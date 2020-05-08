Moda severler AVM açılışları için heyecanlı

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Sıkı önlemler ve kurallar doğrultusunda AVM’ler yeniden açılacak. Yapılacak alışverişlerde bakalım moda severler bu sisteme nasıl ayak uyduracak?

Korona ile mücadele döneminde, tekstil ve moda dünyamızın adına gelişen ilk pozitif adım AVM’lerin açılacağı haberi oldu. Sıkı önlemler ve kurallar doğrultusunda yapılacak alışverişte bakalım moda severlerin bu sisteme ayak uydurması ve yeni talepleri neler olacak?

İnsanlar sosyal medyadan gördüğümüz gibi renkli stiller ve tasarım maskelerle mi çıkacaklar alışverişe yoksa daha tedirgin bir halde mi? Hepimiz için farklı bir deneyim olacağı kesin. Bakalım pilot uygulamalarda konuklar ne tarz geri dönüşler yapacak…

AVM’leri temsil eden kurumlardan gelen açıklamalar ilk etapta şu başlıklardan oluşmakta:

• Mayıs ortasından itibaren AVM’ler kademeli olarak açılmaya başlanıyor.

• Maskesiz müşteriler içeriye alınmayacak.

• Güvenlik ve mağaza girişlerinde dezenfektanlara yönlendirme yapılacak.

• Mağazalara aynı anda belirli sayılarda müşteri alınacak.

• Reyonlarda geçirilecek zaman kısıtlanacak.

• Kuyruk yöntemi ile hem AVM hem mağaza hem de kasa noktasında oklar takip edilerek dolaşılacak.

• Kredi kartlarında temassız kart kullanımı önerilecek.

• Yeme-içme, çocuk oyun alanları ve sosyalleşmeye yönelik işletmeler ilk etapta açılmayacak ta ki bakanlıktan izin verilene kadar.

ALIŞVERİŞ ÖNCESİ HAZIRLIK

Uzun yıllar mağazacılık ve perakende sektöründe deneyimli bir uzman olarak size bazı önerilerim var.

• Heyecana kapılıp ailece AVM’lere gitmeyin. Kimlerin öncelikli ihtiyacı var ise onlarla çıkın.

• Alışveriş öncesi eksiklerinizi listeleyin ki en kısa zamanda işinizi bitirip ayrılın.

• Eski günlerde olduğu gibi dışarı çıkarken özenli giyinin psikolojik olarak iyi gelecektir.

• Renkli ve desenli maskeler artık hayatımızda onlarla stilinize renk katabilirsiniz. Maskelerin üzerine eşarp kullanabilirsiniz.

• Alışveriş sırasında kalıbından emin olduğunuz ürünleri denemeyin.

• İlkbahar ve yaz sezonunun cezbedici renkli ürünleri sizi bekliyor ama yakın zamanda eskisi kadar sosyalleşmeyeceğinizi göz önünde bulundurursanız, kendinizi frenleyebilirsiniz.

• Nakit para yerine kredi kartınızı mümkünse temassız olarak kullanın.

• Bu zorlu süreçte çalışan AVM ve mağaza personellerinden teşekkürünüzü eksik etmeyin.

• Alışveriş sürecinde zorluk çektiğiniz ve eksik gördüğünüz noktaları yetkililer ile paylaşın ki hemen düzeltme yapsınlar.

• Alışveriş poşetlerini eve götürdüğünüzde en az iki gün balkonda veya uygun bir yerde bekletiniz.

• Alınan kıyafetlerin yıkanma talimatlarını kontrol edin ve sonra en az 60 derecede yıkayın.

• Yeni aldığınız kıyafetleriniz ile sosyal medyada renkli fotoğraflar paylaşın ki, sektörün ve ekonominin canlanmasına destek veren moda sever bir birey olduğunuzu ifade edin.