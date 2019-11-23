Maradona Merve'yi görecek

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“Göster bir reaksiyon/ Bize olsun aksiyon/ Biraz mola veririz/ Yükselince tansiyon/ Bu yapılır mı bana/ İki deli yan yana/ Hastayım çalımına/ Sanırsın Maradona/ Buraların en iyisi var ya en iyisi/ Sensin buraların harbi en iyisi”

Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz’ın yer aldığı Vizontele filmindeki meşhur sahnelerden biriydi. Beldeye TRT tarafından gönderilen televizyonu ilk kez gören sakinler şaşkındı. Altan Erkekli, beyaz camı tarif ederken ‘Zeki Müren’i burada göreceğiz’ diyordu, Cem yılmaz’da arkadan bağırarak ‘Peki Zeki Müren’de bizi görecek mi’ diye soruyordu o sahnede. İşte bunun bir benzerini gerçekleştirdi Merve Holefter. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümü mezunu Merve Holefter, içindeki müzik ve futbol tutkusunu Maradona adlı şarkısıyla bir araya getirdi. Trabzon’da dünyaya gelen ve adeta futbolla birlikte büyüyen, lise döneminde kız futbol takımında oynayan Merve Holefter çocukluğunda başlayan müzik aşkını futbolla nasıl harmanladığını anlattı.

Soyisminizin anlamı nedir pek alışık olduğumuz bir soyismi değil zira?

Holefter, Trabzon Arsin İlçesi’ndeki köyümün adı. Holefter de horon oynanan büyük alan anlamına geliyor.

Müzik yeteneğinizi ne zaman fark ettiniz?

Kendimi bildim bileli aslında müzik yapıyorum. Bunu babamın benim sesimi kaydettiği eski kasetlerden yıllar sonra keşfettim. Lisede hayalim Eurovision’a katılmaktı. Konservatuvarı bitirdikten sonra bir sürü şarkım vardı bir iki tane şarkı verdim, sonra dedim ki; ‘İnsanlar bilindik isimlerden şarkı alıyor. Ben kendim bir şeyler yapmalıyım.’ Sonrasında ‘Yusuf İle Züleyha’ adlı albümü çıkardım. Daha sonra tarzımı değiştirmem gerektiğini fark ettim. ‘Maya’yı elektronik olarak çakardım. Maya daha çok sevildi.

Yeni çalışmanız var mı?

Bir single geliyor şimdi ismi ‘Maradona’, aslında Maradona’ya yazılmamış bir şarkı ama orada Maradona lafını kullanmak durumunda kaldık ve o sözden şarkının nakaratı çıktı. Baktık nakarat çok güzel oldu ‘Bu şarkıyı Maradona’ya hediye edeyim dedim. Çocukluğumun futbol kahramanıydı Maradona.

Maradona’nın haberi var mı?

Maradona’nın bundan haberi yok ama olacak. Hastaymış, ismine başka bir ülkede şarkı yapılmasının ona moral olacağını düşünüyorum. Benim arzu ve isteğim bunun maç başlamadan önce tribünlerde çalınması. Ben her zaman futbola çok yakın bir insandım. Lisede kız futbol takımında oynadım. Babamla anlaşabildiğim tek konu futboldu ve babamla en büyük tutkum yan yana Trabzonspor’un maçlarını izlemekti. Çocukken kurduğumu bir hayalimdi bu sporla müziğin iç içe olması beni aşırı etkiliyor.