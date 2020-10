Mutlaka izlemeniz gereken 10 savaş filmi

Apocalypse Now (1979)



Bana göre tüm zamanların en iyi savaş filmi, bir Francis Ford Coppola klasiği olan Apocalypse Now… Listeler genelde kişisel olur ve farklı filmler girebilir ancak sinema klasikleriyle haşır neşir pek çok kişinin ilk sıralarında yer alabilecek kadar güçlü, ürkütücü ve kasvetli bir film.

Saving Private Ryan (1998)

İkinci Dünya Savaşı denilince akla ilk gelen, belki de pek çok kişinin en sevdiği savaş filmlerinden biri olan Saving Private Ryan, bol ödüllü bir Steven Spielberg klasiği…

Full Metal Jacket (1987)

Vietnam Savaşı sırasında geçen ve bir Stanley Kubrick şaheseri olan Full Metal Jacket, salt savaşın anatomisini gözler önüne sermekle kalmıyor; askerlerin, askerlik kavramına olan yaklaşımlarını ve hissettiklerini kendine has üslubuyla yorumluyor.

Dunkirk (2017)

Christopher Nolan’ın, Dunkirk kuşatması sırasında İngiliz askerlerinin yaşadıkları kapana kısılmışlık hissini buram buram hissettiren filmi, bana göre sinema tarihinin en iyi savaş filmleri arasında yer alıyor.

Paths of Glory (1957)

Birinci Dünya Savaşına odaklanan bu Kubrick klasiği, yönetmenin savaş karşıtı tavrını cesurca resmettiği filmlerinden biri…

All Quiet on The Western Front (1930)

Lewis Milestone’un, E.M. Remarque’ın romanından beyazperdeye aktardığı All Quiet on The Western Front, sadece türünün öncüsü değil, kendisinden sonra gelen filmleri de etkileyen bir başyapıt.

Schindler’s List (1993)

Steven Spielberg’in en önemli yapıtları arasında kabul edilen film, İkinci Dünya Savaşı konulu filmler arasında da en sevilenlerden biri olduğu gibi, soykırım dehşetine dair de en hüzünlü yapımların başında geliyor.

Empire of the Sun (1987)

Yine bir Steven Spielberg eseri olan yapım, 2. Dünya Savaşı sırasında bir esir kampına düşen çocuğun yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrolündeki Christian Bale’in performansı ise görülmeye değer.

Der Untergang (2004)

İkinci Dünya Savaşının sonunu ve Hitler’in son dönemlerini sekreterinin gözünden anlatan Der Untergang, Bruno Ganz’ın göz kamaştırıcı oyunculuğu ile en iyiler arasında anılmayı hak ediyor.

Thin Red Line (1998)

Terrence Malick sinemasının göz bebeklerinden biri olan Thin Red Line, usta yönetmenin derinlikli anlatımı ve güçlü görsel dil kullanımı ile hem sinema tarihinin, hem de savaş filmleri türünün en iyilerinden birine dönüşüyor.