Malazgirt Zaferi'nin 949. yılı kutlamaları başladı! Haydar Ali Yıldız: Amacımız gençlere tarih şuurunu aşılamak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve katılımıyla bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi Kutlamaları bugün başlıyor. Malazgirt ve Ahlat’ta eş zamanlı düzenlenecek etkinlikler, 26 Ağustos’a kadar sürecek. Okçular Vakfı tarafından hazırlanan ve salgın şartları gözetilerek düzenlenen programa sınırlı sayıda katılım olacak. Milletlerin hayatlarında önemli zamanlar ve mekânlar olduğunu ve bunların unutulmaması gerektiğini belirten Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 26 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt Meydanı’nda halka sesleneceğini ve dünyaya birlik mesajı vereceğini aktardı.

TARİHİ UNUTURSAK GELECEKTE VAR OLAMAYIZ

Anadolu’nun ve İstanbul’un fethinin asla unutulmaması gerektiğini ve görkemli etkinliklerle kutlanması için gayret gösterdiklerini belirten Yıldız amaçlarının gençlere vatan, bayrak şuuru aşılamak olduğunu dile getiriyor. “Bu toprakların nasıl vatan olduğunu, niçin vazgeçilmez olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz gençlere ne kin tut ne de unut diyoruz. Aliya İzzetbegoviç, ‘Medeni olan milletler ile medeni olmayan milletleri birbirinden ayıran en önemli özellik tarihi günlere verdiği önemle anlaşılır’ der. Malazgirt’i unutursak gelecekte kendimize yer bulamayız. Vatan şuurumuzu kaybedersek dünyadaki varlığımızdan kimsenin haberi olmaz. Gençler; Malazgirt’i, İstanbul’u, Çanakkale’yi bilsinler ondan sonra yerli ve milli sanayi teknolojisini hayata geçirsinler, inovasyon, yazılım, kodlama, yapay zeka öğrensinler… Ama bunları yaparken tarih şuuruyla hareket etsinler.” şeklinde konuşan Yıldız, bu yıl Malazgirt Zaferi kutlamalarının basın toplantısını Söğüt’te yapmalarının bir sebebi olduğunu aktarıyor.

BİN YILLIK HİKÂYE DEVAM DİYOR

Bu sene basın toplantısını Ertuğrul Gazi huzurunda Söğüt’te geçen sene ise yavru vatan Kıbrıs’ta yaptıklarını dile getiren Yıldız sözlerine şöyle devam ediyor: “Geçen yıl Kıbrıs’tan 160 gencimiz ile Malazgirt ve Ahlat’a gittik. Onlara tarihlerini gösterdik. Bu yıl Ertuğrul Gazi huzurundaydık çünkü vatan anlayışını hakim kılmak istiyoruz. Kıbrıs’ın fethi 1571, Anadolu’nun fethi 1071 bunlar birbirinden bağımsız değil. Burada anlaşılması gereken medeniyet bilinci, tarih şuuru. Öyle bir dönemdeyiz ki Akdeniz’in egemenliği tekrar konuşuluyor, çevremizde devam eden savaşlar var. ABD Başkan Adayı Joe Biden’in yaptığı açıklamalar… Bundan bin yıl önce de Anadolu’dan Türkleri atmak isteyenler aynı açıklamayı yapmıştı. Malazgirt ile Anadolu vatan oluyor. İslam’ın savunması da buradan başlıyor. Ve Bizans sonunun geldiğini anlıyor. Çünkü İstanbul’un fethi Anadolu’nun fethi ile mümkün olabilirdi. Buna kıyametin başlangıcı diyorlar. Romen Diyojen farklı ülkelere elçiler yollayarak Türkleri Anadolu’dan atmak istiyor. Hatta içeriden de birilerini devreye sokuyor. O bin yıllık hikâye bugün de devam ediyor. Bazı emperyalist ülkeler kendi sömürü düzenleri için Türkiye’yi Anadolu’dan çıkarmak istiyor. Bölgede güçlü olmayan bir Türkiye istiyorlar. Yerli ve milli olan her şeye karşılar. Bugün Erdoğan’lı Türkiye güçlü bir Türkiye… Bunun farkındalar. Bu yüzden Erdoğansız bir Türkiye istiyorlar.”

MEDENİYET YÜRÜYÜŞÜ SÜRMELİ

Malazgirt ruhunun bugün devam ettiğini ve 26 Ağustos’ta bu iradeyi tüm dünyaya duyuracaklarını aktaran Yıldız, “1071’de Sultan Alparslan, ‘Size bir vatan bırakıyorum, ebediyen sizin olacak’ diyor. Aradan 900 yıl geçiyor vatan işgal edilmek isteniyor Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı başlatıyor. Ve diyor ki ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.’ Yine aynı vatan bir gece hain bir terör örgütü tarafından ele geçirilmek isteniyor, ezanlar susturulmak isteniyor. Bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Ölümüne ölümüne’ diyerek halkı sokaklara çağırıyor. Vatanın işgaline izin vermeyeceklerini her türlü siyasi ve ekonomik operasyonlara karşı savaşacaklarını söylüyor. Bin yıl önceki Malazgirt ruhunun bugün hâlâ var olduğunu gösteriyoruz.” diyor ve ekliyor; “Bin yıl önce Türkler, Kürtler, Çerkezler, Romanlar herkes bir arada idi ve bize Anadolu’yu vatan yaptılar. Fetih gerçekleştirdiler. Bu fetihten sonra da bu toprağın çocukları bir yolculuğa çıktı. Biz buna kutlu medeniyet yürüyüşü diyoruz. Bu yürüyüşü devam ettirmek istiyoruz. Ne olursa olsun biz bu medeniyet şuurunu, bilincini gençlere aşılamak istiyoruz.”

Ağustos’un zafer ayı olduğunu ve bizi bölmek isteyenlere karşı en net cevabın “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Devlet, Tek Devlet” olduğunu belirten Yıldız, “30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşıyor. Bu tarihler birbirinden bağımsız değil. Geçmişteki zaferlerimizi gururla anacağız.” diyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ AÇILIYOR



Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 Ağustos’ta Ahlat’a geleceğini ve burada bulunan bin yıllık Selçuklu Kabristanlığını ziyaret edeceğini belirten Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin de açılışının yapılacağını vurguladı. “Cumhurbaşkanının katılımıyla etkinlik alanında özel gösteriler olacak. Daha sonra Ahlat’ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışı yapılacak. Ahlat, birçok devlete başkentlik yapmış, stratejik bir yer. Bundan dolayı Külliye’nin burada kurulması önemli. Buraya 100, 200, 300 yıllık devletlerin başkanları gelecek ve misafir olacak. Biz onlara buradaki bin yıllık dedelerimizin kabristanını göstereceğiz. Kabristanda yatan şahideler bu toprakların bin yıldır bizim olduğunun en büyük kanıtıdır” şeklinde konuşan Yıldız, Erdoğan’ın Külliye’de gençlerle bir araya geleceğini belirtti. Yıl boyunca Külliyede gençlere yönelik farklı etkinlikler de düzenlenecek. Yıldız, bu yıl vizyona girmesi beklenen Malazgirt 1071 filminin galasının 25 Ağustos’ta yapılacağını aktarıyor.

SELÇUKLU DA BİZİZ, OSMANLI DA BİZİZ, CUMHURİYET DE!



Yıldız, gençlerin Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ettiği gibi burayı da ziyaret etmelerini istediklerini dile getiriyor. Ahlat, Malazgirt, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Edirne bunların hepsinin bir bütün olduğunu dile getiren Yıldız konuşmasına şöyle devam ediyor: “Biz bu mekânlar arasında bağ kuruyoruz. Bunlardan biri eksik olursa biz de eksik oluruz. Gençlerin burayı ziyaret ederek vatanı bize bırakanların ödedikleri bedeli hatırlamalarını istiyoruz. Bu ruhu kuşanan gençler dünyaya meydan okuyacaklar ve büyük Türkiye’yi inşa edecekler. Bu topraklar, bugün Selçuklu’nun Osmanlı’nın adaletine muhtaç. 1071 Malazgirt Zaferi, 2071 hedefiyle Selçukluyuz; 1453 İstanbul Fethi, 2053 hedefiyle Osmanlıyız; 1923 Cumhuriyet’in ilanı 2023 hedefiyle ilelebet devam edecek Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Selçuklu da biziz, Osmanlı da biziz, Cumhuriyet de biziz.”

HALUK DURSUN UNUTULMADI

Haydar Ali Yıldız, Malazgirt kutlamaları için Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı olarak salgın şartlarına uygun bir plan hazırladıklarını aktardı: “Çadırlar kuruldu. Etkinlikler; Malazgirt ve Ahlat’ta eş zamanlı olarak bugün başlayacak. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde organizasyonlar yapılacak. DSÖ’ye göre okçuluk en risksiz spor kategorisinde değerlendiriliyor. Temas olmayan bir spor. Bu da bizim için avantaj. Alanda okçuluk, atlı cirit, geleneksel spor etkinlikleri olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ahlat’ta el emeği ürünlerinin yer alacağı bir sergisi yer alacak. Birçok yarışma ve eğlence düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında bir yıl önce hayatını kaybeden Haluk Dursun hocamız ile ilgili bir paylaşımımız olacak. Yine Malazgirt şehitlerinden 15 Temmuz şehitlerine bir Kur’an okuyuşu, hatırlama olacak.”