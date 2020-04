Moda yüzünü dijitale dönecek

umittemurcin@gmail.com

Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişmesi, dijital platformlara yapılan dev yatırımlar, insanları sosyal hayatlarından giderek uzaklaştırdı. İnsanların cep telefonlarından birçok ihtiyacını karşılayabilmesi, online alışveriş sunan ve online çözümler üreten birçok firmayı kısa sürede oldukça geliştirdi.

Gerek dünyada gerekse ülkemizde moda sektörü de bu dijital dünyada yerini almak üzere harekete geçti ve son on yıldır ciddi adımlar atılıyor. Tabi moda sektöründe tüketici alışkanlıkları öyle kolay değişmediği için bu süreç ülkemizde normal bir gelişim seyrinde devam ediyordu. Aynı zamanda AVM’ler, cadde mağazaları, moda tasarımcılarının markaları ve butikler de giderek büyüyordu ki koronavirüsü bu süreçte oyunu dijitalleşmekten yana kullandı diyebilirim.

Ezber bozan izolasyon dönemi ile birçok alışkanlıklarımızı da değiştirmeye başladık. Aylardır evlerinde olan tüm insanlık, ihtiyaçlarının neredeyse yüzde 80’ini online sipariş vererek karşılıyor. Virüs atak dönemi bitip normal hayatlarımıza döndüğümüzde moda sektörümüzde gelişim yönünü eminim dijitalleşmekten yana kullanıp, insanları heyecanlandıran yeni projeler üzerine yoğunlaşacak.

BİZLERİ NELER BEKLİYOR?



Moda markaları mağaza sayılarını azaltıp, online alışveriş sitelerini daha da geliştirecekler ve satışa yönelik kreatif dijital uygulamalar ile karşımızda olacak. Telefonla oynayabileceğiniz veya modayı takip edebileceğiniz uygulamalar gibi. Kendi fotoğrafınızla bir çizgi karakter oluşturabileceksiniz. Sonra koleksiyondan kıyafet seçerek kombinler yapabileceksiniz. İsterseniz bu şık kombini sosyal medyada hesaplarınızda da paylaşabilme imkânı sunulacak. Ve hiç şüphesiz bu deneyimi beğendiğiniz ürünü satın alarak noktalayabileceksiniz.

Stil danışmanı veya uzman referansı ile ilerlemeyi seven tüketiciler içinde bu dijital platformlarda onlarca özel isme ulaşma imkânınız olacak. Kendi stilinizin dışında yeni fikirler alıp farklı ürün alışverişi yaparak sepetinize birçok ürün ekleyebileceksiniz. Tabi ki bunun da bir fiyatı olacak ve toplam alışverişiniz üzerinden bir uzman destek bedeli yansıtılacak.

Stilini yaşam biçimi ile paralel ilerletmeyi seven tüketiciler için de yine özel aplikasyonlar olacak. Mimari, dekor ve moda üçgeninde sunulan çekici stillerden her türlü değişikliği zevkinize göre ekleyip çıkartmak mümkün olacak. Sanal ve renkli bu platformlarda bulunan her obje ve ürünü aynı zamanda satın alabileceksiniz.

Ünlü ve moda ikonu insanların gardıroplarını görebildiğiniz ve satın alma yapabildiğiniz ayrıca satış imkânı da sunan sosyal bir dijital moda pazarı gibi projelere de hazırlıklı olun.

Moda tasarımcıları online alışverişlerde kalıp sıkıntısı yaşamamak adına daha flexible yani bedeni ayarlanabilen ürün gruplarıyla karşımıza çıkacak.

Günlük ve spor kıyafetlerimizde, dezenfektan, eldiven, maske ve gözlük gibi ürünler için özel cepler ve ürünün dış etkenlere karşı koruyucu fonksiyonu arttırılmış fikirler ile tasarlandığını göreceğiz.

Kumaşlarda virüs ve bakterilere karşı özel çalışılmış teknolojiler geliştirilmesi yaygınlaşacak.

İnovasyon haftalarında gördüğümüz vücut ısısını ölçebilen teknolojilerle tasarlanan ve kişiyi uyaran kıyafetler de yine tekil örneklerden çoklu üretimlere geçecek ve satın alımları yine online olacak.

Dijital ortamda en çok beni heyecanlandıran ve çok hoşunuza gideceğine inandığım projem ise yapay zeka ile bize hizmet edecek alışveriş arkadaşları, şunu itiraf etmeliyim ki buna dair araştırdığım bilgim yok ama tamamen olacağına inandığım bir öngörü.

Nakit para yerine kredi kartları ile yapılan harcamalar oldukça artacağı için hepinizi uyarmakta fayda görüyorum, kontrollü olmakta ve bu büyülü ortamlarda ihtiyaca göre adımlar atın ki ay sonu bir kabusa dönüşmesin.