MET Gala 2019 kostüm tasarımları

Tüm dünyada bu hafta en çok konuşulan organizasyon hiç şüphesiz MET Gala oldu. Ünlülerin belki de ev ödevlerine en sıkı çalıştığı ve sağlam puan almak için büyük şov yaptığı gecede gelin hep birlikte kim neler giymiş ve benim en favori isimlerim kimler onlara göz atalım

1948 yılından bu yana Amerika’nın New York şehrinde düzenlenen ve asıl amacı Metropolitan Modern Sanat Müzesi’ne bağış toplamak olan Met Gala’nın bu yılki teması ‘Camp notes on Fashion’ kısaca ‘Abartı’ konseptiyle moda dünyasının en çok konuşulan organizasyonu olmayı başardı. Her sektörden ünlü isimlerin belki de katılmaktan en çok keyif aldığı bir organizasyon olan MET Gala, bu yıl da yapılan kırmızı halı şovlarıyla yine bir numaralı gündem olmayı başardı. Her sene mayıs ayının ilk pazartesi akşamı gerçekleştirilen ve kostüm enstitüsü olarak anılan etkinliğe ilgi yine çok büyüktü.

Metropolitan müzesi; tarih, sanat ve moda başlıklarını yıllar içinde harmanladıkları konseptlerle modanın Oscar gecesi haline getirdiler. Milyonlarca dolar bağışın toplandığı gecede, belirlenen tema dâhilinde kostümler sergileniyor. Vogue her yıl olduğu gibi büyük katkılar sağlamakta ve yıllardır değişmeyen sponsor olarak büyük bir sosyal sorumluluğa imza atmakta.

Ülkemizde de Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı dâhilinde son altı yıldır kostüm tasarım yarışması düzenliyoruz ve en büyük inançlarımdan biri de bizim genç yeteneklerimizin bir gün bu organizasyonda ünlü isimleri giydireceğidir. Bu anlamla gelecek yıllarda tasarımcılarımızı, yıldız isimlerle buluşturmak adına elimden gelen çalışmaları yapacağıma buradan sizlere duyurmak istedim.

FAVORİLERİM

En etkileyici show: Lady Gaga

En rüküş: Serena Williams

En sofistike: Bella Hadid

En seksi: Emily Rtajkowski

En kreatif: Billy Porter

En kötü: Katy Perry

En sempatik: Zendaya

En dikkat çeken erkek: Jared Leto

En şık: Kendall Jenner

En hazırlıklı: Cardi B

En müzikal: Celine Dion

En sanatsal: Janelle Monaes

En korkutucu: Cara Delevingne

En ıslak: Kim Kardashian