Medeniyetlerin kesişme noktası: Kütahya

Yaklaşık 7 bin yıllık tarihiyle içinde Hitit, Frig, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Germiyanoğlu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kütahya, tarih-kültür ve doğal güzellik şehridir. Ayrıca Kütahya, şu anda bile işletilen zengin maden rezerviyle tarihin her devresinde cazibe merkezi olmuş ve bu sebeple geniş ticaret yollarının geçtiği kesişme noktası haline gelmiştir. Bunun dışında Kütahya, Germiyanoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmış, Osmanlı bu topraklar üzerinde kurulmuştur. Cumhuriyetimizin en büyük zaferinin kazanıldığı yer olarak da zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Eski kaynaklara göre Kütahya’nın antik dönemdeki adı ‘Kotiaeion’dan geliyor. Ünlü Antik Çağ Coğrafyacısı Strabon bu adın, ‘Kotys’in Kenti’ anlamına geldiğini belirtiyor. Kütahya Müzesi’nde bulunan bir sikkede bu ad ‘Koti’ olarak geçiyor. Kütahya adı, eskisine benzetilerek Türkler tarafından kullanılageliyor.

KAPLICALAR DİYARI



Bilinen ilk adı Kotiaeion olan Kütahya, Antik Yunan hayvan masalcısı Ezop’un memleketi ve aynı zamanda Evliya Çelebi’nin doğum yeridir. Kütahya’yı gezmek isterseniz gezilecek yerleri kısaca geçelim. Kütahya kaplıcalar diyarıdır. Hem şifa bulmak hem de keyif yapmak için Eynal Kaplıcaları, Yoncalı Kaplıcaları, Ilıca Harlek Kaplıcaları, Dereli Kaplıcaları, Simav Çitgöl Kaplıcaları, Murat Dağı Kaplıcaları’nı değerlendirebilirsiniz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kütahya’da oldukça fazla tarihi mekan bulunuyor. Kütahya Kalesi, Saat Kulesi, Zafertepe Anıtı, Dumlupınar Şehitliği ve Tarihi Kütahya Evleri’ni mutlaka gezi listenize eklemeniz gerek.

CAMİ, ANIT VE MÜZELER...



Kütahya’da gezebileceğiniz oldukça fazla tarihi cami de bulunuyor. Çinili Camii, Ulu Camii, İshak Fakih Camii, Kurşunlu Camii gibi camileri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Mevlevi kültürünün en önemli merkezlerinden olan Dönenler Mevlevihanesi’ni de gezi ilstenize ekleyebilirsiniz. Bunların dışında Çini Müzesi ve Arkeoloji Müzesi de Kütahya hakkında daha çok bilgileneceğiniz merkezlerden. Frig Vadisi, Domaniç Ormanları, Porsuk Barajı, Hıdırlık, Gölcük Yaylası, Kaşalıç ve Vakıfçamlığı Tabiat Koruma Alanı Kütahya’da gezmekten zevk alacağınız doğal güzelliklerden. Zafertepe Anıtı (Zafer Abidesi), Aizanoi Antik Kenti, Dumlupınar Şehitliği, Mızık Çam Tabiat Anıtı, Macar Evi Müzesi, Çiniciler Çarşısı, Yeniköy Peri Bacaları’nı da görmenizi tavsiye ederiz.

YEMEKLERİYLE ÜNLÜ



Medeniyetlerin kesişme noktası Kütahya’da yemek kültürü de oldukça gelişmiştir. Şehrin birçok yerinde sayacağımız yemekleri bulabileceğiniz lokantalar bulunuyor. (Her ne kadar bu dönemde kapalı olsalar da) Çok çeşitli ve lezzetli Kütahya yemeklerini sıralarsak Cimcik, Tirit, Dövmeç, Güveç, Sini mantısı, Ispanaklı Şibit, Dolamber Böreği, Haşhaşlı lokum, Tosunum, Gökçümen Hamursuzu, Sıkıcık Çorbası, Kızılcık Tarhanası, Küp Kebabı, Sütlü İncir tatlısı, Yufka Tatlısı, Ilıbada Dolması, Kütahya Köftesi, Ağzı Açık, Dondurmalı Kabak Tatlısı. Bu Kütahya lezzetlerini şehri gezdiğiniz süre içinde özel restoranlarda bulabilirsiniz.

NASIL GİDEBİLİRİZ?



İstanbul- Kütahya arası 350 kilometredir. Bursa üzerinden veya Sakarya üzerinden kara yoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Ankara-Kütahya arası 320 kilometre, Kütahya- Bursa arası ise 180 kilometredir. Bu tarihlerde bir hafta sonu Kütahya gezisi size iyi gelebilir. Yemekleriyle, doğal ve tarihi güzellikleriyle Kütahya’da güzel ve keyifli bir hafta sonu sizi bekliyor.