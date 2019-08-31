Moda, sanat ve müziğin en uç festivali: Burning Man

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Tüm dünyadan moda, müzik ve sanat alanlarında ciddi katılımcı çeken festival 25 Ağustos’ta başladı ve 2 Eylül tarihinde son bulacak. Festivale dair katılımcıların kostüm ve ilham veren stillerini sizlerle paylaşmak istedim.

Takip edenler bilir dev sanat eserleri, ünlü Dj performansları ve ciddi bir şekilde hazırlanan kostümler ile her platformda ilgi çeken organizasyon Black Rock Çölü’nde gerçekleştiriliyor. Ünlü ve sosyetik isimlerinde katılımı ve sosyal medya yansımaları ile son beş yıldır çok daha popüler olan festival aslından 1986 yılından bu yana devam etmekte. Her yıl 70-80 bin kişiyi ağırlayan organizasyon çok eğlenceli ve renkli görünse de, bir hafta boyunca ciddi çöl şartlarına hazırlıklı olmanız gerekmekte.

Aslında organizatörler bunun festivalden çok daha öte bir oluşum olduğunu savunuyorlar. Nedeni ise çölün ortasında hiçbir iletişim kanalı olmadan bir hafta geçirirken dış dünya ile irtibatını kesip zorlu çöl atmosferinde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Binlerce katılımcı çadırlarda veya karavanlarda kalıyor, kendi yemeklerini kendileri organize ediyorlar hiçbir ticari işletme söz konusu değil fakat kendi aralarında yiyecek ve içecek takası yapıyorlar. Çevreye duyarlı hareket etmek zorundalar arkalarında çöp bırakmıyorlar. Bu şartlarda dâhilinde kum fırtınaları arasında bir birinden etkileyici, farklı mesajlar içeren sanat enstalasyonları ve müzik performanslarının yapıldığı dev ‘Art Car’ denilen yapıtlarda eğleniyorlar. Organizasyonun sonunda her yıl olduğu gibi festivalin isim kaynağı olan ‘Tahta Adam’ yakılarak herkes macera ve eğlence dolu zorlu bir haftanın üzerlerinde yarattıkları farkındalıklarla normal hayatına dönüyor. Tabi teknoloji ile buluşma sonrası, bizlerde hiç kimseden haber alınamayan gizemli ve çekici haftanın renkli karelerini takibe başlıyoruz.

STİLLERE DAİR NOTLAR

- Hazırlık yaparken gündüz mayo geceleri ise kürk giyebileceğiniz stiller belirleyin.

- Aksesuarlar olmazsa olmaz özellikle gözleri kum fırtınasından koruyacak gözlükler ve sağlık nefes alabileceğiniz maske tasarımları edinebilirsiniz.

- Bağcılık ve kalın topuklu botlar Burning Man için çok ideal.

- Kreatif kostümler hazırlamanız sizi bir anda dünyanın en önemli moda sayfalarına taşıyabilir. l Deri ve etnik motifli kıyafetler çoğunlukta. Gece partileri için neon baskılı stiliniz ile gecenin renklerinden biri olabilirsiniz. l Zincir, tüy ve örme aksesuarları abartarak kullanabilirsiniz. l Partnerli veya grup olarak tasarlanan kostümler iz bırakmakta. l Özel makyaj malzemeleri ve geçici renkli vücut dövmeleri stilinize güç katacaktır. l Aynalı veya metalik yansıma yapan malzemeli kostümler güneşin yansıması ile sizi çölün yıldızı haline getirebilir.