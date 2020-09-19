Modacılar bu okulda yetişiyor

Moda ve güzellik dünyasında nasıl bir konumdasınız?

Kariyer Eğitim Kurumları 1989 yılından beri 50 bini aşkın mezunuyla Türkiye’nin en büyük ve en köklü Moda & Güzellik Akademisi’dir. Yerli ve yabancı öğrencilerimize, dünya trendlerine ve yeniliklere uygun, sektörlerin tüm istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak teori ve uygulamaları eksiksiz şekilde öğrenecekleri, proje odaklı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika eğitimi sunmaktadır.

Türkiye’de verdiğiniz eğitim hakkında biraz bilgi verebilir misiniz ?

Kariyer Eğitim Kurumları olarak; Nişantaşı, Bakırköy, Şirinevler ve Kadıköy şubelerimizde son teknoloji ile donatılmış sınıflarımızda her yıl 3 bine yakın öğrenciyi sektörün tüm istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek altyapı ile sektöre kazandırmakla yetinmeyip onlara dönem sonu projeleri, backstage saç makyaj uygulamaları, ödüllü yarışmalar, sektör duayenleri ve profesyonel temsilcilerinin tecrübelerini anlattıkları seminerler, firma ziyaretleri, video ve fotoğraf çekimleri düzenleyerek, uygulamalı olarak sektörel tecrübe kazanmalarını sağlayıp daha sonra iş ve staj yönlendirmeleri ile öğrencilerimize iş imkânı sağlıyoruz .

Bu eğitim programları içeriği ile ilgili bilgi verir misiniz?

Eğitim kurumumuzda moda ve güzellik alanında eğitimlerini tamamlamış öğrencilerimize Master Class programlarımız kapsamında sektörde başarısıyla ön plana çıkmış isimlerin eğitmenliğinde ve sektör firmalarının desteği ile proje odaklı eğitim vermekteyiz. Bu eğitim ile sektörün tüm süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan öğrencilerimiz kendilerini iş hayatına en iyi şekilde hazırlıyorlar.

Moda eğitiminde farkınız nedir?

Kariyer Eğitim Kurumlarının 30 yılı aşan kurumsal deneyime sahip olması, uzman eğitmen kadrosu, ISO 9001 Dünya Kalite Belgesine sahip ilk ve tek moda ve güzellik eğitim kurumu olması ve yüzde100 öğrenme garantisi ile birlikte; öğrencilerimiz tasarım, kalıp, dikiş ve dokuma teknikleri, photoshop & illistrator ve gerber sistemi üzerinde uzmanlaşarak, yetenekleri ötesinde bir mesleki gelişim elde ediyorlar. Kendi tarzını keşfedip koleksiyon hazırlayıp defile sürecini öğrenmekle birlikte, tasarımlarının kreatif taraflarını piyasa trendleri ve hedef müşteri kitlesine göre tasarlamayı öğreniyorlar. Sektördeki fırsatlardan haberdar olup düzenlenen proje çalışmaları ile hazırladıkları koleksiyonu sektörün temsilcilerine sunma imkânı bulup büyük kurumsal şirketlerde iş sahibi olma avantajını sağladıkları için Kariyer Eğitim Kurumları en iyi karardır.