Marvel ve DC dışında sinemaya uyarlanmış çizgi roman filmleri

The Mask



Jim Carrey ile efsaneleşen The Mask de bir çizgi roman uyarlaması… Aynı zamanda animasyon serisi olarak da yayımlanan yapım, hâlâ Jim Carrey’nin en sevilen işlerinden biri…

Judge Dredd

2000 AD çizgi romanlarındaki, Judge Dredd isimli karakterin maceralarını uyarlayan film, Sylvester Stallone’nin en kötü filmlerinden biri olarak kabul edilse de, meraklısı için görülmeye değer bir yapım.

The Crow

Daha çok Brandon Lee’nin talihsiz ölümüyle hatırlanan film, gotik atmosferi ve müzikleriyle çizgi roman uyarlamalarının en sevilenlerinden…

Spawn

Todd MacFarlane’in yarattığı Spawn, o dönemin gerisinde kalan efektlerine rağmen Mark A.Z. Dippé tarafından romanına sadık kalınarak uyarlandı.

Sin City

Robert Rodriguez ve Frank Miller’ın aynı adlı çizgi romandan senaryolaştırdığı ve film noir stiliyle enfes bir işe dönüşen Sin City, Bruce Willis ve Benicio Del Toro’lu kadrosuyla da öne çıkan yapımlardan biri.

Kick Ass

Mark Millar ve John Romita, Jr’ın yazdığı Kick Ass, çizgi romanda daha sert bir yapıya sahip ama mizah dozuyla sevilen uyarlamalardan biri oldu.

Teenage Mutant Ninja Turtles

Kevin Eastman ve Peter Laird tarafından yaratılan ve TV serileriyle 90’lı yıllarda büyük bir popülarite yakalayan serinin bu filmi, hâlâ sevenleri tarafından değer görmeye devam ediyor.