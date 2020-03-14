Misafir sanatçılar Modern Müze'de

Farklı kültürlerden gelen, fotoğraf, heykel, video, yerleştirme ve performans sanatı dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerde üretim yapan Cecilie Hjelvik Andersen ve Thomas Georg Blank, OMM çatısı altında 30 Mart 2020- 15 Haziran 2020 tarihleri arasında birlikte üretim yapacak. Dünyanın her yerinden başvuruya açık olan OMM Misafir Sanatçı Programı katılımcıları; Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve sanat yazarı Esra Aliçavuşoğlu, sanatçı Ferhat Özgür, küratör ve araştırmacı Ebru Yetişkin ve OMM ekibinin değerlendirmesiyle seçildi.

Özel ve özgür bir çalışma ortamının yanı sıra program katılımcıları arasındaki iş birliği ve diyaloğu destekleyen OMM Misafir Sanatçı Programı bahar dönemi sanatçıları Cecilie Hjelvik Andersen (Norveç) ve Thomas Georg Blank (Almanya) dünyanın farklı yerlerinden Eskişehir’e gelerek disiplinlerarası etkileşim kurma ve yenilikçi fikirler üretme fırsatı yakalayacaklar. 2,5 ay boyunca Eskişehir’de kalacak olan sanatçıların bu süre içinde üretecekleri eserleri programın sonunda OMM’da sergilenecek. Konuyla ilgili olarak OMM Yönetim Kurulu Başkanı ve Kreatif Direktörü İdil Tabanca “OMM Misafir Sanatçı Programı’nı heyecanlı, yaratıcı ve açık olarak tanımlayabiliriz. Buraya dünyanın farklı yerlerinden, farklı kültürlerden ve farklı üretim pratiklerinden gelecek olan sanatçıların birbirleriyle bu program sayesinde ortaklık kurarak, bir nevi dünyayı küçülterek OMM’a taşımalarını arzuluyorum. O yüzden üzerinde çalıştığımız misafir sanatçı programıyla Türkiye ve dünyadan sanatçıları bir araya getirerek, Eskişehir’le tüm dünya arasında bir köprü kurabilecek olma fikri, beni çok heyecanlandırıyor.” yorumunda bulundu.