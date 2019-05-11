MET Gala 2019 kostüm tasarımları
ÜMİT TEMURÇİN
umittemurcin@gmail.com
Tüm dünyada bu hafta en çok konuşulan organizasyon hiç şüphesiz MET Gala oldu. Ünlülerin belki de ev ödevlerine en sıkı çalıştığı ve sağlam puan almak için büyük şov yaptığı gecede gelin hep birlikte kim neler giymiş ve benim en favori isimlerim kimler onlara göz atalım…
1948 yılından bu yana Amerika’nın New York şehrinde düzenlenen ve asıl amacı Metropolitan Modern Sanat Müzesi’ne bağış toplamak olan Met Gala’nın bu yılki teması ‘Camp notes on Fashion’ kısaca ‘Abartı’ konseptiyle moda dünyasının en çok konuşulan organizasyonu olmayı başardı. Her sektörden ünlü isimlerin belki de katılmaktan en çok keyif aldığı bir organizasyon olan MET Gala, bu yıl da yapılan kırmızı halı şovlarıyla yine bir numaralı gündem olmayı başardı. Her sene mayıs ayının ilk pazartesi akşamı gerçekleştirilen ve kostüm enstitüsü olarak anılan etkinliğe ilgi yine çok büyüktü.
Metropolitan müzesi; tarih, sanat ve moda başlıklarını yıllar içinde harmanladıkları konseptlerle modanın Oscar gecesi haline getirdiler. Milyonlarca dolar bağışın toplandığı gecede, belirlenen tema dâhilinde kostümler sergileniyor. Vogue her yıl olduğu gibi büyük katkılar sağlamakta ve yıllardır değişmeyen sponsor olarak büyük bir sosyal sorumluluğa imza atmakta.
Ülkemizde de Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı dâhilinde son altı yıldır kostüm tasarım yarışması düzenliyoruz ve en büyük inançlarımdan biri de bizim genç yeteneklerimizin bir gün bu organizasyonda ünlü isimleri giydireceğidir. Bu anlamla gelecek yıllarda tasarımcılarımızı, yıldız isimlerle buluşturmak adına elimden gelen çalışmaları yapacağıma buradan sizlere duyurmak istedim.
FAVORİLERİM
En etkileyici show: Lady Gaga
En rüküş: Serena Williams
En sofistike: Bella Hadid
En seksi: Emily Rtajkowski
En kreatif: Billy Porter
En kötü: Katy Perry
En sempatik: Zendaya
En dikkat çeken erkek: Jared Leto
En şık: Kendall Jenner
En hazırlıklı: Cardi B
En müzikal: Celine Dion
En sanatsal: Janelle Monaes
En korkutucu: Cara Delevingne
En ıslak: Kim Kardashian