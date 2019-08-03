Mutfağımızın fenomen annesinden lezzet sırları: Yemek dediğin 'organik' olacak

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Tam bir Ege kadını Saniye Karataş. O sevimli şivesiyle çektiği yemek videolarını ‘Saniye Anne Yemekleri’ isimli YouTube kanalında yayınlıyor. Milyonlarca da takipçisi var. Seneler önce ailecek yaşadıkları sağlık problemlerinin ardından bu serüvenin onlara hem moral hem ekonomik destek olduğunu belirten Türkiye’nin en yaşlı YouTuber’ı olan Saniye Anne, hikayesini ve lezzet sırlarını AKŞAM Cumartesi’ye anlattı.

Tam bir Ege kadını Saniye Karataş. Onu hepimiz sosyal medyada ‘Saniye Anne Yemekleri’ sayfasından tanıyoruz. Genç Youtuber’lara taş çıkaran Saniye Anne, takipçileriyle evde yaptığı yemek tariflerini paylaşıyor. O yemekleri yapıyor, oğlu Süleyman Karataş videolarını çekiyor. YouTuber’lık serüvenini konuştuğumuz Saniye Anne, ‘İlk başta oğlum beni çekmesin diye kaçtım durdum. Ama şimdi video çektirmeden duramıyorum” diyor...

Bugün YouTube’da 365 binden fazla takipçisi olan Saniye Anne’nin Ege şivesiyle anlattığı tarifler milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Gelin Saniye Anne’nin hikâyesini ondan ve oğlundan dinleyelim...

Saniye Anne, seni tanıyabilir miyiz?

Beni tabi tanıyabilirsiniz. 78 yaşındayım. Aslen Salihli Mersindere Köyü’ndenim. Ama İzmir’ de yaşıyorum.

‘TOPAL’ TELEFONLA BAŞLADIK

Seni Youtube’daki ‘Saniye Anne Yemekleri’ isimli yemek kanalından tanıyoruz. Bize kanalın açılış hikâyesini anlatır mısın?

6 yıldır yemek kanalım var. Ben eskiden beri ev yemekleri yapıyorum. Bir gün oğlum Süleyman almış eline telefonu, yemek yaparken benim videomu çekmeye uğraşıyor. ‘Hayır’ diyorum o illa uğraşıyor. Ben balık kızartıyorum gelmiş başıma balığı çekiyor. Ben de balıkları aldım banyoya gittim. Gidilir mi banyoya? Mecbur kaldım gittim. Geldi gene orda yarım yamalak çekti. Ondan sonra ‘Ben rahatladım. Çek gayrı’ dedim. Salça yapmaya başladım. Önümde kırmızı biberler yığılı. Pencereden boynunu uzatmış, balkondayım ben, çekiyor beni gene o topal telefonla. Aha 1, aha 2 derken bu sefer de ben alıştım. Yemek yapmadan duramıyam. ‘Ee gayrı o da cezasını çeksin’ dedim. Sabah ezanında kalkarım. Menüyü hazırlarım. Oğlumu da erkenden kaldırıyam ‘beni çek’ diye. Ondan sonra benden mutlu kimse yok. Ölene kadar da video çekeceğim. Ama iştahla!

SORULARI DA CEVAPLIYORUM

Her gün çekim yapıp video paylaşımı yapıyor musun?

Günde iki de çekiyem, üç de çekiyem. İki video çektim mi ertesi gün çekmiyem. Ama paylaşım tabii yapılıyor. Takipçilerim beni çok seviyoler. Onların sorularına cevap vermek için de çekim yapıyam.

Şuan sosyal medya adreslerinde kaç takipçin var?

Instagram’da @saniyeanneyemekleri sayfamda 125 bin takiçim, YouTube kanalımda da 365 bin abonem var.

Peki hiç fenomen olacağını düşündün mü, nasıl bir duygu?

İnan ki hiç düşünmedim. Fenomenliği lüks olarak görmiyem. Ben gene aynı vatandaşım, ev hanımıyım.

HİÇ KÖTÜ BİR SÖZ DUYMADIM

Seni internetten takip edip, yemeklerini yapıp bir de ziyaretine gelen oluyor mu?

Çok oluyor. Daha da çok gelecek olanlar var. Hep de uzaktan geliyolar. Gelip de yemeklerimi beğeniyeler. Zaten beğendik diye söyliyeler. ‘Bana yemek değil, sen lazımsın’ diyenler de var. Kimseden de kesinlikle kötü bir şey duymadım. ‘Saniye Anne’ diyeler de başka bir şey demiyler. Beni çok seviyiler, ben de onları kucak dolusu seviyem.

Takip ettiğin ve kendine rakip gördüğün başka yemek kanalları var mı?

Vallahi inan ki yok öyle bir şey kesinlikle.

SAĞLIKLI BESLENİYORUM

Tariflerinde olmazsa olmazın nedir?

Olmazsa olmazım hilesiz bir yemek yapmaktır. Kullandığım zeytinyağı da tereyağı da hakikidir. Başka yağ benim evime girmez. Sağlıklı yaparım, sağlıklı beslenirim. Organik organik yaparım yemeğimi.

Birkaç tane mutfak sırrını bizimle paylaşır mısınız?

Tabii paylaşırım. Mesela ki soğanı doğradığında kızarmadan üzerine tuz atarsın. O tuz hemen soğanın tadını getiriyeh. Hemen soğanı çabucak öldürüyor. Mesela tarhananın olmazsa olmazı sarımsaktır. Pişirdiğin zaman ocaktan indirmeye yakın 1-2 damla zeytinyağı, ondan sonra da dövülmüş sarımsağı da kat yeme de yat garı.

SALÇA, YAPRAK, TARHANA GÖNDERİYORUM

Instagram adresinizde ‘Saniye Anne Köy Ürünleri’ projenizin duyurusunu yaptınız. Biraz bu projeden bahseder misiniz?

Köyümün yapraklarını seyircilerime ulaştırmaya çalışıyam. Bizim Manisa Salihli Köyü yaprağı meşhurdur. O yaprakları da ben seyircim de yesin tadına baksın yesin diye ulaştırıyam. Salçam çok meşhurdur. İzleyicilerim salça istiyeler, erişte istiyeler, tarhana istiyeler. Biraz biraz onlara yapıyam.

ANNEM KANAL SAYESİNDE GENÇLEŞTİ

Süleyman Bey, annenizi fenomen yapmak nasıl bir duygu?

Annemin mutlu olması benim için her şeyden önemli. Onu mutlu gördükçe, insanlar onu tanıdıkça daha çok mutlu oluyor ve bu beni daha çok mutlu ediyor. 5 sene önce bypass ameliyatı geçirdi 1 sene sonra YouTube kanalımızı açtık. Gerek seyircilerden gelen yorumlar gerek insanların ona ilgi göstermesi, kimisinin annesinin kimisinin anneannesinin yerini koyması onu çok mutlu ediyor ve gençleşti diyebilirim.

Neden annenize kanal açtınız?

Bu biraz dramatik bir başlangıç oldu. Ben Antalya’da turizmde çalışıyordum, annem de bypass ameliyatı olduktan 1 sene sonra benim sağ ayağım damar tıkanması nedeniyle kesildi. Bana o ameliyattan çıktığım süre zarfın da hep annem baktı. Daha sonra protez kullanmaya başladım. Yapacağım hiçbir iş yoktu. Engelli durumuna düştüm. Bu arada YouTube’u incelemeye başladım. Para kazanıldığını öğrendim. Annemin de yemek yapmak en büyük zevkiydi. Bir gün bir tane videosunu çektim, attım o zaman hiçbir imkanımız yoktu. Cep telefonuyla çekilmişti. Görüntü kötüydü, kamera sallanıyordu. Ertesi gün bir tane bir tane derken ilk izlenimler 1 tane, 2 tane, 5 tane derken 100, 150, 200 izlenmeye başladı. Derken bizim yolumuz yavaş yavaş açıldı. Daha sonra bir kamera aldık. Ama bu devam etme süreci öyle çok kolay olmadı hiçbir zaman. Bu zaman içinde ben 15’e yakın program öğrendim.

GURBETÇİ İZLEYİCİLERİMİZ VAR

Kanalın yönetmeni olarak başka projeleriniz de olacak mı?

Başka projelerimiz oluyor zaten. İnsanlar bizi çok sevdi. Yurtdışından da izleyenler var, hemen hemen bütün ülkelerden izleyen var anneyi. Özellikle gurbette olan izleyicilerimiz çok izliyor. Gurbette olan izleyicilerimizin yanı sıra yabancı izleyicilerimiz de onlara da Saniye Anne sempatik geliyor. Ve bizim kanalımızı yazıyorlar İngilizce, Arapça, Rusça olsun çevirisini yapın diye. Çeviri yapmaktan ben sıkıldım en sonunda ne yapalım dedim bir İngilizce kanalı açalım. İngilizce kanalımızı açtık, yaklaşık bir senedir. Bir sene de Arapça kanalı dolu dizgin gidiyor. Orada da insanlar bizi sevdi. Şimdi hem Türkçe hem İngilizce hem Arapça kanalı 3’ü birden gidiyor.

Eklemek istedikleriniz var mı?

5 sene oldu biz bu kanalı açalı. Manisa’nın Salihli ilçesi üzüm ve asma yaprağı bakımından Türkiye’nin en iyi yerlerinden birisi. Ve bizim seyircilerimiz asma yaprağı gönder bize, asma yaprağı sat köyünden, bağlarından diyorlardı ve biz de onları kıramadık isteyenlere asma yaprağı gönderiyoruz, Salihli’den. Öyle bir güzelliğimiz oldu, seyircilerimizi kıramadık. Kötü yorum gelmeyen Türkiye’ de tek kanal biziz. Ve Türkiye’nin en yaşlı YouTuberı Saniye annedir. Ve Saniye Anne bu ülkede mutluluğun resmidir.