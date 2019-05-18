Mezuniyet töreninde kusursuz olmanın yolları

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Bahar mevsiminde en çok konuşulan konu mezuniyet hazırlıkları... Size yardımcı olması için hazırladığım yazıda sezonun trendlerini ve ipuçlarını yazdım...

Mezuniyet hayatımızın en unutulmaz günlerinden biri olacağı için doğru karar vermek önemli. Yaşınıza uygun, enerjik, zarif ve gidilecek mekânın ruhuna göre doğru kıyafet ve elbise tercihi yapmalısınız. Gecenin başında herkesi etkilemenin yanı sıra, uzun saatler dans edileceğini de göz ardı etmemek lazım. Zaten en zoru da hepsini başarılı bir şekilde ortaya koymak, değil mi dediğinizi duyar gibiyim…

TREND MODELLER

Sade fakat elbise üzerinde hareket isteyenler göğüs kısmı drapeli (kumaşın katlanarak hareketlendirilmesi) modelleri rahatlıkla tercih edebilirler.

Tül ve tüylü elbiseler hem romantik hem de duru bir feminenlik isteyenler için çok ideal.

Gecenin başında güçlü ve etkili bir görsellik yakalamak isteyenler için portatif tasarımlı pelerin veya belden bağlamalı kuyruk kullanılabilinir.

Cesur ve fit kızlar tercihinizi derin sırt dekoltelerinde yana yaparsanız trend takibini iyi yaptığınızı ortaya koyarsınız.

İki parçalı kombinleri de rahatlıkla seçebilirsiniz.

Maxi yeni uzun elbiselerde derin bacak dekoltesine, belde kemer kullanımını çok ama çok yakıştırıyorum.

Bacak boyunuza güveniyorsanız mini vücudu saran veya eteği hareketli elbise modellerine dair bu sezon oldukça fazla alternatif var.

RENK VE DESENLER

Neon renkler sezonda oldukça baskın özellikle pembe, sarı, turuncu ve yeşil ilk sıralarda fakat pastel tonları da sadelik tercih edenler için vazgeçilmez yerini koruyor.

Yaşından daha olgun görünmeyi seven kızlar için hayvan desenleri dikkat çekici ve seksapalitesi yüksek bir tavır sergileyecektir.

Satenin cazibesi bu yılda yine çok trend.

Pano desen yani büyük figürlerde ise çiçek desenleri oldukça iç açıcı bir şekilde karşımızda. İnce ve uzun boylular iç ideal olan pano deseni rahatlıkla tercih edebilir fakat minyon ve balıketli kızlar için küçük desenler kullanılmalı.

AKSESUAR VE AYAKKABI

Omuzdan asılan zincirli kutu çantalar ya da damla modeller veya clutch gibi el çantaları ilk tercihiz olmalı.

Joker model Stiletto ayakkabınızı tek renk giyinme modasından dolayı elbisenizin renginde tercih edebilirsiniz.

Konforlu adımlar atmayı ve dans etmeyi sevenler ise daha kalın topuklu ve bilekten bağcıklı açık modelleri seçebilirler.

Sade bir elbise seçenler renkli takılar ile stillerine hareket katabilirler. Desenli ve gösterişli modellerden yana seçim yapanlar ise daha sade takılar ile ilerleyebilirler.