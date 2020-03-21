Makarnaya yüklenme sağlıklı ve fit besin tüket

TAVUK SARMA



Malzemeler:

600 gr tavuk göğüs, 6 dilim cheddar peyniri, ıspanak ve biber (içini doldurmak için kullanılacak, farklı sebzelerden de yararlanabilirsiniz)

Sos için:

3 kaşık zeytinyağı, tuz, baharatlar.

Yapılışı:

Bir tabağın içinde zeytinyağı ve baharatları karıştırın. Tavuk göğsünü 1 santim civarı bir kalınlıkta yatay olarak kesin. Kesilen tavukların üzerine diğer malzemeleri koyup, sararak dürüm şekline getirin. Kürdan yardımıyla tutturulan tavuk sarmaları, zeytinyağlı baharat karışımına sürülerek fırın kabına dizin. 200 derecede 20-25 dakika pişirdikten sonra, bol proteinli tavuk sarmalarınız hazır. Afiyet olsun.

İNCİRLİ GALETTE



Malzemeler: Hamuru için: 1.5 su bardağı tam buğday unu, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı soğuk tereyağı, 6 yemek kaşığı soğuk su. İçi için: 6 adet taze incir, 1 tatlı kaşığı bal.

Yapılışı:

Kabın içerisine un ve balı alın ve karıştırın, sonra tereyağını ekleyip yoğurmadan elinizle sıkarak tereyağını yedirin. Un ve tereyağı güzelce karışınca soğuk suyu ekleyin karıştırın, hamuru yoğurmadan toparlayın. Hamuru streç filme sarıp 40 dakika buzdolabında dinlendirin. Çıkarıp iki tane fırın kağıdı arasına koyup merdane yardımıyla yuvarlak bir şekilde açın. İncirleri dilimleyip tam orta kısıma dizin boşluk kalan kenarları içe doğru katlayın, 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

BROKOLİ PİZZA

Malzemeler:

Bir baş brokoli. 2 yumurta. 1 kase light kaşar peyniri. Tuz, karabiber. Domates sos.

Yapılışı:

Haşlayıp rondodan geçirdiğiniz brokolinin suyunu sıkın. Yumurta, karabiber, tuz ve peyniri ekleyin. Karıştırın. Harcı pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye yuvarlak şekilde serin. 200 derecede 12 dakika pişirin. Tabanı fırından çıkarın üzerine domates sos sürün. Peynir, mantar, biber ve zeytinle süsleyip fırına tekrar atın. 200 derecede 10 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.

SMOOTHIE BOWL



Malzemeler:

2 tane donmuş muz, 1 avuç donmuş çilek, 2 yemek kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi.

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blenderden geçiriyoruz. Dondurma gibi katı bir kıvam oluyor. Üzerini istediğiniz meyve ve kuruyemişlerle çeşitlendirebilirsiniz.

FİT İZMİR BOMBA



Malzemeler:

Hamuru için; 1.5 sb tam buğday unu, 1/2 sb su, 2 yk zeytinyağı, 1 yk bal. Fıstık ezmesi.

Yapılışı:

Hamur malzemelerini ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurup, dolapta 1 saat bekletin. Birer tatlı kaşığı fıstık ezmesini dolapta 1 saat dondurun. Yuvarlak bezelerin içine fıstık ezmesi koyup kapatın. 200 derecede 8 dakika pişiriyoruz.

FİT PANKEK



Malzemeler:

5 yemek kaşığı tam buğday unu, 6 yemek kaşığı süt, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı kabartma tozu.

Yapılışı:

Yumurta bal ve sütü çırpıp diğer malzemeleri ekleyip karıştırıyoruz. Krep tavasında arkalı önlü pişiriyoruz. Yanında meyvelerle tüketebilirsiniz.