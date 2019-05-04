Mehmet Korkmaz Dubai Fashion Week'te

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Dubai, kişiye özel tasarım alanında büyümemize ciddi katkı sağlayacak. Bu kapsamda ünlü modacı Mehmet Korkmaz Dubai’de düzenlenen Arab Fashion Week’te koleksiyonunu sergiledi...

Türk moda tasarımcılarımız her geçen gün ülke sınırlarını aşan yeni ve başarılı projeler ile karşımıza çıkıyor. Özellikle Orta Asya ve Orta doğu ülkelerinde yükselişte olan moda tasarımcılarımızın hiç şüphesiz en büyük ve gizli destekçisi o ülkelerde yayınlanan Türk dizilerine olan hayranlık ve tabi ki tasarımcılarımızın güçlü alt yapısı ve globalleşme istekleri...

KİŞİYE ÖZEL TASARIM YÜKSELİŞTE

Lüks tüketimin önde gelen şehirlerinden biri olan Dubai, her sektörü olduğu gibi moda sektörünü de heyecanlandıran merkezlerden biri oldu. Özellikle bizim için Haute Couture (Kişiye özel tasarım) alanında büyümemize ciddi katkı sağlayacak önemli bir lokasyon. Daha önce Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’da da yer almış olan Mehmet Korkmaz bu defa da Dubai’de düzenlenen Arab Fashion Week’te koleksiyonunu sergiledi. Dünyanın önde gelen moda organizasyonlarından biri olan etkinlikte, Türk Haute Couture modasının yeni ve başarılı isimlerinden olan Korkmaz’ın Resort 20 sezonuna ait tasarımları büyük beğeni topladı.

Dubai’de düzenlenen Arab Fashion Week’te organizasyonun ilk akşamında davetlilerle buluşan koleksiyondaki parçalar, göz alıcı renkleri ve ince işçilikleriyle ziyaretçilerin dikkatlerini üzerinde topladı. Trendleri tasarımlarına yansıtmak yerine kendi trendlerini yaratmayı tercih eden Korkmaz’ın koleksiyonunda beyazın asaletini ve motiflerin sadeliğini taşıyan “ready couture” tasarımlar, davetlilerden tam not aldı. Mehmet Korkmaz’ın her koleksiyonunda olduğu gibi hassas el işçiliğinin en üst düzeyde olduğu tasarımlar, Resort 20 sezonuna ait koleksiyonlarda da yine hoş, sakin, huzurlu bir ruh halini kendi dünyasında yaşattı. Özel kalıplarla çalışılan elbiseler, tulumlar ve A kesim kloş etekler, koleksiyonda favorilerim arasındaydı.

TÜL ÜSTÜNE İŞLEMELİ SAÇ

Detaylarda ise tüyler, payetler ve dalga dalga yayılan kadınsı ihtişam, ışıldayan kristal taşlar ruhları aydınlattı.. Bunun yanı sıra Mehmet Korkmaz’ın özel olarak ürettiği, alışılmışın dışındaki şantuk kumaşlar tasarımcının koleksiyonun temelinde özel bir imza olarak yerini aldı. Ayrıca ipek şifon, ziberlin, double drop krep gibi kumaşlar tasarımlara ikonik bir hava katmış. Fakat şüphesiz koleksiyonun en hayranlık uyandıran ayrıntılarından biri; aksesuarlar... Tüy ve kumaş üzerine el ile işlenen taçlar, son zamanların en popüler aksesuarı ve kendi yorumu ile hazırlanan taçlar modanın güçlü ruhuna bir saygı duruşu niteliği taşımış.