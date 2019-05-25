Listeleri sallayan Merve Çalkan'la 'Defter'i konuştuk: Mabel Matiz bana şans getirdi

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Merve Çalkan şarkılarını ilk kez akustik gitarıyla kaydedip paylaştığı müzik platformlarıyla duyurdu. Birçok kişi onu Sofar videosuyla tanıdı. Merve, sosyal medyanın hayatımıza kattığı filtresiz müzisyenlerden biri. Şimdi daha geniş kitlelere ulaşmaya hazırlanan Merve Çalkan, ‘şansım’ dediği Mabel Matiz’e ait ‘Defter’ adlı ilk teklisini Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı. Spotify’da ilk haftada 100 bin dinlenme oranı yakalayan şarkı şimdiden liste başı olmayı başardı. Müziğin yeni sesi Merve Çalkan ile Karaköy’de keyifli bir fotoğraf çekimi yapıp “Defter” şarkısını konuştuk.

Öncelikle 1 haftada Spotify’da 100bin dinleme oranıyla şarkı açılış yaptı. Nasıl hissediyorsun?

Çok heyecanlıyım. İlk defa Spotify’da bir şarkım yayınlanıyor. İlk defa parçamın ne kadar dinlendiğini görüyorum. Her gün kontrol etmesem de 1 haftada 100 bin dinlenmesi çok mutlu edici.

Seni biraz tanıyabilir miyiz?

Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji mezunuyum. 27 yaşındayım. Üniversite yıllarımda sırf daha rahat parça yazıp kaydedebilmek için akustik gitar aldım. Onunla birlikte Soundcloud’a şarkılarımı yüklemeye başladım. Beğenilince o gazla birkaç parça daha kaydetmeye başladım. İlk başlarda Beatles coverları yaptım. Sonra asıl dinlediğim müziğin ve yazdığım yazı dilinin edebiyatla ilgilendiğim kısmın Türkçe olması, beni Türkçe şarkılar yapmaya yönlendirdi. Çok güzel geri dönüşler almaya başladım.

Müzik yolculuğuna çıkarken hangi isimlerden beslendin?

Ses rengim Aşkın Nur Yengi ve Demet Sağıroğlu... O ikisi bana çok iyi geliyor ve kendi sesimi onlara yakın buluyorum. Çocukluğumda ilk edindiğim kaset Sertab Erener. İlk ezberlediğim şarkılar onun şarkıları.

Bu isimlerden hangisiyle çalışmak isterdin?

Yeni Türkü’yle gerçekten bir şarkı yapmak isterdim. Onların şarkı yapım süreçlerine dahil olmak isterdim.

Mabel Matiz’le nasıl yollarınız kesişti?

Mabel’le ilk kez 2015 senesinde ortak bir arkadaşımızla birlikte gittiğimiz İKSV’deki LOW konserinde tanışmıştık. Ben cesaret edemediğim için müzisyen olduğumu ondan saklamıştım. Sonra arkadaşım ona söyledi. O da günün sonunda aklında tutmuş bana parçalarımı nerden dinleyebileceğini sordu. Ben de Merve Çalkan Soundcloud adresimi verdim. Sonra ertesi gün arkadaşım onun mesajını gönderdi bana. Şarkılarımı çok beğenmiş. Sonra ne zaman şarkı yüklesem hep beni destekledi. Bir gün ümitsizliğe düştüğüm bir noktada bana “Hayır, sen çok güzel bir müzisyensin. Çok güzel bir şairsin. Yapacaksın!”dedi ve böyle buluştuk işte. En sonunda ‘Defter’ şarkısını bana verdi. “Prodüktörün artık benim, birlikte yola çıkacağız” dedi.

Defter şarkısı nasıl ortaya çıktı? İlk dinlediğin anı hatırlıyor musun?

Mabel “yazdığım bir şarkı var. Tam Aşkın Nur Yengi, tam 90’lar” dedi. Bir gün sözler üzerine buluştuğumuzda oturduk. Şarkının sözlerini ararken notlarımda daha önce kendi yazdığım yine Defter isminde bir yazı çıktı. Yine böyle aşktan korkmak, kaçmak bir dolu yazmışım… O yazdıklarımın üzerine 3 sene sonra yine Defter isminde bir şarkının bana gelmesinden ikimiz de çok etkilendik.

Senin gibi sosyal medyaya şarkı yükleyip şarkılarının profesyonel tanınırlığa ulaşmasını isteyen gençlere ne tavsiye edersin?

Kendi şarkılarını yapmak çok önemli. Bir müzisyen için enstrüman çalmak çok önemli. Bildiğimiz birçok sanatçı da zaten bu öğüdü verir. Paylaşmaktan korkmamalılar. Özgün olmalılar. Cover yapıyorlarsa da kendilerinden bir şey katmalılar. Benim için zor oldu. Mabel’le konuşma cesaretim olmasaydı çok daha zor olabilirdi. Mabel şansım oldu bunu kabul ediyorum. Sabır ve özgünlük işi diye düşünüyorum.

COVERLAR ÖZGÜN OLMALI

Seni müzikseverler ilk kez SOFAR akustik konser videolarınla tanıdı. Sosyal medya olmasaydı bugün senin için nasıl olurdu?

Çok zor olurdu. İlk konserimi verdiğimde SOFAR yoktu. Bütün tanıdıklarımı topladım ve konser verdim. Ben direkt o dünyaya doğdum sosyal medya olmasaydı nasıl olurdu hiç bilmiyorum. Herhalde bir sürü yerde konser vermeye çalışırdım. Çok üzülüp hırpalanabilirdim. Sosyal medya insanlara kolay ulaşabilmemi ve kendi dilimde ulaşabilmemi kolaylaştırdı. Beni ben olarak sundum işte.

Sony’le bir araya geldiniz. Sony’nin nasıl bir yeri var senin için?

İlk edindiğim kasetlerin arkasında yazan müzik şirketi olarak bildiğim Sony Müzik oldu. Kaç kişi Google’da araştırır albümlerin müzik şirketini… Son zamanlarda bakıyordum. Nasıl olsun, hangi müzik şirketi olsun diye. Düşünmeye gerek yok çocukluk hayalim ve inanıyorum Sony olmalı dedim. Sonra ulaştık onlar da sağ olsun şarkılarımı seviyorlarmış. Hiç uzamadan ilk toplantıda anlaştık.

Şarkının yorumlarında “Mabel sözlerine Merve’nin sesi çok yakışmış” gibi yorumlar var. Birlikte yapacağınız yeni şarkılar olacak mı?

Kesinlikle var! Oturup bunu konuştuğumuzda daha yapacak çok şeyimiz var. Ben onunla şarkı söylemeyi çok istiyorum. Bu isteğim ‘Defter’den ve bizim çalışmamızdan çok önceden beri var. Hatta Defter’i onunla sahnede birlikte söylemek gibi bir hayalim de var.