlamda “pop” bir müzik durumunda. Bunun iki sebebi var: Zamanın ruhunu ve ihtiyacını yakalayan bir ifade tarzına sahip olması ve bu ifadenin artık dijitalleşen prodüksiyon ve dağıtım araçlarıyla demokratikleşmesi ve aslında “popülerleşmesi”. Rap müzik de hem ifade özgürlüğü, hem form özgürlüğü, hem eklektik bir teknik ve ilham sunduğu için çağımızda çok fazla kişide karşılığını buldu ve 2020’ye geri saydığımız şu dönemde sadece Türkiye’de de değil, tüm dünyada en popüler müzik türü haline geldi. Aslında biri diğerini öldürmüyor, aksine beraber büyüyor.

POLAT YAĞCI-YAPIMCI-POLL PRODUCTION SAHİBİ: ÖZÜMÜZDEN VAZGEÇEMEYİZ

Şahsen; türlerin kendi içinde savaş halinde olmaları fikrinden çok; sosyo-ekonomik, kültürel, dönemsel değişkenler sebebiyle gündem olarak zaman zaman birbirlerinden öne çıktıkları düşüncesindeyim. Şüphesiz ki dijital çağın, sosyal medyanın bir şekilde kalabalıklar içinde yalnızlaştırıldığı bireyler, kendilerini ifade edecek alanları müzikte arıyor. Son zamanlarda çoğu pop şarkının (sözler açısından) toplumun iç durumunu karşılayabilecek kadar derinliği olmayabilir; hızlı üretim ve tüketim nedeniyle... Rap müzik işte burada yükselişe geçti. Salt ritim ve müziğin yanında ‘söyleyecek sözüm var’ mantığında ortaya çıkarılan rap şarkılar özellikle yalnızlaşan genç bireylerin kendini yakın hissettiği müzik türü olarak ön plana çıktı. Ama pop, arabesk, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bizim özümüzü oluşturmakta. İstesek de bunlardan vazgeçemeyiz. Bundan dolayı ‘pop müzik öldü’ diyemeyiz sadece müziğimiz kabuk değiştirdi.

BÜLENT SEYHAN SEYHAN MÜZİK’İN SAHİBİ: POP VE ARABESKİN RUHUYLA BESLENİYOR

Rap, popu öldürmedi. Rap, pop ve arabeskin ruhuyla besleniyor. Günümüzde belli bir trend oluşturdular ancak bu geçici bir dönem. İçlerinden tabii ki kalıcı isimler çıkar, inşallah da çıkar. Pop ölmeyecek hiçbir zaman. Rap müzik, insanların doğaçlama yaptığı işlerdir. Müzik şirketleri şu an yatırım yapamıyor ve yeni eserler, starlar çıkamıyor. Bu yüzden de sokak kültürü olan rap gündeme geliyor ama bu ilgi geçici bir dönem. Rap müzikte sesler oynanıyor, sahnede playback yapıyorlar ama popta ve özellikle rock türünde böyle bir durum yok. Rockçılar asla playback yapmaz, eline gitarını alır ve sahnesini yapar.

SAMSUN DEMİR-DMC CEO’SU: POP MÜZİĞİNİ ZORLUYOR

Rap, pop müziği elbette ki öldürmedi ama gençler arasında yükselişe geçtiği ve birçok alanda popu zorladığı görünüyor. Rap’in avantajları şunlar; çok hızlı bir üretim var. Daha az masraflı, ana akım medyaya ihtiyaç duymuyor, dijital kanalları kullanıyor. Popun avantajı da tam olarak burada zaten basın, radyo ve müzik kanallarındaki hâkimiyeti devam ediyor.

Peki, bundan sonra ne olacak derseniz?

Sosyolojik ekonomik tahliller yaparak konuya ilişkin ciddi analizler yapmamız lazım. Biz pop sanatçılarıyla da rap sanatçılarıyla da çalışıyoruz. İkisi arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebiliyoruz. Bize göre rap müziğin yükselişi bir renk ve zenginlik katıyor. Edebiyat açısından da melodi açısından da durum böyle... Rap müzik, popu öldürecek diye de bir kaygımız yok. Her iki müzik tarzı da iyi örnekleriyle var olmaya devam edecek.

AHMET ÇELENK-YAPIMCI DOKUZSEKİZ MÜZİK’İN SAHİBİ: RAP’TE ŞARKIYA KATILIM YOK

Rap, popu bitiremez. Bunu yaklaşık 10 yıldır rap müziğe yatırım yapan biri olarak söylüyorum. Pop müzik evrildi bu duruma böyle bakmak lazım. Hiçbir müzik türü bir başka türün yerine geçemez. Türk insanları, eğlenmek için sözlere eşlik etmek istiyor. Ama rap eserlerde şarkıya katılım durumu pek olmuyor. Bir Sezen Aksu ve Kayahan’ın şarkıları olmadan eğlence olmaz zaten. Ben başka bir konuya değinmek istiyorum. Bana göre rap müzik, güncel pop müziktir.

NORM ENDER: OCAKTA DISS İLE CEVAP VERECEĞİM

Şu an rap gündem bu zaten biliniyor. Bu sorunun cevabını ocak ayında çıkaracağım şarkımla hem rapçilere hem popçulara dis’leyerek (Rapçilerin tabiriyle bir nevi bizim kültürümüzde de olan âşık atışması) cevap vereceğim. Bekleyin…

KODES: POPÇULAR BİZİ ÖRNEK ALSIN!

Şahsen Türkçe Pop’ta çok beğendiğim çok başarılı bulduğum isimler var. Pop müzik, gerçekten Türkiye’de çok büyük kitlesi olan güçlü bir müzik tarzı… Fakat rap’çilerin piyasayı istila etmesiyle pop camiası bir anda şaşırdı. Suçu kendilerinde arayıp acaba bizler yeteri kadar üretken değil miyiz diye düşünmeye başladılar. Aslında popçular rapçilerin çalışkanlıklarını örnek almalılar. Çünkü bizler sürekli yeni projeler üretiyoruz, farklı şeyler yapıyoruz. Türkçe rap şu an altın çağını yaşamıyor, her şey yeni başlıyor.

POPÇU İSİMLER NE DEMİŞTİ?

20’nci yıl albümünü çıkarmaya hazırlanan Hande Yener, “Allah razı olsun rap’çilerden. Güzel temizlik yaptılar. Rap, popu yedi” dedi. Yener’e ilk yanıt pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki’den geldi. Genç şarkıcı, “Bence rap popu öldürmedi. Popçular şarkı yapmadı. Yapanlar da hit şarkı çıkaramadı” diye yanıt verdi. Bu iki açıklama müzik dünyasında “Pop müzik öldü mü” tartışmasını başlattı. İşte ünlü isimlerin tartışma yaratan sözleri: Ajda Pekkan: Ne alaka şimdi bu pop bitti olayları? Bunlar bir dalgalanmadır. Ben de rap dinliyorum ama söylemek için değil, farklılıklarını görmek için. Müzik ölmez, pop ölmez, öldüremezler. Ben tarzımın dışında çıkmam, ne yapıyorsam odur. Gülşen: R&B ve hip hop, trap’le birlikte tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye’de de her zaman popüler olan arabeskle birleşerek hayatımıza girdi. Tüm listeleri altüst ederek pop müziği gözden düşürdü. Rap’teki anlatım biçimi, hikâyelerin samimiyeti, insanlara sıcak, yakın ve taze geldi. Bu bir döngü. Ferhat Göçer: Rap, dünyada trend oldu. Türkiye de doğal olarak bundan etkilendi ve rap ülkemizde büyük ilgi gördü. Zamanın ruhunu çok iyi yakaladılar. Türkiye’de rap’in bu kadar yükselmesinin bir diğer sebebi de pop müzik eser sahiplerinin, yayıncılarının ve yapımcılarının bir kısırdöngüye girmiş olması.