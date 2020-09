MTB Fashion Days 2020 heyecan yarattı...

MTB Fashion Days’in açılış defilesini Barrus London markası yaptı. Kipaş Tekstil’in moda dünyasına kazandırdığı yerli üretim özel kumaşlardan oluşan 25 parçalık kreasyon, Kuruçeşme Oligark’ta tanıtıldı.

Markanın kurucu ortağı ve baş tasarımcısı Neslişah Yılmaz, kreasyona özel üretilen kumaşların yapımında yaklaşık 1300 pet şişe kullanıldığını kaydetti. Yılmaz, ‘Yeniden Mavi’ adlı koleksiyonun 17-20 Eylül arasında Londra Moda Haftası’nda uluslararası moda dünyasının beğenisine sunulacağını söyledi.

HEYECAN VEREN TASARIMCI VE MARKALAR BİRARADA

Yeni nesil yetenekli tasarımcıların ve ihracat yapan başarılı markaların ülkemizde bilinirliğini arttırmak adına moda dünyasına kazandırılması amacıyla düzenlenen MTB Fashion Days’in ikinci günü ilk ana defile karma gerçekleştirildi; İnvee by Berke Mülayim, Shiva Soultani, Fashion4you, Pınar Bent bir birinden farklı stillerde çok özel koleksiyonlar sundu. Bu defilenin sonunda Pınar Bent’in final gelinliğini Şenay Akay giydi. Solo defile olarak Fashion Fox markası ticari ve şık ürünlerden oluşan dev bir koleksiyon sundu. Akşam saatlerinde Kariyer Eğitim by Cihan Nacar defilesinde öğrencilerin hazırladığı mayo ve kostüm tasarımları podyumdaydı. Kapanışı yine solo defile ile yapan ise genç ve heyecanlı tasarımcı Yasemin Yılmaz’dı. By Babgal Yasemin Yılmaz’ın feminen ve trend koleksiyonunu özel kumaşlar ve parıltılı aksesuarlarla harmanlamasını oldukça başarılı buldum.

KARİYER EĞİTİM KURUMLARI, FASHION DAYS’DE ÇOK BEĞENİLDİ

Kariyer Eğitim Kurumlarının ‘Mayo ve İç Giyim Tasarımı’ masterclass öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Sensation Nature’ temalı koleksiyon başarılı moda tasarımcısı Cihan Nacar eğitmenliğinde ve TİGSAD iş birliğinde hazırlandı.

Öğrenciler Kızılderili, Afrika kabileleri ve anka kuşu gibi birçok farklı tema işlemişlerdi. Taş yapıştırma, lazer kesim, makrome, ve 3 boyutlu detayların hakim olduğu 24 parçalık koleksiyon tam anlamı ile görsel bir şölendi. Kariyer Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Berk Aktel, defile dolayısıyla yaşadıkları büyük heyecana işaret ederek, “Koleksiyonların tümü Cihan Nacar önderliğinde öğrencilerin el işçiliğiyle yapıldı. Altı aylık yoğun bir çalışmanın sonunda kreasyon hazırlandı. Sektörden birçok başarılı isimden tavsiyeler alınarak ilerlenen bir çalışma süreci oldu” ifadelerini kullandı.