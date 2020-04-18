Mehmet Ali Bey Palanga'sı ağaç dikiminde rekora koşuyor

Erzincan’ın önemli protein bazlı üretim tesislerinden birisi haline gelen Mehmet Ali Bey Palangası, her yıl düzenli gerçekleştirdiği ağaç dikme programı sonucunda Birleşmiş Milletler’in küresel ısınma çevresel felaketine karşı başlatmış olduğu “Trilyon Ağaç Kampanyası”na proje ortağı olarak kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı küresel ısınma ve hava kirliliğine karşı 2006 yılında Milyar Ağaç Kampanyası adı altında dünya çapında bir ağaç dikme kampanyası başlattı. 2011 yılında kampanyanın hedefi Trilyon Ağaç Kampanyası adı altında tekrar yenilendi. Bu yeni kampanya doğrultusunda dünyanın çeşitli ülkelerinde ikinci bir fidan dikme kampanyası başlatıldı. Kampanyanın amacı ağaç dikimini sürdürülebilir hale getirerek dünya ormanlarını arttırabilmek, bu yolla başta küresel ısınma ve bunun neden olduğu çevre felaketlerini önleyebilmek. Ormanlar başta karbondioksit olmak üzere çevreye zararlı karbonu toprak altına depolayarak yer altında karbonla beslenen mikroorganizmaları da besliyor. Bu organizmalar çürüme ve yeni toprak oluşturuyor. Dolayısıyla ormanlar sadece havayı temizlemekle kalmıyor taze toprak da üretiyor.

DOĞU ANADOLU’DA VE TÜRKİYE’DE İLKLERİN UYGULAYAN İŞLETME

Palanga Türkiye’ye tam açık hayvancılık uygulamasını getiren ilk işletme. Türkiye’nin diğer işletmelerinde büyükbaş hayvanlar ya tam kapalı tesislerde ya da yarı açık tesislerde yetiştiriliyor. Bu tesislerde bir ineğe tanınan dolaşma alanı Avrupa Birliği standartları uygulansa dahi en fazla 12 metrekare. Bu uygulama hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı için mahsurlu olmasının yanında, çevre için de çok sağlıksız. Bu tür işletmelerde endüstriyel koşullarda üretilen hayvanlar daha fazla karbondioksit üreterek en az motorlu taşıtlar kadar atmosfere bu gazı salımlıyor. Küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu dar alanlarda yüksek sayıda beslenen büyükbaş hayvanlar. Palanga Türkiye’de ilk defa tam açık besiciliği uygulamaya başladı. Hayvanlar kara kış koşulları dahil 365 gün ve 24 saat serbest dolaşıyor. Palanga’nın sisteminde her bir hayvana 4500 metrekare gibi çok geniş gezinti alanı tanınıyor.

TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI YÜKSELDİ, HEDEF DÜNYA BİRİNCİSİ OLMAK!



Mehmet Ali Bey Palangası sadece 2019 yılı içerisinde 50.400 adet ağaç ve çalı fidanı dikerek, Birleşmiş Milletler kampanyası dahilinde tek başına Türkiye’yi dünyada 15. sıradan 9. sıraya yükseltti. Aynı program dâhilinde Palanga 2019 yılı içerisinde dünyada en fazla ağaç fidanı diken şirketler arasında şimdiye kadar toplam 84.640 fidan dikerek şirketler arasında dünya 3.’sü oldu. Şirketin sahibi Kutluğ Ataman, yöneticisi Doğan Canbaba ve ekibinin ilerleyen yıllardaki hedefi dünya birincisi olmak. Erzincan ovasında yer alan Mehmet Ali Bey Palangası kurulma aşamasından beri ciddi bir ağaçlandırma faaliyetine başladı. Öncelikli olarak bölgeye ait söğüt, yalancı akasya, dağ kavağı, dut, kara ağaç gibi orman ağaçları dikilmekle beraber, kuş hayatı için önem arz eden alıç ve iğde gibi çalılar da çoğaltılarak hem palanga çevresine hem de palanganın özel otlaklarına her yıl düzenli bir şekilde dikilmeye başlandı. Palanga 2019 yılında en büyük hamlesini Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle beraber çalışarak yaptı. 2020 yılında kendi fidelerini üretme sürecini başlatarak ilerleyen yıllarda çevresini de giderek artan bir daire şeklinde ağaçlandırma politikasını sürdürecek.

VİTİKÜLTÜR DOĞU ANADOLU’DA

Palanga’da hayvanlar sadece doğal otla değil aynı zamanda ağaçlardan da besleniyor. Özellikle söğüt, dut, kavak ve yalancı akasya yaprakları hayvanlara ihtiyaçları olan besini dengeli şekilde tedarik etmiş oluyor. Bu ağaçların hayvanlar üzerinde aynı zamanda parazit düşürücü, ağrı kesici gibi etkileri de var. Hayvanları sadece mera otlarıyla sınırlamadan ağaç yapraklarıyla da besleme yöntemine vitikültür deniliyor. Orman ağaçları böcek yiyen kuşları da çektiğinden yaz aylarında hayvanlarda birçok hastalığa neden olan böcek nüfusunda da büyük düşüş görülüyor. Mehmet Ali Bey Palangası vitikültürü Doğu Anadolu’ya getiren ilk çiftlik. Vitikültür yöntemiyle beslenen hayvanlar tesis hayvanlarına göre daha az karbondioksit üretiyor. Kutluğ Ataman felsefelerinin sayıca daha fazla hayvan yetiştirmek değil, “sağlıklı toprak eşittir sağlıklı hayvan eşittir sağlıklı insan” olduğunu belirtiyor. “Hem daha az miktarda hem de var olandan çok daha sağlıklı kırmızı et tüketmeliyiz. Biz beslenirken doğal dengeyi bozarsak fatura gene insana çıkar. Bu riski göz ardı etmemeliyiz” diye de ekliyor.