Mary Jane adlı müzik grubu: Başarıya doyumsuz bir şekilde ilerliyoruz

Seslendirdikleri ve çaldıkları hem kendi şarkıları hem de cover çalışmalarıyla son zamanların adından söz ettiren müzik grubu Mary Jane ile Akşam Cumartesi için bir araya geldik ve çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Grup üyeleri Arda, Ömer, Begüm ve Mertcan ile sohbetimize geçmeden önce onları daha yakından tanıyalım: “Öncelikle biz Mary Jane. 5 senedir birlikte çalışıyoruz. Vokalde Begüm Yiğit, gitarda ben Arda Atılgan, davulda Ömer Yiğit Ünal ve bas gitarda Mertcan Doğu yer alıyor. Kendimize ait bir tarz oluşturduk, bu çizgide cover ve albüm çalışmalarımızı dinleyicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Hepimiz işimize tutkuyla bağlıyız ve ciddi seviyede işkoliğiz. Genel olarak solistimiz Begüm hakkında bilinen yanlış bilgi ise şu: Onun adını Mary Jane zannediyorlar. ‘Mary Hanım’ diye seslenenler de oluyor bazen. Ama Mary Jane grubumuzun ismi ve bir sebebi yok. 20 sene önce Ardalar üniversitedeyken kulağa hoş geldiği için, bulmuşlar bu ismi.”

Eğitiminiz müzik alanında mı?

Ömer: Hayır. Akademik eğitimlerimizi başka alanlarda aldık ama müzik alanında kendimizi sürekli eğitiyor ve geliştiriyoruz.

BUNU BİR İŞ OLARAK GÖRMÜYORUZ

Müzik sizin için mesleki ve teknik anlamlarının dışında ne anlam ifade ediyor?

Arda: Müzik tabii ki hepimizin mesleği ama hepimiz o kadar aşığız ki bu işe hiçbirimiz bunu bir iş olarak görmüyoruz. “İş” kelime olarak biraz sıkıcı gelir insana. Biz bu yüzden, sevdiği işi yapabilme imkânını elde etmiş insanlar olarak müthiş şanslıyız. Disiplinli ve programlı çalışılan başka hiçbir iş bu kadar eğlenceli ve ruh doyurucu olamaz gibi geliyor. İşimize emek vermeden geçirdiğimiz tek bir gün bile yok. Dünyanın en tatlı iş yorgunluğu.

Ses yeteneğinizi ne zaman fark ettiniz?

Begüm: Şarkı söylemek kendimi bildim bileli sevdiğim bir aktivite. Ama sesimin güzel olduğunu fark edip, gelecek hayallerimi bu yöne çevirdiğim yaş, 10. Televizyonda ses yarışmasında biri, “Bir Garip Yolcuyum” söylüyordu. Onun gibi söylemeye çalıştım ve annem duyup koştu. “Ne güzel söyledin Begüm bir daha söyle!” dedi ve o gün herkese o şarkıyı söylettirdi bana. Sonra babam bir hafta içerisinde bir gitar alıp geldi, gitar ve şan hocası buldu ve ailemin de bu güzel desteğiyle bu yola girdim.

HEDEFLERİMİZ SONSUZ

Müzik alanındaki hedefiniz, kaygınız, planlarınız nedir?

Arda: Hedeflerimiz sonsuz. Gözümüz her zaman en yüksekte. Başarıya; aç ve doyumsuz bir şekilde ilerliyoruz. Tek kaygımız, yaptığımız her işin, bir önceki işimizden daha iyi olması. Planımız da parolamız da aynı; çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmak.

Cover yaptığınız parçaları neye göre seçiyorsunuz?

Mertcan: Uzun konser yolculuklarımızda alıyoruz bu kararı genelde. Herkes tek tek önerilerini dinletiyor ve oy birliğiyle bir repertuar oluşturuyoruz.

Albüm çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Ömer: “Seni Arıyorum” ve “Çiçekler Açar” olarak iki adet teklimiz mevcut. Kasım ayı içerisinde üçüncü teklimizi de paylaşacağız.

SOSYAL MEDYA BU ALAN İÇİN MÜKEMMEL BİR ARAÇ

Sosyal medya müzik alanında yapmak istedikleriniz için nasıl bir araç oldu?

Begüm: Günümüz dünyasında sosyal medya her alanda mükemmel bir araç. Daha çok insana ulaşmamızı sağladı, olumlu ya da olumsuz geri dönüşleri anında aldığımız için de kendimizi doğru yönde geliştirdik açıkçası. Dinleyicilerimizle birebir iletişim içerisindeyiz. Bu yüzden sosyal medya, birçok meslekte olduğu gibi bizim işimizde de çok önemli bir araç. Farklı kesimlere, bambaşka kitlelere ulaşıyoruz. Dünyanın diğer bir ucundan mesajlar alıyoruz. Öyle güzel mesajlar var ki, evladı yerine koyup güzel dileklerini iletenler, bizi abisi, ablası olarak gören ve sevgilerini ileten minik dostlarımız. Bu bizi inanılmaz motive ediyor.