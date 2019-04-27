Mikrobiyotanın sağlıklı olduğu kadar sağlıklıyız

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Bağırsağımızda yaşayan bakterilerin tamamı olarak tanımlayabileceğimiz; bağırsak mikrobiyotamız; sağlığımızı koruyan ve geliştiren hücreler bütünüdür. Günlük yaşam şeklimiz ve beslenme örüntümüz, bağırsağımızın mikrobiyotasının temel belirleyicisidir.

Mikrobiyotamızda bulunan sağlıklı bakteriler, ne kadar zengin ve ne kadar çeşitli ise sağlığımız o ölçüde güçlüdür diyebiliriz. Sağlıklı vücut için sağlıklı bağırsak, sağlıklı bağırsak için sağlıklı mikrobiyota olmalı. Sağlıklı mikrobiyota için de bağırsak florasını oluşturan bakterilerin faydalı bakteriler oranı yüksek olmalıdır.

Bağırsağımızdaki iyi bakterilerin işlevleri;

•Sindirime yardımcı olurlar.

• Besin elementlerinin emilimini (vücuda geçişini) kolaylaştırırlar.

• Zararlı bakterilerin yerleşmesini önler.

• Bağışıklığı güçlendirir.

• Bağırsak sağlığımızı güçlendirmek sağlıklı bakterilerin miktarını ve çeşidini artırarak sağlayabiliriz.

Bağırsağımızdaki iyi bakterileri artırmak için;

• Doğal yiyecekler yemeliyiz.

• Her renk ve çeşitte sebze ve meyveyi mevsiminde yemeliyiz.

• Düzenli olarak; probiyotik yiyecek ve içecekler tüketmeliyiz.

• Prebiyotikli yiyecekler tüketmeliyiz.

• Yağ oranı ve basit karbonhidrat oranı yüksek besinlerden kaçınmalıyız.

• Katkı maddesi içeren işlenmiş besinlerden kaçınmalıyız.

• Temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmeli ancak aşırı yoğun ve güçlü deterjanları çok ve sık kullanmalıyız.

• Kontrolsüz ve sürekli antibiyotik ve ilaç kullanmaktan kaçınmalıyız.

• Vitamin ve mineral tabletleri kullanmak, bağırsak floramızı bozar.

• Vitamin ve mineralleri yiyeceklerden sağlamalıyız.

• Hareketli yaşamalı, ancak çok yoğun ve agresif spor yapmaktan da kaçınmalıyız.

• Tek yönlü protein diyetlerinden kaçınmalıyız.

• Düzenli yaşam saatimiz olmalı.

• Şehir hayatındaki aşırı hijyenik yaşam sağlıklı bakteri miktarımızı büyük ölçüde azaltıyor. Doğaya çıkmalı, piknik ve geziler düzenlemeliyiz.

Bağırsak sağlığı

Mikrobiyota, bağırsaklarımız vücudumuzun dışa açılan penceresidir. Bağırsak sağlığımız vücut sağlığımız üzerinde önemli ölçüde etkilidir. Yiyeceklerin içinde bulunan bütün besin elementleri ince bağırsağımızdan emilerek vücudumuza alınır. Gene aynı şekilde zararlı bakteriler ve toksinler gibi sağlığımızı tehdit eden maddelerin de vücudumuzdan atılması bağırsaklarımız ile olur.